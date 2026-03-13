Sainz se queja de la fiabilidad: "Muchos problemas de Australia se repiten"

Carlos Sainz volvió a sufrir algún que otro problema de fiabilidad en la única sesión de entrenamientos libres del GP de China 2026 de la Fórmula 1, antes de llegar a una clasificación donde los Williams no pudieron pasar de la SQ1, con Carlos Sainz 17º a 0.169s de pasar a la SQ2.

Tras la clasificación al sprint del viernes, el madrileño reconoció que no esperaba mucho más, ya que el Circuito Internacional de Shanghái cuenta con unas características muy negativas para el FW48.

"En un circuito como este dependes mucho de la carga aerodinámica y también del peso, y sabemos que estamos por detrás en esas dos áreas. Así que sí, siempre iba a ser un fin de semana difícil para nosotros".

Y añadió: "Empezó más o menos como esperábamos, luchando por pasar a la SQ2, quizá con una FP1 perfecta en la que hubiese rodado con normalidad, pero volvimos a tener problemas de fiabilidad, quizá se podría pensar pasar a la SQ2".

Sin embargo, más allá de la falta de rendimiento y del sobrepeso del monoplaza de Grove, Sainz destacó el hecho de que siguen acumulándose los problemas de fiabilidad, incluso de forma repetitiva.

"Pero para eso necesitamos un fin de semana limpio y, hasta ahora, tampoco ha sido así. Así que sí, muchos problemas de Australia se repiten aquí y tenemos que seguir solucionándolos".

De cara al resto del fin de semana en China, el piloto español de Williams en la Fórmula 1 tampoco se pone demasiadas expectativas, de hecho, se limita a seguir probando cosas en coche y a "ponerme al día" después de tantos problemas en estos dos primeros grandes premios de 2026.

"Estamos probando cosas diferentes. Aprovecho este fin de semana también para ponerme al día, porque en Australia no corrí casi nada en la FP2, no corrí en la FP3, no corrí en la clasificación y aquí tampoco pude dar muchas vueltas en la FP1. Así que te puedes imaginar que estoy unas cuantas sesiones por detrás del resto y en cuanto al conocimiento del coche", concluyó Carlos Sainz.

Te interesará: Fórmula 1 Un problema distinto de Honda obliga a Aston a dar otra batería a Alonso

Carlos Sainz, Williams Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images