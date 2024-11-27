Historia

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

El día que Rosberg alcanzó su sueño y se convirtió en campeón de F1

El 27 de noviembre de 2016, Nico Rosberg consiguió llegar a lo más alto en la Fórmula 1 junto a Mercedes y con Hamilton como compañero de equipo y máximo rival.

Juanjo Sáez

Editado: 27 nov 2024, 8:39

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Ser campeón del mundo de Fórmula 1 está al alcance de unos pocos elegidos, de hecho, hasta este solo 34 pilotos han conseguido proclamarse campeones en los 75 años de historia de la F1.

Apunta:

Uno de ellos es Nico Rosberg, el piloto alemán aterrizó en la categoría en 2006 junto a Williams Racing, pero no consiguió coronarse hasta el 27 de noviembre de 2016, después de una de las temporadas más entretenidas e intensas de la era híbrida en la Fórmula 1.

En su undécimo año en la máxima categoría del automovilismo y después de dos segundos puestos en 2014 y 2015, Rosberg fue capaz de plantarle cara a su compañero Lewis Hamilton y consiguió hacerse con un título por el que prácticamente nadie habría apostado antes de arrancar dicha temporada, ni tan siquiera dentro del mismo equipo Mercedes parecía partir con el mismo apoyo que su entonces compañero y rival.

En el arranque de 2016, Rosberg siguió con la tendencia del final de la anterior temporada, cuando ganó las tres últimas carreras una vez se había coronado Hamilton. Con ese impulso, Nico Rosberg se mostró intratable con cuatro victorias en cuatro carreras en el inicio de 2016, antes de llegar al famoso abandono doble de Mercedes en el GP de España tras una colisión directa entre sus dos pilotos. A partir de ahí, Hamilton despertó y empezó a plantar cara, consiguiendo nada más y nada menos que seis victorias en los siete eventos siguientes.

Entrando en el último tramo de la temporada con el mundial al rojo vivo tras un abandono caótico de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Malasia a raíz de una rotura en su unidad de potencia, el piloto británico sabía que tenía que ganar todas las carreras para proclamarse campeón del mundo, pero pese a que sí consiguió ganar las últimas cuatro citas, no logró evitar que su compañero de equipo terminase segundo en las cuatro carreras y se coronase como campeón.

Finalmente, Nico Rosberg cruzó la bandera a cuadros del Gran Premio de Abu Dhabi con un total de 385 puntos, frente a un compañero que lo había intentado de todas las maneras posibles, inclusiendo reduciendo mucho el ritmo cuando era primero en esa última carrera para que Sebastian Vettel adelantara a Rosberg por la segunda plaza y lograr la remontada. Como Vettel no pasó a Rosberg, Nico acabó campeón con cinco puntos más que un Lewis Hamilton con el que había tenido sus más y sus menos durante todo el curso, llegando a unos niveles que pusieron al equipo Mercedes patas arriba. Incluso Hamilton insinuó que el equipo habían ayudado a Rosberg en algún momento de la 2016.

Con el ambiente tan cargado dentro del equipo y sabiendo que seguirían reinando en 2017, desde Mercedes eran conscientes de que debían tomar una decisión sobre su alineación de pilotos, pero ante la sorpresa de todos, Nico Rosberg se adelantó y anunció su retirada, ya que había conseguido su sueño, la razón por la que llegó a la Fórmula 1, ser campeón mundial.

De esa forma, Nico Rosberg fue el peúltimo piloto (antes de Max Verstappen desde 2021) en unirse a esa privilegiada lista de 34 pilotos que han conseguido proclamarse campeones del mundo de F1 en algún momento, aunque a diferencia de una gran mayoría, se conformó con su único título y colgó los guantes.

Galería: Rosberg celebrando su título en el GP de Abu Dhabi 2016:

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