Cómo Russell se inspiró en Alonso para mejorar mentalmente en F1

Antes del parón de verano, las cosas no le salieron del todo bien a George Russell. Aunque en las clasificaciones a menudo era capaz de luchar con su compañero de equipo en la estructura de la estrella plateada, Lewis Hamilton, en las carreras solía perder regularmente.

No obstante, desde el parón veraniego, ha habido una clara tendencia al alza para el piloto más joven del equipo alemán y hay una razón para ello, según el propio Russell.

"Es un pequeño cambio en mi mentalidad, en cómo trabajo con mis ingenieros, en las cosas a las que presto atención o no cuando tengo que configurar el coche. Y probablemente sólo porque estoy disfrutando un poco más de la vida", explicaba en el podcast Beyond the Grid.

Para llegar a ese punto de disfrutar de su trabajo, Russell reconoce que se inspiró en las palabras de Fernando Alonso hace algunas semanas cuando dijo que le hubiese gustado "haber disfrutado más de mi carrera en la F1" cuando era más joven.

"Estaba escuchando un podcast de Fernando, dijo que si pudiera cambiar una cosa de su carrera, habría sido haber disfrutado más del momento cuando era más joven", cuenta el británico de 25 años.

"Creo que eso resonó en mí porque estoy viviendo mi sueño, pero estoy muy dedicado. Me siento como un auténtico profesional. Me fijo en cada detalle. Lo doy todo y a veces creo que te olvidas de disfrutar del momento con la gente que te rodea, de disfrutar de los lugares a los que vas, de sonreír y de no ser constantemente ese tipo serio al 120% que se centra en cada detalle", añadió.

Mientras tanto, gracias a su reacción tras el parón de verano, Russell gana 9-8 en el duelo mutuo de clasificación contra su compañero Hamilton. Pero en las carreras, ya no puede igualar al siete veces campeón del mundo, pues el marcador en se duelo es de 12-5 a favor del veterano.

Por ello, aunque ha cambiado su planteamiento y ha notado los beneficios de ello, quiere subrayar que no es a costa de su dedicación: "Eso no significa que sea menos profesional, sólo significa que disfruto más de mi vida, de mi entorno, de mi familia y de mi situación vital".

"Simplemente me siento mucho más feliz. Estoy aprendiendo cosas nuevas que antes ni habría soñado, así que en general estoy en un buen momento", concluyó el piloto de Mercedes.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

