¿Más o menos adelantamientos en la F1 2026? Los pilotos ya opinan

La Fórmula 1 aún no ha disputado ni una sola carrera bajo el reglamento 2026, pero el gran debate ya está servido: ¿será más fácil o más difícil adelantar sin DRS?

Los seis días de test en Bahrein y el shakedown previo en Barcelona apenas han ofrecido pistas concluyentes. Los equipos manejan más datos que nadie, pero ni siquiera ellos saben todavía qué ocurrirá cuando todos compitan al límite en Melbourne. Aun así, algunos pilotos aprovecharon la pretemporada para probar algo poco habitual en unos test: intentar adelantar.

Las primeras sensaciones no son unánimes.

Russell: menos aire sucio, pero más peso de la energía

George Russell fue uno de los más analíticos al abordar el tema. Desde su punto de vista, el cambio aerodinámico sí tendrá un efecto positivo en el seguimiento.

"Definitivamente se puede seguir mejor a otro coche porque hay menos carga aerodinámica y, por tanto, menos perturbación", explicó.

Sin embargo, el británico cree que el verdadero factor diferencial no será el aire sucio, sino la variabilidad en la gestión energética entre coches y pilotos.

El nuevo reglamento elimina el DRS y lo sustituye por un modo adelantamiento basado en la entrega eléctrica del MGU-K (hasta 350 kW), que solo se activa por encima de los 290 km/h y cuya eficacia dependerá directamente del estado de la batería.

Para Russell, eso cambiará la naturaleza de las batallas: "La diferencia este año probablemente vendrá más por cómo cada uno gestione la energía que por la turbulencia aerodinámica". Y apunta especialmente a circuitos como Melbourne o Yeda, con largas rectas, como escenarios donde la carrera podría volverse "intrigante".

Leclerc: "Fue muy difícil"

Si Russell deja margen al optimismo estratégico, Charles Leclerc fue mucho más directo.

El piloto monegasco sí se encontró en algunas situaciones de ataque durante los test… y no salió especialmente convencido. "En las pocas situaciones en las que intenté adelantar, fue muy difícil. Espero que sea un gran desafío este año".

Una frase que alimenta las dudas que ya circulaban en el paddock desde hace meses.

El modo adelantamiento es simétrico en parte: el coche que va delante también puede gestionar su energía y activar su propio "boost" para defenderse. Si ambos tienen batería suficiente, el delta de velocidad podría ser menor que con el antiguo DRS, que generaba una diferencia artificial inmediata al abrir el alerón trasero solo para el perseguidor.

Gasly pide paciencia

Pierre Gasly, por su parte, prefirió no sacar conclusiones precipitadas.

"Necesitamos ser abiertos y ver cómo va a ser. No he tenido suficiente experiencia siguiendo coches como para decir mucho".

El francés reconoce que la sensación será distinta y que quizá los pilotos deban adoptar "un enfoque diferente" en carrera, pero insiste en que aún es pronto para dictar sentencia.

Y no le falta razón.

El factor batería puede cambiarlo todo

El gran interrogante no es solo si el sistema será más o menos potente que el DRS, sino cuándo lo será.

En condiciones ideales —batería llena para el atacante y baja para el defensor— podrían verse diferencias de velocidad muy marcadas, incluso superiores a las de la era DRS. Pero si ambos gestionan bien la energía, el efecto podría neutralizarse.

En definitiva, los adelantamientos en 2026 no dependerán únicamente del rebufo o de la aerodinámica, sino de algo mucho más complejo: la estrategia energética vuelta a vuelta.

Y eso abre la puerta a un tipo de carreras distinto. Más táctico. Más variable. Quizá menos predecible. La respuesta definitiva no llegará hasta que los semáforos se apaguen en Melbourne. Pero si algo dejaron claro los test de Bahrein es que el debate sobre los adelantamientos no ha hecho más que empezar.