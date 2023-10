Sainz: "Hemos hecho todo casi perfecto y estuve cerca del podio"

Después de sufrir con los neumáticos blandos en la carrera sprint del sábado, Carlos Sainz fue muy competitivo durante todo el Gran Premio de Estados Unidos del domingo, y terminó cuarto, cerca del podio, aunque con la descalificación de Lewis Hamilton, logró su ansiado trofeo.

Saliendo en esa cuarta posición, con gomas medias, tuvo una buena arranca y encontró un hueco por el interior de la curva 1 para ponerse tercero. Durante la primera vuelta, parecía ser más rápido que Charles Leclerc, y estuvo a punto de pasarle, hasta el punto de tener que levantar el pie para no tocarse. Luego, en la última parte de la carrera, después de no poder frenar a Lewis Hamilton ni Max Verstappen, adelantó a su compañero con más ritmo, y se acercó mucho a Lando Norris.

De hecho, se quedó a menos de cinco segundos del McLaren, algo impensable después de lo que había sufrido en la sprint.

"Creo que hemos sacado todo el provecho de la carrera, creo que hemos hecho una muy buena carrera, con muy buen ritmo, e incluso estuve cerca del podio", dijo el madrileño de Ferrari a los micrófonos de DAZN F1.

"Después del ritmo que vimos el sábado en la sprint lo veía muy complicado, así que creo que hemos hecho todo casi perfecto y hemos sacado un buen cuarto puesto".

Respecto a esa lucha en la distancia con su ex compañero, Lando Norris, admitió que durante unos instantes vio que sería posible, pero finalmente le faltó tiempo: "Había un par de vueltas que le he quitado un segundo a Lando [Norris], que me lo llegas a decir el sábado que le iba a quitar un segundo a Lando y lo vería imposible, pero me he sentido cómodo y él quizá ha sufrido con los neumáticos al final. Le he cogido bastante, pero no ha sido suficiente".

A falta de cuatro grandes premios, Carlos Sainz conserva la quinta posición en el mundial de pilotos de la Fórmula 1 en 2023, con un margen de bastantes puntos sobre Charles Leclerc tras su descalificación, 9 sobre Lando Norris y 12 por detrás de Fernando Alonso, que es cuarto.

