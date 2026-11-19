Fórmula 1

Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"

Nico Rosberg se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, pero, pese a ello, recuerda sobre todo sus derrotas. Una de ellas le afectó especialmente.

Stefan Ehlen

Publicado: 19 nov 2026, 14:37

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Nico Rosberg ganó carreras de Fórmula 1 y se proclamó campeón del mundo en 2016 tras imponerse a Lewis Hamilton con el mismo coche. Sin embargo, el expiloto de Mercedes echa la vista atrás y analiza su trayectoria deportiva con una sorprendente autocrítica. Y es que Rosberg se sintió un perdedor durante buena parte de su etapa en la Fórmula 1.

En una entrevista con Die Zeit, Rosberg afirmó: "Solo gané aproximadamente el diez por ciento de mis carreras de Fórmula 1. Desde mi punto de vista, fui un fracasado el 90 por ciento del tiempo". De hecho, Rosberg consiguió 23 victorias en sus 206 participaciones en la Fórmula 1, lo que supone algo más del once por ciento de los grandes premios que disputó.

Cuando le preguntaron si, para él, perder era lo mismo que fracasar, Rosberg respondió: "Para mí, en aquel entonces, sí. Así es como lo sentía".

Las derrotas frente a su entonces compañero de equipo en Mercedes, Hamilton, fueron especialmente dolorosas. Rosberg señaló que el peor momento de su carrera fue ver cómo Hamilton se proclamaba campeón del mundo con el mismo coche mientras él tenía que conformarse con el subcampeonato: "Fue brutal".

Por qué ni siquiera las victorias acabaron con las dudas de Rosberg

Ni siquiera sus éxitos parecían conseguir que Rosberg dejara de sentir, aunque fuera temporalmente, la necesidad de seguir demostrando su valía. Su primera victoria en la Fórmula 1, conseguida en China en 2012, en su 111ª participación en un gran premio, fue un momento importante, pero el alivio duró poco.

"¡Por fin tenía la confirmación de que podía ganar! Pero inmediatamente apareció una nueva presión", recordó Rosberg. "De repente, todo el mundo empezó a preguntarse: ¿fue una victoria merecida? ¿O simplemente los demás tuvieron un mal día?".

Así, se veía obligado a demostrar su valía una y otra vez. Rosberg explicó: "En el deporte, la presión nunca desaparece. Siempre eres tan bueno como tu última carrera". Y ni siquiera ganar cambiaba esa realidad: "Después tienes que volver a demostrar que eres lo suficientemente bueno. Las expectativas nunca desaparecen".

Rosberg quería evitar un declive progresivo

Estas experiencias también influyeron en la sorprendente retirada de Rosberg inmediatamente después de conquistar el título mundial de 2016. El alemán decidió poner fin a su carrera en la Fórmula 1 con apenas 31 años, en lugar de defender su corona como vigente campeón del mundo.

Con la perspectiva que da el tiempo, Rosberg reconoce: "No quería acabar desapareciendo en el olvido. Primero eres el rey de tu deporte, después cada año te vuelves un poco más débil, pierdes tu asiento en un equipo puntero y finalmente los más jóvenes acaban desplazándote. Me imagino que debe ser extremadamente doloroso".

Rosberg también considera que esa situación puede suponer un peligro para el bienestar personal: "Si tu identidad está tan estrechamente vinculada a las carreras, pero ya solo eres un perdedor, eso perjudica a tu salud mental".

Rosberg, sobre Hamilton: "Debió de ser muy duro"

En este contexto, Rosberg también habló de su antiguo rival Hamilton, que continúa compitiendo en la Fórmula 1 pese a haber conquistado siete títulos mundiales.

Lejos de envidiarlo, el alemán recordó el complicado primer año de Hamilton en Ferrari, en 2025: "Su joven compañero de equipo prácticamente lo destrozó. Todo el mundo gritaba: '¡Retírate!'. Debió de ser muy duro. Se suponía que tenía que llevar a Ferrari al título, cobra 50 millones al año y está rodando en tierra de nadie".

No obstante, Rosberg también reconoce que Hamilton ha conseguido "recuperarse" durante la temporada 2026 de Fórmula 1: "Está pilotando a un nivel de clase mundial. Si su carrera hubiera terminado después del año pasado, habría sido realmente amargo".

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