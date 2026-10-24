Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Cadillac F1 siembra dudas sobre su alineación para 2027: ¿peligra Bottas?

Las especulaciones sobre el futuro de Valtteri Bottas en Cadillac no cesan, mientras el equipo estadounidense trabaja para incorporar a un piloto de su país.

Stuart Codling

Publicado: 24 oct 2026, 15:24

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El fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos hace que, inevitablemente, buena parte de los focos de la Fórmula 1 apunten hacia los dos equipos de propiedad estadounidense de la parrilla. Y eso ha provocado algunas preguntas incómodas para Cadillac, en medio de las continuas especulaciones sobre su alineación de pilotos para 2027 y los años posteriores.

Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tienen contratos "plurianuales", aunque se entiende que se trata de acuerdos de tipo 'uno más uno', en los que la segunda temporada es opcional y está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones por parte de ambas partes. La diferencia de rendimiento entre los dos pilotos ha sido tan notable que la continuidad de Bottas lleva meses siendo objeto de rumores en el paddock.

El recientemente nombrado director del equipo, Marcin Budkowski, ya ha tenido que salir al paso de esas especulaciones, al igual que hizo su predecesor, Graeme Lowdon. Sin embargo, un momento bastante peculiar durante la rueda de prensa de la FIA para representantes de los equipos, celebrada el viernes en Austin, sugirió que los planes de Cadillac quizá no estén tan definidos como se había dado a entender.

Todo comenzó con una pregunta aparentemente inofensiva de uno de los periodistas, relacionada con el próximo Gran Premio número 300 de Pérez: "¿Hasta qué punto es difícil evaluar a un piloto que está luchando en la parte trasera de la parrilla cuando, al mismo tiempo, da la impresión de que está haciendo una temporada mejor que su compañero? Y, rápidamente, sobre los pilotos, ¿estaríais interesados en mantener alguna conversación con Esteban Ocon sobre un posible papel como reserva?".

Al intentar ofrecer una respuesta suficientemente neutra y evasiva, Budkowski empezó a enredarse.

"Mirad, en el caso de un piloto como Checo, que, como habéis dicho, tiene una enorme experiencia y muchísimas carreras a sus espaldas, os puedo asegurar que no se comporta ni pilota como alguien que esté cerca de la retirada", afirmó.

"Está apretando muchísimo al volante. También nos exige mucho entre bastidores, en las reuniones de análisis y fuera de ellas, y me envía mensajes regularmente, tanto a mí como a otros miembros del equipo, para presionarnos y conseguir que mejoremos. Tiene hambre, está motivado y eso es realmente bueno de ver. Lo hace a su manera".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Tenemos dos pilotos: uno es más temperamental y el otro probablemente más frío, por decirlo de alguna manera. Y ambos empujan al equipo a su manera particular, pero Checo, sí, nos está exigiendo muchísimo".

"Y basta con fijarse en su lenguaje corporal en la parrilla, cuando se pone el casco y se sube al coche: se está preparando para una batalla. Hay mucho fuego, mucha motivación, y eso es realmente impresionante en un piloto con tanta experiencia".

"Al mismo tiempo, también estamos aprovechando sus comentarios y sus aportaciones como piloto experimentado. Así que sí, es una combinación muy buena".

"Y perdón, ¿la segunda pregunta era sobre Esteban Ocon? Bueno, mirad, como director de equipo, y estoy seguro de que a mis compañeros les ocurre lo mismo, recibes llamadas y contactos de todos los pilotos o representantes que están en el mercado. Así que hay varios pilotos y representantes que se han puesto en contacto conmigo".

"No voy a decir quiénes son y quiénes no, pero prácticamente todos los que están disponibles en el mercado han contactado con nosotros, como cabría esperar. Pero sí, creo que este es el último lugar en el que comunicaría cualquier cosa sobre nuestra alineación de pilotos, como os podéis imaginar".

Si William Shakespeare hubiera estado presente, seguramente habría cogido su pluma y escrito algo parecido a aquello de que el caballero protesta demasiado. Por suerte para el director de Cadillac, quizá, Adrian Newey también se encontraba en la sala y se convirtió en el centro de atención natural de la mayoría de las preguntas posteriores.

Según ha podido saber Motorsport.com, es muy poco probable que Ocon acabe en Cadillac, ya que su relación con Pérez fue de todo menos buena cuando ambos compartieron equipo por última vez. De hecho, se cree que el francés probablemente se convertirá en el tercer piloto de Aston Martin.

Independientemente de que Cadillac decida mantener o no a Bottas para 2027, se sabe que los propietarios de la escudería quieren contar con un piloto estadounidense como titular lo antes posible. La sorprendente sustitución de Lowdon este verano es una muestra de cómo las expectativas de General Motors y TWG Motorsports parecen ir bastante por delante del progreso actual del equipo.

Cadillac puso a Colton Herta al volante durante los Libres 1 en el Circuito de las Américas, pero el estadounidense es una opción poco convencional para ocupar un asiento titular, ya que le falta un punto para poder obtener la superlicencia, debido a los cambios introducidos por la FIA en los criterios para conseguirla.

Si vuelve a completar un kilometraje significativo en otra sesión de entrenamientos este año, cumplirá los requisitos para obtenerla. Sin embargo, su temporada bastante irregular en la Fórmula 2 tampoco supone precisamente una gran carta de presentación.

"Evidentemente, tener a un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es una historia fantástica", explicó Budkowski a Sky Sports este fin de semana.

"Pero tiene que ser el momento adecuado y el piloto adecuado. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello con Colton".

"También hay algunos talentos estadounidenses realmente prometedores que están subiendo por las categorías inferiores. Hemos visto a Ugo Ugochukwu ganar la F3. Y tenemos a [Sebastian] Wheldon, que llegará a la F3 el año que viene".

"Así que hay mucho potencial y, evidentemente, vamos a estudiarlo".

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