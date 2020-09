Las cuestiones clave del accidente en el reinicio de Mugello

Y entonces... ¿qué provocó el accidente del GP de la Toscana en Mugello y quién tuvo la culpa? Echamos un vistazo a algunos de los temas que surgieron cuando el debate continuó después de la carrera.

¿Cuáles son las reglas detrás del Safety Car en la Fórmula 1?

Las reglas relacionadas con el uso del coche de seguridad en la F1 se han perfeccionado y desarrollado durante más de 25 años.

La sección del reglamento deportivo de 2020 que trata los reinicios de carreras, y que citaron los comisarios cuando 12 pilotos recibieron una amonestación el domingo, es el artículo 39.13.

Hay cuatro fases en el proceso de notificación de reinicio, como explicó el director de carrera Michael Masi.

"La primera fase es que avisamos a todos los equipos a través del sistema de mensajería, que también se ve en los gráficos, de que el coche de seguridad se va en esa vuelta. Por lo tanto, eso prepara a todos los equipos para asesorar a sus pilotos en consecuencia".

"A partir de ahí, lo siguiente es que en un punto predeterminado en cada circuito se retiran los carteles de coche de seguridad, pero las banderas amarillas siguen mostrándose".

"Luego, una vez que el coche de seguridad sale del circuito, las banderas amarillas se retiran y la bandera verde se muestra solo en la línea de control. Esas son las fases".

La FIA no ve peligro: La F1 se niega a cambiar las 'resalidas' tras Safety Car pese al peligro

¿Cuándo pueden los pilotos volver a adelantar tras irse el Safety Car en F1?

Un requisito fundamental en la F1 que los pilotos no pueden adelantar al coche de seguridad hasta que éste se dirija a la entrada de boxes, que está oficialmente marcada con lo que se conoce como "línea 1 del coche de seguridad".

Las reglas señalan: "Cuando el Safety Car vuelve a boxes, puede ser adelantado por coches en la pista una vez que haya alcanzado la primera línea del coche de seguridad".

Hasta hace unos años, los pilotos podían comenzar a acelerar y adelantarse en la línea del coche de seguridad, normalmente, al comienzo de la entrada a boxes.

Sin embargo, eso se cambió a la línea de control, o al punto de cronometraje oficial del circuito. Así, se convierte en una especie de salida lanzada desde la parrilla, en lugar de a partir de la última curva. Sin embargo, no se puede adelantar hasta que los coches pasen la línea de meta.

Masi dejó claro tras la carrera que, como es habitual cada viernes de carrera, se recordó a los pilotos en Mugello sus responsabilidades.

"A los pilotos se les advirtió muy claramente en la reunión de pilotos del viernes por la noche", declaró. "Había dos puntos clave que recordarles".

"Una era asegurarse de que no adelantaran al coche de seguridad antes de la línea del coche de seguridad en la entrada a boxes. La segunda, lo cual es inusual en este circuito, es que la línea de control donde pueden adelantar se encuentra cerca del carril de salida del pitlane".

¿Ayudó el diseño del circuito de Mugello al lío del reinicio que acabó en accidente?

Masi reconoció que la recta larga del Autódromo de Mugello que albergó el GP de la Toscana, y la ubicación relativamente tardía de la línea de control, influyeron en el accidente, en parte porque el líder, Valtteri Bottas, sabía que Lewis Hamilton le podía adelantar si lograba un buen rebufo.

Acelerar lo más tarde posible redujo la posibilidad de que eso sucediera.

"Hemos visto cosas similares en Bakú", dijo Masi. "Con un recorrido tan largo, llamémoslo así, hacia la línea de control donde el líder, que tiene todo el derecho a dictar el ritmo, va bastante lento para intentar que le roben el rebufo los coches de detrás".

Y añadió: "Creo que hubo una combinación de factores. Pero no había duda de que la recta larga influiría. Pero a fin de cuentas corres hacia la línea. Todos los pilotos son muy conscientes de que no puede haber adelantamientos antes de la línea de control. Así que no es una nueva regla".

¿El Safety Car apagó las luces en Mugello demasiado tarde?

Una crítica que rápidamente hicieron los pilotos, incluido el ganador de la carrera Lewis Hamilton, fue que las luces del coche de seguridad se apagaron muy tarde, dando a los pilotos una margen muy pequeño para prepararse de cara al reinicio de carrera que estaba a punto de ocurrir.

"No es absolutamente culpa de Valtteri en absoluto", dijo Hamilton. "Es de los que toman las decisiones. No sé quiénes son. Obviamente están tratando de hacerlo más emocionante, pero han puesto a la gente en riesgo. Así que tal vez tengan que volver a pensar en eso".

"Apagan las luces del coche de seguridad cada vez más tarde, y los pilotos estamos ahí fuera luchando por la posición, especialmente cuando, como Valtteri, te has ganado estar al frente. Quieren hacerlo más emocionante, pero esta vez fue probablemente un poco más allá del límite. Él (Bottas) hizo lo que cualquiera haría".

Sin embargo, las reglas no establecen específicamente cómo de pronto o tarde deben apagarse las luces en la vuelta en la que acaba el Safety Car. Y, por lo tanto, se espera que los pilotos hagan uso de su experiencia y tengan en cuenta cualquier circunstancia.

Masi despejó completamente esas críticas así: "En pocas palabras, pueden criticar todo lo que quieran. Si echamos un vistazo a la distancia, desde donde se apagaron las luces hasta la línea de control, probablemente no sea diferente, si no más larga, que en otros circuitos".

"Así que al final las luces del coche de seguridad se apagan donde se apagan, cuando el coche de seguridad está en boxes. Tenemos a los 20 mejores pilotos del mundo. Y como vimos en la carrera de F3 de este domingo, esos pilotos de la categoría junior tuvieron un reinicio muy, muy similar al de la carrera de F1, y lo gestionaron bastante bien, sin incidentes".

¿Tuvo culpa Bottas por ir demasiado lento hasta la meta del circuito de Mugello?

Como queda claro en el reglamento, el líder tiene derecho a marcar el ritmo y decidir cuándo quiere acelerar.

Los comisarios de la FIA lo recordaron el domingo. En su decisión de dar un warning a 12 pilotos, señalaron que "el del coche 77 (Valtteri Bottas) y los otros pilotos involucrados en el reinicio y que no han sido mencionados, cumplieron con el reglamento. El monoplaza 77 tenía derecho, según el reglamento, a dictar el ritmo".

Bottas insistió en que solo hizo lo que cualquier líder de carrera habría hecho y, al igual que Hamilton, sugirió que las luces se habían apagado tarde.

Bottas no se ve culpable, mira lo que dijo: Bottas se defiende: "Los que chocaron, que miren los espejos"

Alex Albon, cuarto en ese momento, también salió en su defensa. "Creo que cuando pones la línea de control tan adelante y luego dejas las luces hasta tan tarde, es bastante obvio dónde acelerará Valtteri", dijo el piloto de Red Bull.

"Va a arrancar lo más tarde que pueda, e imagino que la zona media sabe cuándo Valtteri lo iba a hacer, y todos tratarían de lograr rebufo".

"Y luego, cuando Valtteri no aceleró cuando ellos creyeron que lo haría, es cuando se crea el efecto acordeón. Es peligroso, pero también es predecible en ese sentido, porque cuanto menos tiempo dejas al líder decidir cuándo acelerar, menos tiempo tiene para hacerlo, así que es bastante fácil de predecir".