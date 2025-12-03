Red Bull lanza la primera pulla psicológica a Norris y Piastri

Es inevitable que Lando Norris y Oscar Piastri sientan el "efecto psicológico" de una batalla por el título de Fórmula 1 contra Max Verstappen, afirma el jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies.

El campeonato de 2025 se decidirá en el Gran Premio de Abu Dabi de este fin de semana, donde Norris llega 12 puntos por encima de Verstappen y 16 por delante de su compañero de equipo en McLaren, Piastri.

Aunque Norris sigue siendo el favorito, Verstappen es el piloto más tenido, ya que el vigente tetracampeón del mundo ha ganado cinco de los ocho grandes premios desde que Red Bull Racing transformó su temporada con mejoras en el coche en Monza.

Eso le ha permitido recortar una desventaja de 104 puntos, a lo que también ha contribuido que McLaren cometiera errores como el accidente de Piastri en Bakú, la doble descalificación de Las Vegas o su error de estrategia en Qatar.

Verstappen, por lo tanto, dijo que ya habría ganado el título si hubiera estado él en el coche de McLaren y que son sólo los fallos del otro lado los que le mantienen dentro. Norris rechazó esas afirmaciones, diciendo que el piloto de Red Bull estaba "diciendo tonterías", pero Mekies estuvo de acuerdo con el sentimiento del holandés.

"Estoy seguro de que hay un elemento cuando eres el competidor de Max, después de haber estado en el otro lado... hay un elemento en el que sabes que nunca se equivoca", dijo Mekies, que ha trabajado anteriormente en Racing Bulls y Ferrari.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing. Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Eso le pone algo de presión. Nunca se equivoca, nunca falla en una salida, nunca falla en una curva 1. Él va a sacar más de los neumáticos que la mayoría de la gente".

"Por supuesto, eso ejerce presión. El equipo ha sido extraordinario con grandes ejecuciones, así que es cierto que nos hemos beneficiado de las ejecuciones menos fuertes de nuestros competidores, pero por favor, permítanme dar crédito a la increíble serie de carreras increíbleme fuertes de nuestro equipo, que nunca se equivocó en una decisión".

"Han tomado decisiones muy valientes en más de una ocasión. A veces fallamos, pero eso nunca impidió que ninguno de ellos asumiera el riesgo. Al final, las ejecuciones del domingo han sido extremadamente fuertes".

"Creo que la combinación de esas dos cosas juega sin duda a nuestro favor. ¿Cuánto le cuesta a la competición? No lo sé, pero es lógico que haya un efecto psicológico".

Eso también se debe a que Verstappen sabe exactamente qué hacer en los momentos de alta presión dada su experiencia en las luchas por el campeonato, mientras que la pareja de McLaren está batallando por su primera corona.

Así que Mekies reveló que el enfoque de este fin de semana "es exactamente el mismo" porque la principal esperanza de Verstappen es ganar en Yas Marina y que Norris acabe fuera del podio.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

"Lo que necesitamos hacer en Abu Dabi es lo que necesitábamos hacer en esta última carrera", añadió Mekies en Qatar, después de que Verstappen lograra su 70ª victoria en un gran premio.

"Necesitamos poner el coche en la ventana correcta. Como se puede ver, no es exactamente sencillo cada fin de semana de carrera y luego, si hacemos eso, Max puede luchar por la victoria".

"Si lo hace, lo que ocurra detrás de él no es algo que podamos controlar. Así que en términos de cómo afrontamos el fin de semana, no cambia nada".

"Vas allí, intentas poner nuestro coche en el punto dulce, intentas darle a Max un equilibrio con el que esté sobresaliendo y esperemos que eso le ponga en la lucha por la primera posición - no controlaremos lo que hay detrás".