La escudería de Maranello no atraviesa su mejor momento en la Fórmula 1. Después de haber sido referente en la parrilla con el rendimiento de sus propulsores, un acuerdo privado y secreto con la FIA durante este invierno pasado ha dado lugar a una caída notable de sus resultados.

En el GP de Bélgica, en un circuito de baja carga aerodinámica y altas velocidades puntas, se consumo el desastre, y ambos monoplazas rojos no pasaron del 13º puesto final.

Aunque sus rivales siguen hurgando en la herida, en Ferrari son conscientes de que tienen un largo camino por recorrer para volver al nivel que una vez tuvieron. Y en 2021 contarán con Carlos Sainz junto a Charles Leclerc como pilotos.

El español, todavía en McLaren, confía en que la Scuderia alce el vuelo y deja claro que presionará y les motivará para que así sea desde enero de 2021.

"No me hace sentir bien [su situación]. Sé que son los primeros que no están contentos con su rendimiento este año, pero cuando pierdes tanta potencia de un año a otro –que no es lo normal en la Fórmula 1, porque esperas mantener o mejorar–, sabes que en Spa vas a estar en problemas. Así que creo que es anormal ver a Ferrari tan atrás. Pero es normal después de que viéramos en las primeras carreras lo que pierden en las rectas", comentó el pasado fin de semana.

"Por supuesto que quiero que encuentren una solución para el próximo año. Soy el primero que estará ahí en la fábrica ayudando a encontrar más potencia y eso haré desde que llegue. Pero Ferrari tiene muchos recursos, muchas bancadas de motor, por lo que estoy seguro de que está trabajando extremadamente duro para recuperar la potencia que perdieron este año".

"Es un camino largo, necesitan dar un paso muy, muy muy, muy grande para volver a estar donde estamos los demás, pero creo que si algún equipo puede hacerlo, ese es Ferrari.

"Sé lo difícil que es, porque le costó a Renault tres años y a Honda bastante más tiempo. Así que el hecho de que Renault esté cerca ahora, cerca de Mercedes, también te demuestra que se puede lograr", añadió.

Brawn: "Está siendo un año duro para Sainz"

Ross Brawn, director deportivo de la F1, quiso dedicar unas líneas en su columna habitual post-GP a la "mala fortuna" que tuvo Sainz en el GP de Bélgica.

"Carlos Sainz no tuvo mucha suerte en Bélgica. Y quedó fuera de la carrera una vez más, porque un problema en el motor provocó un fallo en el escape que le impidió tomar la salida. Está siendo un año duro para él, pero es un chico muy positivo. Tiene una gran personalidad, su trayectoria no ha sido fácil en absoluto. Siempre le valoro, creo que es un gran piloto y logrará salir de esta", comentó el ex director técnico de Ferrari.

"Pero lo que parecía un movimiento de ensueño a Ferrari el año que viene no parece tan positivo ahora mismo. Inevitablemente, debe estar nervioso por lo que le espera la próxima temporada".