Cinco cosas a tener en cuenta en el cierre de la F1 2025 en Abu Dhabi

Hay una lucha por el campeonato hasta el final - Owen Bellwood

Es la última carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y, después de 23 grandes premios, el campeonato de pilotos aún está en juego en Abu Dhabi. Lando Norris lidera la clasificación con 408 puntos, pero Max Verstappen está a solo puntos, y Oscar Piastri a otros cuatro más, 16.

Norris parte con ventaja para esta última carrera, y tratará de redimirse después de que McLaren perdiera un doblete claro en Qatar por un error en la parada en boxes. Verstappen, por su parte, es sin duda el piloto con el impulso de su lado. A pesar de un comienzo difícil en este curso, el año del neerlandés dio un vuelco tras unas mejoras en Monza, y desde entonces ha ganado cinco de ocho carreras, incluidas las dos últimas.

Sin embargo, Norris sólo necesita terminar entre los tres primeros para hacerse con su primera corona mundial de pilotos. A pesar de ello, solo un tonto descartaría a Verstappen a estas alturas, especialmente porque su equipo tiene un historial de remontar déficits similares en el circuito de los Emiratos Árabes Unidos. Y, en caso de que el holandés se pelee con su rival británico en las primeras vueltas, Piastri sólo tiene que estar atento, con la caña preparada, para intentar hacerse con su primer título.

Sin duda, Norris es el favorito de cara al fin de semana, pero un Verstappen en plena forma y un equipo McLaren que parece aprovechar cualquier oportunidad para equivocarse significan que la lucha sigue siendo emocionante, por muy difícil que sea adelantar en el circuito de Yas Marina.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Posiciones en la zona media aún por decidir - Ed Hardy

Olvídate de la lucha por el título de Fórmula 1 de 2025, porque la verdadera batalla está en la zona media, donde varias posiciones están aún por decidir. Racing Bulls ocupa la sexta posición, sólo 12 puntos por encima del séptimo clasificado, Aston Martin, que aventaja en siete a Haas F1, octavo. Sólo cinco unidades separan a los estadounidenses del noveno clasificado, Sauber, así que hay mucho en juego.

Puede no parecer importante a primera vista, porque francamente nadie va a poner la tele para ver quién termina séptimo, pero es de enorme importancia para los equipos, porque la diferencia entre estas posiciones significa aproximadamente 10 millones de dólares en premios. Y en un mundo en el que la lucha por la zona media está increíblemente reñida, esta cantidad de dinero puede ayudar a una escudería a tener ventaja para los años venideros, así que no se dormirán en los laureles todavía.

Sobre todo porque la situación puede cambiar en un instante, ya que, aunque Racing Bulls pueda parecer en una posición segura con una diferencia de 12 puntos, no hace mucho, en México, Haas consiguió una puntuación de 14 con un cuarto y un noveno puesto.

También la semana pasada en Qatar, por ejemplo, Aston Martin sumó seis tantos gracias a que Fernando Alonso cruzó la línea de meta séptimo, así que hay muchas posibilidades de que al menos una de esas posiciones en el Mundial de Constructores cambie el domingo.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Antonelli, camino de superar a Hamilton - Haydn Cobb

A principios de año, si hubieras predicho que Andrea Kimi Antonelli acabaría por delante de Lewis Hamilton en el Mundial de Pilotos de F1, habrías levantado algunas cejas. Si hubieras pronosticado esa misma hazaña hacia el final de la gira europea de la temporada, se habrían reído de ti. Pero, ¿quién se ríe ahora?

Si Antonelli no hubiera tenido problemas a última hora en Qatar, cediendo un puesto a Norris en el proceso, el novato de Mercedes y el siete veces campeón del mundo estarían empatados a puntos en la cita final. Aunque las acusaciones de dejar pasar deliberadamente al piloto de McLaren en Losail son "descerebradas", según la valoración de Toto Wolff sobre Helmut Marko, que Antonelli acorte la distancia de dos puntos con Hamilton sí parece totalmente lógico para el GP de Abu Dhabi.

El italiano ha alcanzado una buena racha de resultados; segundo en la sprint y en la carrera larga de Brasil, un promocionado tercero en Las Vegas tras la doble descalificación de McLaren, y un sexto puesto en la sprint y un quinto en el GP de Qatar para redondear un botín de 53 puntos. Por el contrario, los seis de Hamilton en ese mismo tramo son miserables.

Ferrari impresionó en Abu Dhabi hace 12 meses con un doble podio, que le situó a un paso de superar a McLaren en el Mundial de Constructores. Pero este fin de semana no se espera nada parecido de la Scuderia, lo que significa que las posibilidades de Hamilton de mantener a raya a Antonelli siguen siendo escasas. Que el británico termine sexto o séptimo en la general de pilotos no importa mucho. Pero, ¿acabar por detrás del rookie elegido para ocupar su puesto cuando optó por dejar Mercedes por Ferrari?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Una última carrera para los coches con efecto suelo de la F1 - Ed Hardy

El Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 fue una oportunidad para decir adiós a varios pilotos que dejaban la F1 debido a la reorganización de la parrilla para 2025. Esa lista incluía a Zhou Guanyu, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen y Franco Colapinto, ya que todos ellos disputaban su último gran premio para el futuro inmediato -aunque algunos de ellos correrán en 2026-, con muchos debutantes para este año.

Aunque este fin de semana no vuelva a ser así, ya que sólo Yuki Tsunoda abandona la parrilla, el Gran Premio de Abu Dhabi de 2025 será una oportunidad para decir adiós a la era del efecto suelo. Esto se debe a que en 2026 entrará en vigor un nuevo reglamento, en el que los coches serán cada vez más ligeros y pequeños, y en el que se hará mayor hincapié en la energía eléctrica, que en el próximo curso se repartirá casi al 50% con la unidad de combustión interna.

Así que tómate un momento para contemplar estos coches, porque las carreras prometen ser muy diferentes en 2026. ¿Es algo bueno? Bueno, es discutible. Algunos argumentan que la era del efecto suelo no ha funcionado como se pretendía porque todavía hay una falta de adelantamientos, y los coches no han sido los más agradables para los pilotos, pero el orden jerárquico ha sido increíblemente ajustado y ha cambiado constantemente...

Lewis Hamilton, Ferrari, Alexander Albon, Williams Foto: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

¿Puede Yuki Tsunoda terminar su carrera en la F1 en lo más alto? - Owen Bellwood

Red Bull confirmó esta semana las alineaciones de pilotos para su equipo senior y la escudería junior, Racing Bulls, con Isack Hadjar uniéndose a Verstappen en Red Bull Racing, y Arvid Lindblad dando el paso a la F1 para ser compañero de Liam Lawson. En la remodelación, Yuki Tsunoda pierde su asiento a tiempo completo para asumir un papel de corredor reserva en Red Bull, poniendo fin a su etapa en la F1 después de cinco temporadas.

La noticia significa que la de Abu Dhabi podría ser la última carrera de Tsunoda en la F1, poniendo fin a una dura temporada y redondeando una carrera deportiva que mostró destellos alguna vez. El mejor resultado del nipón fue un cuarto puesto en Abu Dhabi con Alpha Tauri en su primera temporada en el Gran Circo, y desde entonces ha luchado para intentar asegurar su futuro.

Ahora, el piloto japonés espera emular su resultado de 2021 y terminar el año en lo más alto, a pesar de pasar la mayor parte de la temporada sufriendo con su RB21. Esto parecía una posibilidad real en las primeras etapas del Gran Premio de Qatar del pasado fin de semana, con Tsunoda superando a Verstappen por primera vez antes de la sprint. Pero su estado de forma se vino abajo en la prueba larga del domingo. Esperemos que finalmente pueda cuajar un buen fin de semana con Red Bull en Abu Dhabi.

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing Foto: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images