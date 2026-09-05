El sacrificio de Antonelli por Russell en Monza: "Cuando sea su turno, hablaremos"

Andrea Kimi Antonelli vivió una clasificación muy poco habitual en Monza. Su sesión estuvo condicionada desde el principio por la estrategia de Mercedes: con una sanción que le hará salir desde la parte trasera de la parrilla, su misión principal no era luchar por su propia posición, sino ayudar a George Russell en su pelea por la pole.

El líder del Mundial tuvo que asumir el papel de escudero para su compañero, dándole rebufos en las vueltas decisivas. Una situación extraña para Antonelli, que reconoció haber afrontado la Q3 de una manera muy diferente a lo normal.

"Obviamente es una sensación muy rara. Tenía que hacer mi trabajo, que era ayudar a George. Intenté hacerlo lo mejor posible para ayudar tanto como pudiera".

"La Q3 fue muy rara, incluso la vuelta que hice. Fue una vuelta correcta, pero nada especial. Tenía más combustible en el coche del que normalmente tendrías. No quería cometer ningún error que comprometiera el programa que habíamos planeado", señaló.

Ese programa incluía, además, volver a darle rebufo a Russell en el último intento. Antonelli sabía que su clasificación tenía una finalidad colectiva.

"La idea era darle también el rebufo a George en la última vuelta. Tengo sentimientos encontrados, pero es lo que hay. Estoy preparados para luchar mañana", añadió.

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Un acuerdo interno entre Russell y Antonelli

La situación tampoco parece ser un sacrificio unilateral. Mercedes ya ha establecido una dinámica entre sus dos pilotos para este tipo de circunstancias. Russell ayudó a Antonelli en Zandvoort y ahora el italiano ha devuelto el favor en Monza. Si en el futuro es el piloto británico quien tiene que cumplir una penalización por cambio de motor, entonces volverá a ser Antonelli quien pueda recibir el apoyo de su compañero.

“Sí, por supuesto. Todos estamos alineados en esto. Como él fue un buen compañero de equipo en Zandvoort, yo hice lo que el equipo me pidió hacer", explicó.

El joven piloto italiano no tiene dudas de que el acuerdo se aplicará también a la inversa cuando llegue el momento.

"Cuando sea su turno, hablaremos de ello. Lo tenemos muy claro. Cuando podamos, nos ayudaremos mutuamente, especialmente en este tipo de situaciones", afirmó.

Y resumió con claridad por qué aceptó el papel de escudero en Monza: "Yo no tenía nada que ganar y él estaba luchando por la pole".