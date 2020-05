Sainz: "Quiero irme de McLaren con los deberes hechos"

Carlos Sainz acaba de fichar por Ferrari para 2021-2022 y reconoce que negociar un contrato así en mitad de la pandemia por COVID-19, sin reunirse físicamente, ha sido toda una experiencia. El tercer español que correrá para Ferrari en F1, no obstante, deja claro que en cuanto pueda volver a Woking, pensará 100% en McLaren y en hacer una temporada 2020 brillante para ellos.

"Firmar un contrato en medio de una pandemia así y desde casa es todo muy raro. Pero han sido un par de meses bastante intensos, interesantes de vivir desde casa, aquí con mi padre y en constantes llamadas telefónicas con mi manager y primo. Nos hemos apañado bastante bien", reconoció el español el martes en el programa Vamos sobre ruedas, de Movistar +.

"Entiendo a los que me quieren ver de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo. Ahora tengo un 2020 un poco raro por delante, porque va a ser diferente a los demás y se va a requerir maxima concentración y seguir trabajando como el año pasado o mejor".

"Si a eso le añades el cariño que le he cogido a este equipo y lo agradecido que me siento por lo que me han ayudado a sacar la mejor versión de mí mismo, las ganas de irme con los deberes bien hechos de McLaren es alta. Cuando pise Woking, meteré Ferrari en un cajón y me pondré a pensar 100% en McLaren y en cómo hacer un gran año con ellos. Todos se han portado genial conmigo y me han felicitado estos días, incluso toda la directiva y accionistas. Eso es algo que no voy a olvidar nunca".

El madrileño reconoce que la base de trabajo de 2019 en McLaren es "muy buena". Con ella consiguió ese podio histórico en Brasil y con ella fue el mejor del resto (superando incluso a dos pilotos que habían corrido con Red Bull media temporada) en una parrilla extra competitiva.

"Creo que la base de 2019 es muy buena. Hay que hacer cambios, detalles, pero de lo que conseguimos el año pasado no quiero hacer ningún cambio radical. De Renault a McLaren sí que hubo un cambio muy grande y de 2013 a 2014 también, de la GP3 a las World Series. Son los dos cambios grandes de mi carrera deportiva. Ahora toca pulir detalles, uno de los que me gustaría sería seguir explotando distintos departamentos de la fábrica para unirlos más entre sí, para poder trabajar lo más conjuntamente posible y mejorar varias áreas del coche a la vez", apunta.

"Un equipo de F1 es tan grande que necesitas quitarte el miedo e ir pidiendo en las distintas áreas de la fábrica sin temor. Es algo que me ha costado asimilar con el paso del tiempo. Cuando tienes 22-23 años dices ‘¿Quién va a querer escucharme?'. Y te das cuenta de que eres un piloto de F1 y que la gente quiere escucharte y saber tu opinión".

Los planes del inicio de la F1 2020: Filtrada la última versión del calendario 2020 de F1

En cuanto al regreso de la F1, que no disputa una carrera desde diciembre de 2019 en Abu Dhabi, Sainz no es tan extremista como Ricciardo, que llegó a asegurar que espera más accidentes en las primeras vueltas. Pero el español reconoce que físicamente será duro volver a subirse a un monoplaza como los actuales.

“No corremos una carera desde diciembre, por lo tanto no estamos habituados a los contactos en pista, esa sensación del aire sucio, esa batalla vamos a llevar sin tenerla más de seis meses y eso se notará al hacer la salida. No debería haber más accidentes, porque somos pilotos de F1 y tenemos buena memoria muscular y buen talento. El tema físico sí que va a influir más. Estos 3-4 meses sin subirte a un F1 es duro, sobre todo con los de hoy día, que son los más rápidos de la historia", acepta.

"Va a haber que hacer mucho reset y pasar página, que es algo que ya hacíamos en esta F1 con carreras seguidas. Pero ahora más, con tantas comprimidas en seis meses. Creo que las primeras carreras van a ser relativamente fáciles porque todos tenemos muchas ganas de correr. Luego, hacia diciembre cuando llevemos tantas –que yo dudo de si podremos hacer todas las que dicen– llegaremos completamente cansados y destrozados por tantas carreras seguidas. No hay nada que me apetezca más".

Y con toda la revolución que supone su aterrizaje en Maranello, Sainz espera que Liberty Media y los organizadores del GP de España puedan llegar a acercar posturas y prolongar la presencia del Circuit de Barcelona-Catalunya en el calendario.

"Yo espero que después de mi fichaje por Ferrari se ponga un poco más de parte de ambos lados, tanto Liberty como los organizadores, para que haya GP de España durante muchos más años", concluyó.

Galería Lista 2010: Mygale FB02 (Fórmula BMW Europa, Fórmula BMW Pacífico) 1 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2010: Dallara F308 (European F3 Open) 2 / 24 2010-11: Barazi-Epsilon FR2.0-10 (Formula Renault 2.0 NEC y Eurocup) 3 / 24 2011: Dallara F312 (GP de Macao, F3 Euro Series) 4 / 24 Foto de: Stella-Maria Thomas 2011: SEAT León Supercopa (500 km de Alcañiz) 5 / 24 2012: F312 (F3 Euro Series, F3 británica, FIA F3) 6 / 24 Foto de: Daniel James Smith 2012: F312 (GP de Macao) 7 / 24 Foto de: Stella-Maria Thomas 2013: Dallara GP3/13 (GP3) 8 / 24 Foto de: GP3 Series Media Service 2013: Dallara-Zytek FR35-12 (Fórmula Renault 3.5) 9 / 24 Foto de: DPPI 2013: F308 (F3 Cup) 10 / 24 2013: Red Bull Racing RB9 (Test) 11 / 24 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2013: Toro Rosso STR8 (Test) 12 / 24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2013: Dallara F312 (GP de Macao) 13 / 24 Foto de: Andy Chan 2013: GP2/11 (Test Abu Dhabi) 14 / 24 Foto de: GP2 Media Service 2014: Dallara-Zytek FR35-12 (Fórmula V8 3.5) 15 / 24 Foto de: Lucien Harmegnies 2014: Red Bull Racing RB10 (Test) 16 / 24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2015: Scuderia Toro Rosso STR10 17 / 24 Foto de: Carlos Herrera de los Santos 2016: Scuderia Toro Rosso STR11 18 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017: Scuderia Toro Rosso STR12 19 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017: Renault RS17 20 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018: Renault RS18 21 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2018: McLaren MCL33 22 / 24 Foto de: Jean Petin / Motorsport Images 2019: McLaren MCL34 23 / 24 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images 2020: McLaren MCL35 24 / 24 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

