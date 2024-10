Sainz asegura que irse de Ferrari para la F1 2025 es "agridulce"

El piloto español aseguró que el repunte de forma de Ferrari es "agridulce" para él, porque cree que la escudería se está preparando para estar de forma consistente en la lucha por el título mundial el próximo año, cuando ya no esté allí. Los de Maranello superaron los contratiempo en el desarrollo de su monoplaza y recuperaron velocidad en las últimas carreras, especialmente en circuitos con relativamente pocas curvas de alta velocidad.

Charles Leclerc consiguió la victoria en el Gran Premio de Italia y estuvo en la pelea por el triunfo en el Gran Premio de Azerbaiyán, mientras que una mala clasificación les impidió estar en la cabeza en el Gran Premio de Singapur. Sin embargo, en el Gran Premio de Estados Unidos, tanto el monegasco como Carlos Sainz coparon las dos primeras posiciones, lo que les devolvió a estar con opciones en el campeonato de constructores.

El resurgimiento de Ferrari es la culminación de un largo proceso, con el equipo incapaz de mantener su ritmo de desarrollo después de un fuerte inicio en la temporada 2022. Un año después, Fred Vasseur llegó como director para impulsar a todos los departamentos, con el objetivo de mejorar su cultura y eliminar los errores operativos, lo que está dando sus frutos en 2024, con un mejor ritmo durante los domingos.

El piloto español estuvo allí durante toda ese camino de preparación, puesto que llegó en 2021, pero se marchará a Williams el próximo curso después de que los italianos se hicieran con los servicios de Lewis Hamilton. Por tanto, aunque Carlos Sainz estaba animado por la mejora del rendimiento de su coche tras hacer la pole position en el Gran Premio de Ciudad de México, y admitió que su gesta estaba teñida de tristeza, ya que no podrá seguir en 2025.

"Es muy dulce, teniendo en cuenta lo bueno que es el coche, lo bien que estoy pilotando últimamente, y soy optimista de cara a las últimas cinco carreras", dijo después de superar a Max Verstappen, Lando Norris y su compañero en la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Al mismo tiempo, es agridulce, porque me da la sensación de que Ferrari podría estar en la lucha por el mundial el año que viene, y yo no estaré ahí para aprovecharlo".

"Siento que he sido una parte importante de este equipo durante los últimos cuatro años, intentando prepararlos para luchar por ese campeonato la temporada que viene. Y el hecho de que estoy pilotando bien, siendo rápido con el coche y me voy dentro de cinco carreras, me deja un poco, no sé cómo decirlo, pero no con muy buenas sensaciones", explicó el madrileño. "Sin embargo, es lo que hay, voy a intentar ganar más carreras, estar en el podio todo el tiempo que pueda durante estas cinco citas y disfrutar de ello, y después ya pensaremos en el 2025".

Ferrari aún puede conseguir el título de constructores de esta campaña, puesto que los líderes están a 48 puntos, mientras que la segunda plaza está a tan solo 8. Es por ello que, a pesar de que en el Gran Premio de Qatar es McLaren quien podría contar con más ventaja al ser un trazado con curvas de alta velocidad, Carlos Sainz indicó que será agresivos: "Nos siguen faltando las curvas rápidas, especialmente en la clasificación, lo que me hace pensar que el Gran Premio de Qatar seguirá siendo una carrera difícil para nosotros".

"No obstante, en todos los demás circuitos, con suerte, estaremos en la pelea, lo que significa que te das una oportunidad de ganar en casi todas las pistas, excepto allí, que creo que no es una pista para Ferrari en absoluto", sentenció.

