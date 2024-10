Ferrari "no cambió nada" a pesar de la polémica de los alerones flexibles

El director de rendimiento de los de Maranello, Jock Clear, aseguró que Ferrari "no cambió nada" a pesar de los rumores sobre los cambios en su alerón delantero para beneficiarse de una mayor flexión. La escudería italiana fue una de las que presentó una consulta a la FIA sobre los alerones delanteros de Mercedes y McLaren, al considerar que se flexionaban más de lo permitido a pesar de superar las pruebas de rigidez del organismo rector.

Después de que la federación internacional ofreciera una aclaración, abrió la puerta a que otros siguieran un diseño similar, y parece que los del Cavallino Rampante introdujeron su propia versión. Eso se consideró como un posible factor que contribuyó al doblete en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1, pero el británico declaró que era "cuestionable" hablar de cómo progresaban los demás con sus propios diseños, y que la FIA estaba satisfecha con el cumplimiento del reglamento por su parte.

En respuesta a una pregunta sobre los plazos de entrega de los alerones delanteros flexibles tras la aclaración de la federación internacional, dijo: "Creo que de lo que estás hablando ahí es una discusión bastante cuestionable, no sabemos lo que hacen otros equipos. Solo sabemos lo que hemos hecho en nuestro monoplazas, interpretamos las normas de la manera que creemos que es la correcta, y la FIA nunca ha cuestionado ninguna de nuestras interpretaciones de las reglas, seguimos evolucionando todo lo que podemos y todo lo rápido que podemos dentro de la normativa, no hemos modificado nada".

"Si nos fijamos en lo que hacen los demás, solo podemos adivinar lo que ocurre en realidad, no podemos hacer pruebas físicas con él, solo podemos trabajar en nuestro propio monoplaza, y estamos cómodos en el desarrollo, más o menos, desde el Gran Premio de Austria", comentó. "Y desde la pausa de verano, sabemos en qué dirección ir, tanto en el desarrollo como en la puesta a punto".

Jock Clear explicó que la forma de Ferrari en el Gran Premio de Estados Unidos 2024 de Fórmula 1 vino de su propia comprensión de cómo se perdió la dirección desde antes del verano, y añadió que demostraron que las mejoras al final de la gira europea funcionaron para aliviar su mala racha: "Hubo cosas que hicimos en la puesta a punto, creo que nos equivocamos en el Gran Premio de Austria, que es uno que tiene un circuito muy similar al de Austin, curiosamente".

"No es del todo cierto, pero los aspectos que nos funcionaron fueron el resultado de lo que no funcionó antes del verano, así que, efectivamente, el paquete era muy similar", comentó. "Introdujimos mejoras en el Gran Premio de Singapur e Italia, que eran genéricas [no específicas de la pista], y creo que en el Gran Premio de Estados Unidos vimos la prueba de eso paquete, pero, más que eso, lo que hicimos bien fue corregir los errores que cometimos en términos de puesta a punto".

