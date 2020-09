La F1 mira al cielo de Spa: ¿lluvia en el GP de Bélgica?

La Fórmula 1 disputa este fin de semana la séptima cita de la temporada 2020 con el Gran Premio de Bélgica. Después del caluroso evento en Barcelona, ​​los equipos y pilotos se prepararon para un clima significativamente más fresco y cambiante en Spa-Francorchamps. En el país sede de la carrera, el verano ya está llegando a su fin.

Los pronósticos apuntaban a que iba a llover durante los tres días en las Ardenas, pero ya estamos viendo en el Gran Premio de Bélgica que es muy difícil predecir cómo afectará eso a la actividad en pista. Básicamente, ¡todo es posible!

El viernes llovió, pero solo durante sesiones de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, y los equipos de F1 no tuvieron que montar los compuestos de mojado. El sábado tampoco aparecieron las precipitaciones, y todos los pronósticos quedaron en nada a la hora de la clasificación. El cielo en Spa está nublado y hay cierto 'frío' (el termómetro no sube por encima de los 18ºC), pero el agua de momento no condiciona nada.

Ferrari admitió que habían preparado el coche ante la posibilidad de lluvia, pero finalmente esa estrategia no dio resultado.

¿Lloverá en la carrera del GP de Bélgica?

Para el domingo, día de carrera, se esperan posibles lluvias entre las 12:00h y las 17:00h de la tarde. Por lo tanto, la carrera podría verse afectada por las precipitaciones, aunque los porcentjes de probabilidad son cada vez más bajos. Sí parece más claro que lloverá a partir de las seis de la tarde, cuando ya haya acabado el séptimo gran premio del año en las Árdenas.

Las temperaturas no volverán a pasar de los 18ºC, con unas mínimas de 10ºC en la madrugada. Durante la carrera, se espera que los termómetros marquen justo esa temperatura máxima de 18ºC, y el cielo lucirá lleno de nubes.

Así habló Carlos Sainz de la posibilidad de que llueva en carrera: "Cada vez hay menos probabilidades, parece que va en contra de la F1, porque el lunes ponía los tres días lluvia y aún no hemos puesto ese neumático".

"Cada vez hay menos probabilidades, perece que hay una maldición. Pero a nosotros no nos vendría bien la lluvia, porque hemos puesto un ala trasera muy descargada y hemos elegido seco al 100%".

