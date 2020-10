Sainz: "Con el coche de hace dos carreras hubiera peleado por podio"

El domingo del GP de Eifel de Fórmula 1 en Nürburgring terminó mejor de lo esperado para Carlos Sainz, después del amargo sábado que tuvo el español ante la falta de rendimiento de las actualizaciones de McLaren.

Aunque en las primeras vueltas Sainz aguantó su 10º puesto de salida detrás de Ocon, se colocó en el top 5 antes del 20º giro, después de las paradas de varios pilotos de delante y el abandono del francés de Renault.

Después de parar en la vuelta 28 y caer a la novena posición, logró superar a su compañero de equipo, Norris, que tuvo que abandonar instantes después por problemas de potencia en su MCL35. El español volvió a entrar en el top 5 en la vuelta 36, cuando Leclerc entró de nuevo a boxes.

Y a partir, de ahí, incluso después del Safety Car que apretó el pelotón a 15 giros del final, el madrileño aguantó el tipo y cruzó la meta en un inesperado quinto puesto que, no obstante, no le deja contento.

“Bueno, no estoy muy contento, la verdad. Es un 5º puesto que sabe a poco cuando ves a Ricciardo y a Pérez por delante, en el podio, y que se nos ha escapado un oportunidad de luchar por ese podio. Con el coche que hoy tenía no podia luchar por el podio, pero quizás con el de hace dos carreras, quizás sí", comentó en los micrófonos de Movistar + F1.

"Ha sido una carrera súper complicada. Tenemos mucho más graining que el resto, el coche se va mucho de morro y eso te cuesta más degradación. Pero espero que esto sirva para conseguir 60 vueltas de análisis, datos y volvamos a la fábrica para investigar qué hay en este nuevo paquete que no acaba de darme buen feeling y no acaba de darnos las sensaciones y el rendimiento que esperábamos".

Sainz deja claro que no fue un domingo sencillo y que en ningún momento se sintió cómodo con el coche en Nürburgring.

"La carrera ha empezado más cuando Ocon ha tenido el problema y me he logrado poner en aire limpio y conseguir estirar la vida del neumático más de lo que esperaba y empezar a recuperar tiempo a Pérez y Lando. Aun así ha sido sufrido. Ha sido un día de sufrimiento, no iba constante, ni cómodo con le coche", añadió.

"Es un quinto pesto que sabe bien porque son 10 puntos, pero cuando vas sufriendo en carrera 60 vueltas, acabas un poco desubicado".

De cara a la próxima cita, en Portimao (Portugal), y tras el abandono de Norris, Sainz espera encontrar respuestas, después de ver cómo Renault se ha quedado a solo dos puntos de McLaren en el Mundial.

"Tendremos que investigar qué ha pasado con Lando, porque son unos puntos que para el campeonato eran importantes. Se nos siguen acercando poca a poco, si no nos han adelantado ya… entre el fallo del motor y lo poco que hemos corrido este fin de semana, sobre todo con mi coche, hay deberes y hay que remontar", concluyó.

Las fotos de Carlos Sainz en el GP de Eifel de F1