Fórmula 1 GP de México

Sainz, también con un casco especial en México, como Alonso y Pérez

Carlos Sainz también ha revelado un diseño especial de casco para el GP de México de F1 2026, con motivos locales. Mira cómo es.

Jose Carlos de Celis

Editado: 30 oct 2026, 14:02

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El GP de Ciudad de México de F1 cada año evoca nuevas decoraciones de coches y cascos, con numerosas referencias a la cultura local y al país que se visita. Y este fin de semana, tres de los cuatro pilotos de habla hispana lucirán un casco para la ocasión.

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El último en anunciarlo ha sido Carlos Sainz, que literalmente lo ha sacado del horno, y ha mostrado un diseño con referencia sobre todo a la gastronomía mexicana. Con mención a un menú llamado 'Tacos Don Carlos 55' formado por tacos al pastor, por burritos o por quesadillas, el casco del madrileño de Williams es blanco con brasas recorriendo la parte inferior.

Se menciona la comida mexicana, y también se aprecia la palabra 'Cantina' en el casco.

"La carrera de México es especial dentro del calendario, y la pasión de los aficionados aquí es increíble", había dicho Sainz. "Pasar conduciendo por la zona del estadio y sentir el ambiente que crea el público es una experiencia inigualable; además, siempre es fantástico conectar con los aficionados de habla hispana en esta parte del mundo".

Fernando Alonso también estrena casco este fin de semana en México, celebrando además que se convertirá en embajador de Pepperstone, que ya es patrocinador de Aston Martin desde 2025. En el caso del asturiano, su diseño es en azul con partes amarillas, e incluye una llamativa catrina (calavera mexicana) en la parte trasera.

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Y por supuesto, el fin de semana será aún más especial para Sergio Pérez, que por un lado corre en casa y por otro lo hará celebrando sus 300 carreras en la categoría. En el piloto de Cadillac, el casco es blanco, con una decoración con toques prehispánicos, y también lleva reflejado el 300 en referencia a sus grandes premios.

Casco de Checo Pérez

Además de los pilotos, también algún equipo lleva una decoración diferente este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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