Sainz, sorprendido por una clasificación muy peleada en Bélgica

El piloto español de McLaren superó las expectativas en la clasificación para el GP de Bélgica de Fórmula 1 2020, después de haber rondado el top 10 todo el fin de semana.

Sainz fue 8º en la Q1, llegando a superar al Red Bull de Albon, bajando en nueve décimas su tiempo en la Q2 y pasando como el quinto más rápido. Luego, en la Q3, apenas mejoró en 0,040 su tiempo y tuvo que conformarse con la séptima plaza.

Por delante de él, solo los dos Mercedes, los dos Red Bull y unos sorprendentes Renault. Un séptimo puesto que sabe a gloria.

“Ha sido una clasificación muy peleada y muy apretada con los Renault y los Racing Point, pero creo que la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1 que nos ha permitido guardar dos juegos de blandos para la Q3", apuntó Sainz a los micrófonos de Movistar + F1.

"Creo que es algo en lo que quizás tenemos que seguir trabajando porque hemos visto en otros circuitos que se me da muy bien la Q1. Consigo hacer una vuelta rápida al principio y eso te permite tener mas opciones en la Q3, cuando la pista está mejor. Estoy contento de haber aprovechado ese punto en esta Q1 para hacer una Q3 solida".

"Ha habido mucho juego de rebufos, porque pierdes bastante sin él en el sector 1 y 3, pero en el 2 vuelas. Es difícil encontrar el balance en todo ello".

Sainz deja claro que el resultado les hace estar donde esperaban estar en la parrilla del domingo en Spa-Francorchamps, aunque espera una batalla apretada con los coches del rombo y con los Mercedes rosas.

"Estamos donde esperábamos estar, detrás de los Renault. Hemos visto que Ricciardo nos ha metido 3,5 o 4 décimas, que es más o menos lo que nos lleva metiendo todo el fin de semana. Lo que sí que estoy es sorprendido de haber batido a los Racing Point, que quizás es la mayor sorpresa", aseguró.

"En ritmo de carrera vimos que ambos van bien y quizás nosotros estamos por detrás de Renault y de Racing Point ahí. Sabemos que el coche va peor con más carga de gasolina, pero saliendo 7º, podemos pelear".

Las opciones de que la lluvia condicione la carrera van bajando con el paso de las horas y Sainz ironiza sobre ello.

"En cuanto a la lluvia… cada vez hay menos probabilidades, parece que va en contra de la F1, porque el lunes ponía los tres días lluvia y aún no hemos puesto ese neumático. Cada vez hay menos probabilidades, perece que hay una maldición. Pero a nosotros no nos vendría bien la lluvia, porque hemos puesto un ala trasera muy descargada y hemos elegido seco al 100%. Así que si llueve mañana, igual sufrimos, pero por mí, que llueva, ya sabéis que me gusta", concluyó el español.

