Sainz atrapa a los ladrones que le robaron un reloj de gran valor

Parece una historia surrealista, pero fue real. Carlos Sainz, tras lograr un trabajado podio en el Gran Premio de Italia 2023 de la Fórmula 1 ante la mirada y el apoyo de todos los tifosi, regresó a su hotel, en pleno centro de Milán y, sin saberlo, fue víctima y posteriormente también héroe de su propio robo al atrapar a los ladrones.

El piloto español, junto a su representante y primo, Carlos Oroño, llegaron al Hotel Armani en la noche de este pasado domingo y, en ese mismo momento, unos ladrones aprovecharon para intentar robarle un reloj al de Ferrari.

Una vez arrebatado, los delincuentes salieron corriendo, pero Carlos Sainz y su primo no dudaron en ningún momento e iniciaron una persecución que, junto a la ayuda de los transeúntes, acabó con final feliz, ya que lograron atrapar a los ladrones y la policía apareció de forma inmediata, arrestando a los ladrones y permitiendo al madrileño recuperar su reloj y denunciar los hechos.

Según el comunicado de la propia Policía Estatal, lograron capturar y detener "a tres ciudadanos marroquíes de 18, 19 y 20 años por conspiración para robar al piloto de Ferrari, Carlos Sainz".

Los hecho tuvieron lugar "alrededor de las 20:30h, frente al hotel Armani, en via Manzoni, los tres se acercaron al piloto que estaba en compañía de su representante y uno de ellos robó un reloj modelo Richard Mille Alexander Zverev de la muñeca izquierda del piloto de Ferrari y luego corrió a través del Monte Napoleón".

A lo que siguió: "El piloto de Fórmula 1, que iba en el coche de su representante, intentó bloquear la fuga de los tres y luego abandonó el coche y, con la ayuda de dos transeúntes, logró detener a un ladrón en via Pietro Verri. El segundo fue detenido en via della Spiga por el responsable del piloto de Ferrari, y el tercero fue detenido no muy lejos por otro miembro del personal con la colaboración de los ciudadanos".

Con esta información aportada por la Policía Estatal, se entiende todavía más el acto heroico de Carlos Sainz y Carlos Oroño, ya que el modelo de reloj Richard Mille Alexander Zverev está valorado en estos momentos en unos 310.000€, un precio considerable que ahora, si todo transcurre con normalidad, deberán pagar los delincuentes una vez procesados.

Tras lo sucedido, Sainz publicó un mensaje en las redes sociales: "Como muchos ya saben, ayer sufrimos un desafortunado incidente en Milán. Lo más importante es que todos estamos bien y esto solo quedará como una anécdota desagradable".

"Muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron ayer, a la policía de Milán por su rápida intervención y gracias por todos sus mensajes".

