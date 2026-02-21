Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Russell resta dramatismo a los nuevos F1 de 2026 y pone de ejemplo a Senna

George Russell no ve problemas con los nuevos coches de la F1 2026: admite cambios en el pilotaje, pero asegura que la esencia sigue intacta y que está disfrutando.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Como era de esperar y tras eres semanas de test de pretemporada en Barcelona y Bahrein, se ha hablado mucho sobre la gestión de la energía de estos monoplaza de nueva generación, que cuenta con un reparto de 50/50 entre el motor de combustión interna y la parte eléctrica.

De hecho, son muchos los pilotos, como por ejemplo Max Verstappen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton, que han criticado la naturaleza de estos coches, que les obliga a conducir de una forma muy diferente a lo habitual, llegando a decir que está lejos del ADN de la Fórmula 1 y que es más similar a la Fórmula E.

Sin embargo, uno de los favoritos para esta temporada 2026, George Russell, aseguró que tampoco es un cambio de pilotaje tan grande e incluso recordó la época de Ayrton Senna a modo comparación.

"Los principios básicos siguen siendo prácticamente los mismos. Estás llevando el coche al límite. Intentas frenar lo más fuerte y tarde posible, y mantener la mayor velocidad posible en las curvas".
 
"Creo que cada época de coches tiene sus peculiaridades de conducción, he visto a Senna en vídeos de los años 80 y 90 conduciendo con un estilo muy particular, acelerando en el vértice de las curvas para mantener el turbo girando y equilibrar el coche. Y eso también es anormal". 

Más al respecto:

Aunque en algunos aspectos, como el hecho de tener que levantar el pie del acelerador antes de llegar a algunas curvas, el piloto de Mercedes admite que puede ser demasiado: "Ahora, quizá estamos levantando un poco más el pie de lo que cabría esperar normalmente".

Pese a ello, Russell dijo que en líneas generales estaba contento por la forma en que se pilotan estos nuevos monoplazas y, a diferencia de Verstappen, afirmó estar divirtiéndose al volante del W17.
 
"Pero aquí, en Bahrein, y en las pruebas de Barcelona, realmente no me pareció algo tan malo. Ahora bien, Melbourne puede ser otra historia, pero por ahora lo estoy disfrutando bastante", concluyó.

Una respuesta más clara sobre quién tiene más o menos razón llegará en las primeras carreras de la temporada 2026 de la Fórmula 1, cuando equipos, motoristas y pilotos se vean obligados a poner los coches y las unidades de potencia al máximo, midiéndose entre ellos de forma directa en la pista.

Briatore también es crítico:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

