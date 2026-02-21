Briatore critica a la nueva F1 de 2026: "Los fans solo entienden el 20%"
Flavio Briatore critica el nuevo reglamento de la F1 2026: el asesor de Alpine advierte sobre un ejercicio de ingeniería en el que los aficionados se pierden.
Flavio Briatore,Alpine
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Flavio Briatore ha vuelto al paddock y con él sus palabras claras. El asesor de Alpine no escatima críticas al rumbo tecnológico de la categoría reina. Su crítica: la Fórmula 1 corre el riesgo de caer en picado, debido a la compleja gestión energética de la nueva generación de coches, en un mero ejercicio de ingeniería en el que los aficionados se quedan en fuera de juego.
El reglamento para el futuro de la F1 apuesta claramente por la electricidad: modo adelantamiento, modo recta, modo curvas... Para Briatore, esto es demasiado.
A la pregunta de si el sistema no resultará demasiado complicado para los espectadores, el italiano responde con su habitual franqueza: "Creo que sí. De todos modos, los fans solo entienden el 20%".
Ya hoy en día, el deporte se ha vuelto innecesariamente minucioso debido a detalles como los debates sobre los límites de la pista. Aunque la generación joven está más familiarizada con los datos gracias a los ordenadores y las simulaciones de carreras, sigue faltando transparencia.
"Al menos tenemos que explicar lo que realmente está pasando", exige Briatore. "Porque para el piloto se ha convertido en un juego completamente diferente".
La comparación con la Fórmula E
La comparación con la Fórmula E sirve especialmente a Briatore como advertencia. Recuerda los inicios de la categoría eléctrica, en la que competían pilotos experimentados como Lucas di Grassi o antiguas estrellas de la Fórmula 1 como Felipe Massa.
"¿Os acordáis de la Fórmula E? Di Grassi ganó con 50 años o así", exagera Briatore. "La gente de la F1 intentó conducir esos coches y fue imposible. ¿Por qué? Porque conducir esos coches era más un ejercicio de ingeniería. Y eso es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora".
El enfoque ha cambiado: ya no se trata solo de la velocidad pura, sino de la gestión de la batería y el estado de carga. "Normalmente, para adelantar se pisa a fondo el acelerador. Ahora hay que levantar el pie", se sorprende el responsable de Alpine. "No lo sé. Lo que es seguro es que, hasta ahora, la Fórmula 1 no ha hecho mucho para que el espectador entienda esta parte".
Elogios para Liberty Media
A pesar de su escepticismo hacia el reglamento técnico, Briatore elogia el desarrollo comercial bajo la dirección de Liberty Media y su director general, Stefano Domenicali. En este aspecto, la Fórmula 1 se encuentra hoy en una liga completamente diferente a la de hace una década.
"Comercialmente, la mejora es increíble. Hace diez años, teníamos que llamar a todas las puertas hasta que nos dolían los dedos. Hoy en día, la gente te llama a ti. Es un juego completamente diferente".
Sin embargo, Briatore advierte que en el futuro habrá que volver al ADN de la Fórmula 1: "Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido. Eso es la F1". Si la gestión de la batería se vuelve más importante que pisar a fondo el acelerador, en su opinión, la categoría reina corre el riesgo de perder su alma.
