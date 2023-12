Sainz Sr. apunta a la F1 en Madrid: "Catalunya lo ha tenido muchos años"

Todo apunta a que la Fórmula 1 desembarcará más pronto que tarde en Madrid para un gran premio en los alrededores del IFEMA, todavía faltan los dos últimos pasos. Sin embargo, la ilusión en la ciudad por acoger a la máxima categoría del automovilismo se palpa en el ambiente, y alguien que conoce muy bien todo lo que rodea a la capital española es Carlos Sainz.

En el evento de presentación de su Audi, al madrileño se le preguntó sobre qué pensaba del Gran Premio de Madrid y si le haría ilusión, y dijo de forma contundente: "Creo que esa pregunta, podéis intuir bastante la contestación. Pienso que, que España tenga un gran premio, es fundamental, no sé si al final será uno o dos, pero si se confirma, que puede ser una realidad, si el Gran Premio de España viene a Madrid, como cualquier madrileño, [estaría] feliz, sé lo que implica un gran premio y la huella que deja en una ciudad".

No obstante, todavía hay algo que se debe resolver, y se trata de los contratos, puesto que Barcelona no quiere perder su puesto en un calendario muy solicitado por muchas sedes, y parece muy poco probable que la Fórmula 1 quiera tener dos carreras en España. Sobre eso habló el tres veces ganador del Rally Dakar, y señaló que "no hay una regla escrita" por la que los grandes premiso se tengan que celebrar en un lugar en concreto.

"Creo que, por otro lado, Cataluña lo ha tenido muchos años y lo han disfrutado, no hay ninguna regla escrita de que deba ser de por vida en un sitio, también estuvo en Jerez en su momento", explicó el español. "Son procesos del mundo del motor que van avanzando y que si realmente sucede, estaría encantado. Animo a quien tenga capacidad de decisión, y creo que es una iniciativa privada, por lo que nadie puede señalar a nadie y que el dinero va a destinado a cualquier parte, pienso que si se hace, será un éxito".

Además, el tres veces ganador del trofeo Touareg, si finalmente se hace realidad la prueba, vería a su hijo compitiendo por las calles de la capital, el lugar en donde se crió: "Madrid, el sitio donde se ha elegido, logísticamente, es imbatible en el mundo, y para Madrid, conociendo cómo es esta ciudad, sería fantástico, y si a eso le sumas que, si viene, que no está confirmado, que Carlos [Sainz] está corriendo en Fórmula 1, competir en tu ciudad, yo que lo he experimentado en alguna carrera o rally, es fantástico, es único".

"Si él tiene la suerte de que así sea, va a disfrutar mucho de ese gran premio, y todos los españoles que quieran venir a Madrid, todos sabemos que es una ciudad divertida, capaz de lo mejor, por lo que estamos contentos", sentenció el dos veces campeón del mundo del WRC.

