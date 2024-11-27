Historia
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi
El día que Rosberg alcanzó su sueño y se convirtió en campeón de F1
El 27 de noviembre de 2016, Nico Rosberg consiguió llegar a lo más alto en la Fórmula 1 junto a Mercedes y con Hamilton como compañero de equipo y máximo rival.
Juanjo Sáez
Editado: 27 nov 2024, 8:39
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Ser campeón del mundo de Fórmula 1 está al alcance de unos pocos elegidos, de hecho, hasta este solo 34 pilotos han conseguido proclamarse campeones en los 75 años de historia de la F1.
Apunta:
Uno de ellos es Nico Rosberg, el piloto alemán aterrizó en la categoría en 2006 junto a Williams Racing, pero no consiguió coronarse hasta el 27 de noviembre de 2016, después de una de las temporadas más entretenidas e intensas de la era híbrida en la Fórmula 1.
En su undécimo año en la máxima categoría del automovilismo y después de dos segundos puestos en 2014 y 2015, Rosberg fue capaz de plantarle cara a su compañero Lewis Hamilton y consiguió hacerse con un título por el que prácticamente nadie habría apostado antes de arrancar dicha temporada, ni tan siquiera dentro del mismo equipo Mercedes parecía partir con el mismo apoyo que su entonces compañero y rival.
En el arranque de 2016, Rosberg siguió con la tendencia del final de la anterior temporada, cuando ganó las tres últimas carreras una vez se había coronado Hamilton. Con ese impulso, Nico Rosberg se mostró intratable con cuatro victorias en cuatro carreras en el inicio de 2016, antes de llegar al famoso abandono doble de Mercedes en el GP de España tras una colisión directa entre sus dos pilotos. A partir de ahí, Hamilton despertó y empezó a plantar cara, consiguiendo nada más y nada menos que seis victorias en los siete eventos siguientes.
Entrando en el último tramo de la temporada con el mundial al rojo vivo tras un abandono caótico de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Malasia a raíz de una rotura en su unidad de potencia, el piloto británico sabía que tenía que ganar todas las carreras para proclamarse campeón del mundo, pero pese a que sí consiguió ganar las últimas cuatro citas, no logró evitar que su compañero de equipo terminase segundo en las cuatro carreras y se coronase como campeón.
Finalmente, Nico Rosberg cruzó la bandera a cuadros del Gran Premio de Abu Dhabi con un total de 385 puntos, frente a un compañero que lo había intentado de todas las maneras posibles, inclusiendo reduciendo mucho el ritmo cuando era primero en esa última carrera para que Sebastian Vettel adelantara a Rosberg por la segunda plaza y lograr la remontada. Como Vettel no pasó a Rosberg, Nico acabó campeón con cinco puntos más que un Lewis Hamilton con el que había tenido sus más y sus menos durante todo el curso, llegando a unos niveles que pusieron al equipo Mercedes patas arriba. Incluso Hamilton insinuó que el equipo habían ayudado a Rosberg en algún momento de la 2016.
Con el ambiente tan cargado dentro del equipo y sabiendo que seguirían reinando en 2017, desde Mercedes eran conscientes de que debían tomar una decisión sobre su alineación de pilotos, pero ante la sorpresa de todos, Nico Rosberg se adelantó y anunció su retirada, ya que había conseguido su sueño, la razón por la que llegó a la Fórmula 1, ser campeón mundial.
De esa forma, Nico Rosberg fue el peúltimo piloto (antes de Max Verstappen desde 2021) en unirse a esa privilegiada lista de 34 pilotos que han conseguido proclamarse campeones del mundo de F1 en algún momento, aunque a diferencia de una gran mayoría, se conformó con su único título y colgó los guantes.
Galería: Rosberg celebrando su título en el GP de Abu Dhabi 2016:
15
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Verstappen sobre su futuro: "Quiero maximizar mi vida en este planeta"
Siguiente artículo ¿Qué pilotos tendrá el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1?
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Juanjo Sáez
Alonso, ausente el jueves en Qatar por un "virus"; volverá el viernes en la FP2
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
1 h
Alonso, ausente el jueves en Qatar por un "virus"; volverá el viernes en la FP2
A qué hora es la FP1 y la FP2 de F1 del GP de Qatar y cómo ver
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
2 h
A qué hora es la FP1 y la FP2 de F1 del GP de Qatar y cómo ver
Norris cree que McLaren sacó lo máximo de Las Vegas: "Segundo y tercero es como un doblete"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
4 d
Norris cree que McLaren sacó lo máximo de Las Vegas: "Segundo y tercero es como un doblete"
Más de
Nico Rosberg
Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"
Fórmula 1
Fórmula 1 6 d
Rosberg recuerda su etapa en F1 con una sorprendente confesión: "Era un fracasado"
Rosberg revela que Hamilton sospechaba de una conspiración en Mercedes: "Lo pasó peor"
Fórmula 1
Fórmula 1 11 d
Rosberg revela que Hamilton sospechaba de una conspiración en Mercedes: "Lo pasó peor"
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos
Fórmula 1
Fórmula 1 17 d
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos
Más de
Mercedes
Todos los pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¡parrilla cerrada!
Fórmula 1
Fórmula 1 3 h
Todos los pilotos y equipos de la F1 para 2027: ¡parrilla cerrada!
Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
2 d
Horarios del GP de Qatar de F1 2026 y cómo verlo: ¡adiós madrugones!
Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
3 d
Análisis: por qué levantar el pie confundió al motor de Antonelli y le costó el podio
Últimas noticias
El desafío oculto de Qatar y Abu Dhabi: cómo la crisis geopolítica complicó la logística de F1
Fórmula 1
F1 Fórmula 1 8 min
El desafío oculto de Qatar y Abu Dhabi: cómo la crisis geopolítica complicó la logística de F1
Qué necesitan Manu González e Izan Guevara para ser campeones de Moto2 2026 en Valencia
Moto2
MOT2 Moto2
Algarve
29 min
Qué necesitan Manu González e Izan Guevara para ser campeones de Moto2 2026 en Valencia
El regreso de los V8 a la F1 en 2030 es mucho más que el ruido: ¿Por qué?
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
43 min
El regreso de los V8 a la F1 en 2030 es mucho más que el ruido: ¿Por qué?
A qué hora es la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Valencia
1 h
A qué hora es la última Práctica de MotoGP en Valencia y cómo verla gratis
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse