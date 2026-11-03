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Russell señala a Frederik Vesti como candidato al asiento de Cadillac F1 para 2027

Cadillac ha confirmado la continuidad de Sergio Pérez para la próxima temporada de F1, pero el futuro de Valtteri Bottas no está tan asegurado.

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 3 nov 2026, 15:40

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George Russell ha señalado al piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti, como un sorprendente candidato para incorporarse a Cadillac de cara a la temporada 2027 de Fórmula 1.

La escudería estadounidense todavía no ha confirmado a Valtteri Bottas como compañero de Sergio Pérez, que firmó una renovación de contrato el miércoles, para el próximo año, mientras empiezan a surgir varios candidatos para ocupar ese asiento.

Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac, es una de las opciones, pese a que actualmente no dispone de la superlicencia y está completando una temporada muy decepcionante en Fórmula 2. Por su parte, Esteban Ocon, que abandonará Haas F1, también está disponible.

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Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com, el francés apunta a convertirse en piloto reserva de Aston Martin, mientras que Vesti sigue luchando por conseguir su debut oficial en la Fórmula 1 después de terminar subcampeón de la F2 en 2023.

El danés, de 24 años, ha compaginado su participación en la categoría Hypercar con Cadillac con su papel en Mercedes, equipo con el que ha disputado siete sesiones de entrenamientos libres 1, incluida la del viernes en México, donde sustituyó a Russell.

Frederik Vesti, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Vesti terminó tercero, a solo 0,074 segundos de su compañero de equipo Andrra Kimi Antonelli y a 0,733 segundos del mejor tiempo, marcado por Charles Leclerc con su Ferrari, gracias a una vuelta final con neumáticos blandos después de completar varios programas de tandas largas.

"Hizo un trabajo realmente bueno", afirmó Russell. "Sé que está luchando muchísimo para tener alguna posibilidad de conseguir el asiento de Cadillac y creo que merece su oportunidad".

"Ha dedicado muchísimo esfuerzo a trabajar con nuestro equipo y todos le tenemos un enorme respeto. En la mayoría de las sesiones de Libres 1 en las que ha participado, le ha tocado asumir la mayor parte del trabajo y apenas ha tenido oportunidades de hacer vueltas buscando el máximo rendimiento".

"Por eso creo que era importante para nosotros como equipo, y se lo dije: 'Quiero asegurarme de que tenga la oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Es lo mínimo que podemos hacer por él'. Así que sí, fue bonito".

Vesti terminó "extremadamente contento" después de los Libres 1, algo que no puede decirse de Herta, que sustituyó a Bottas, pero acabó último en la tabla de tiempos, a 3,237 segundos del mejor registro.

El expiloto de IndyCar también terminó a 0,970 segundos de Pérez, que fue 18º. Sin embargo, los rumores sobre su posible llegada al asiento titular de Cadillac no dejan de aumentar, ya que es probable que consiga los puntos necesarios para obtener la superlicencia al participar en los Libres 1 del Gran Premio de Brasil de la próxima semana.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Quiero hacer lo mejor posible para el equipo", afirmó Herta. "Cada vez que me subo al coche, tengo presente que quiero estar en la Fórmula 1. Ese es mi objetivo".

"Por eso estoy aquí haciendo todo esto. Personalmente, quiero llegar lo antes posible. Se están produciendo muchas conversaciones y están pasando muchas cosas que escapan a mi control".

"Simplemente intento hacerlo lo mejor posible dentro del coche y espero que eso sirva para demostrar algo".

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