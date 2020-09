Sainz: "Hay que sentarse y aprender del accidente de Mugello"

Carlos Sainz llega al GP de Rusia con la esperanza de poder puntuar y dejar atrás un GP de la Toscana donde abandonó en el brutal accidente del reinicio de carrera.

Precisamente sobre ese incidente habló este jueves en Sochi, y aseguró que es importante mejorar desde las lecciones aprendidas. Para ello, los pilotos se reunirán con los comisarios y la F1 este viernes para repasar todo lo sucedido, y el madrileño dice que aún tiene algunas cuestiones que hacer.

"Lo importante es aprender de ello", comenzó. "Es importante que todos nos sentemos, demos nuestra opinión. Yo tengo un par de preguntas que hacer a la gente, a pilotos y compañía. E intentar averiguar qué pasaba por la cabeza a algunos pilotos, qué pasó y qué se puede hacer para mejorar y para que no vuelva a pasar".

Aunque quiere saber qué pensaron algunos pilotos, Sainz no quiere culpar a nadie, y pide que se avance hacia adelante: "Creo que lo importante, sin señalar a nadie, es asegurarnos de que entendemos bien qué fue lo que generó el accidente y qué se puede hacer para evitarlo. Porque el accidente fue muy grande y podría haber sido mucho peor si yo hubiera impactado con un coche en un ángulo diferente"

"Podría haber causado un accidente mucho mayor. Y con lluvia, con spray y sin visibilidad imagínate. Mañana es un día importante para ver qué se puede mejorar y aprender del accidente".

Los comisarios culparon a los pilotos, y amonestaron a 12 de ellos tras la carrera. Carlos no quiso juzgar esa decisión: "Yo he hecho mi análisis personal, y prefiero no comentar el documento de la FIA porque ya han pasado 11 días del accidente y no tiene sentido".

"Lo que hay que hacer es lo que dije, sentarse, pedir opiniones de los pilotos, de la gente que entiende de este deporte, para saber qué creen que pasó y qué se puede hacer para mejorar la situación y que no vuelva a pasar".

"A mí no me gusta que acabe la carrera y los pilotos culpen a la FIA y la FIA culpe a los pilotos cuando hay un accidente tan grande. Creo que esas no son las formas de hacer las cosas. Hay que dejar de señalar con el dedo y sentarse y hablar sobre cómo intentar que no se vuelve a repetir. Tuvimos mucha suerte de que no pasó nada y no hubo daños graves, aunque mi coche sí quedó destrozado, pero hay que hacer un análisis para asegurarnos de que no pasa".

De cara a la carrera de este fin de semana, la del GP de Rusia, fue cauto, y evitó hacer pronósticos: "No voy a opinar, porque en Monza creía que iba a ir mal y fui genial, y en Mugello creía que iba a ir bien y fue fatal. Prefiero no hacer predicciones y dejar que pase el fin de semana y ver qué pasa".

Cuando se le preguntó si habrá actualizaciones en el MCL35 para esta carrera, tras probar un morro estilo Mercedes en Mugello, insinuó que las habrá, pero no quiso dar pistas: "Vamos a seguir introduciendo cosas estas carreras, así que estad atentos. [Pregunta a la jefa de prensa si puede hablar, y responde bromeando]. "Ya os he dicho que estéis atentos, joer, haced vuestro trabajo. No me hagáis hacer vuestro trabajo, mañana lo veréis. Aunque es verdad que no podéis venir a las carreras y lo tenéis más complicado...".

Por último, ante la pregunta de si es posible mantener la tercera plaza del campeonato de constructores ante Racing Point, negó que cada vez se parezca más al Mercedes. "Yo creo que justo la actualización que llevaron a Mugello es menos parecida al Mercedes del año pasado. Hay que dar crédito a Racing Point. Copian muy bien, pero los pontones que trajeron a Mugello fueron novedosos y parece que funcionaron muy bien. Nosotros somos el tercer mejor equipo, pero no el tercer mejor coche actualmente, el Racing Point es un coche más rápido a una vuelta".

"Como equipo estamos funcionando bien, e incluyendo los 30 puntos o más que hemos perdido por mi parte por cosas que no deberían haber pasado pero que pasan a lo largo de una temporada, vamos terceros pese a todos. Por lo tanto creo que estamos haciendo las cosas bien, y hay que mejorar el coche para ser el tercer mejor equipo y el tercer mejor coche la mayor cantidad de veces posibles".

