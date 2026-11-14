Fórmula 1

Rosberg revela que Hamilton sospechaba de una conspiración en Mercedes: "Lo pasó peor"

La rivalidad entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton en la F1 es de sobra conocida, pero el campeón del mundo de 2016 ha revelado nuevos detalles sobre hasta qué punto llegó la tensión entre ambos en Mercedes.

Benjamin Vinel

Publicado: 14 nov 2026, 13:21

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Cuando Lewis Hamilton se unió a Nico Rosberg en Mercedes para la temporada 2013 de Fórmula 1, todo parecía una historia de lo más bonita: dos amigos de toda la vida que se convertían en compañeros de equipo.

Sin embargo, aquella buena relación no tardó en torcerse. Mercedes empezó a dominar el campeonato del mundo con la llegada de la era de los motores turbohíbridos en 2014 y las luchas por el título se convirtieron en auténticos duelos internos.

Las primeras señales de tensión aparecieron pronto. En el Gran Premio de Bélgica de 2014, ambos pilotos chocaron en la segunda vuelta cuando Rosberg intentó adelantar a Hamilton por el exterior de Les Combes. El alerón delantero del alemán tocó la rueda trasera izquierda de su compañero, provocando daños en ambos monoplazas y dejando la victoria en manos de Daniel Ricciardo.

"No se trata de un único incidente, sino de una espiral negativa que nos fue convirtiendo en enemigos dentro del equipo", explicó Rosberg en el podcast Beyond The Grid. "Es un proceso que ocurre paso a paso. Por supuesto, hay momentos de máxima tensión por el camino, pero la situación va empeorando cada vez más, de forma progresiva, con grandes picos entre medias. Así es como sucede".

Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

La tensión también se dejaba notar en las gradas. "Aquello acabó con la carrera de Lewis, así que tuvo consecuencias muy importantes. Y todo el mundo estaba pendiente de nosotros, porque éramos los únicos que luchábamos por las victorias y por el campeonato. Por eso tuvo tanta repercusión", añadió Rosberg.

"Entonces todo el mundo empieza a debatir sobre lo ocurrido, se monta un gran revuelo y todos los aficionados de Lewis empiezan a abuchearte. Eso también es muy difícil de vivir, cuando tienes a tantos aficionados pitándote, algo que empezó allí, en Spa. Mentalmente es muy complicado de gestionar. Recibir tanto odio es duro".

A medida que la rivalidad interna se volvía cada vez más perjudicial, el director de Mercedes, Toto Wolff, tomó una decisión drástica e inesperada antes de la temporada 2016: intercambiar a los mecánicos e ingenieros de ambos pilotos.

"Aquello fue duro", recordó Rosberg. "Todo se debió a que las cosas estaban empeorando dentro del equipo".

"Se estaba empezando a levantar un auténtico muro entre los dos coches, porque los mecánicos también empezaron a competir entre ellos, al igual que los ingenieros. Y cuando empiezas a ver eso, puede que cierta información ya no se comparta de una manera tan abierta como antes, porque los mecánicos también quieren que gane su coche, y los ingenieros quieren lo mismo. Son personas tremendamente competitivas y quieren que su piloto sea campeón".

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"No es saludable para un equipo que la información deje de compartirse correctamente. Ya no eres un verdadero equipo y las cosas pueden torcerse muy rápidamente".

"Toto era consciente de ello, así que tomó una decisión extremadamente radical, que llegó de golpe y sin avisar a nadie: intercambió a nuestros mecánicos. Y para mí, mis mecánicos eran mi familia".

"Así que llego al garaje en Melbourne, durante los entrenamientos libres del viernes, y veo que mi familia está trabajando en el coche de Lewis. Entonces pienso que, por alguna razón, deben de haber colocado mi coche al otro lado del garaje. Miro el número del monoplaza y resulta que es el de Lewis. Y me pregunto: '¿Pero qué demonios está pasando aquí?'".

"Y allí estaban mis enemigos, los mecánicos de Lewis. Lo digo de una manera un poco exagerada, pero ellos querían que ganara Lewis, no yo. Así que no eran mis enemigos, pero sí mis rivales. Mis rivales estaban trabajando en mi coche, apretando el último tornillo y preparándolo para que yo saliera a la pista. Fue una sensación realmente extraña".

Curiosamente, Rosberg había ganado los tres últimos grandes premios de la temporada 2015 y aquella reorganización no le impidió imponerse también en las cuatro primeras carreras de 2016. De esta manera, encadenó siete victorias consecutivas, una racha que ni siquiera Hamilton ha conseguido igualar.

"Por suerte para mí, me adapté muy rápidamente", explicó Rosberg. "Se convirtieron en mi nueva familia, o en una extensión de mi familia, así que todo funcionó muy bien".

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Saeed Khan / AFP via Getty Images

"Lewis lo pasó peor. Cada vez que algo no salía como él quería, enseguida empezaba a pensar un poco en 'conspiraciones' o cosas por el estilo. Así que al principio le costó algo más adaptarse y, en cierto modo, se perjudicó a sí mismo durante la primera parte de la temporada, porque, evidentemente, todo el mundo recibía siempre el mismo trato, en la medida de lo posible".

La decisión de Wolff no consiguió evitar nuevos episodios de tensión, ya que Rosberg y Hamilton protagonizaron otros dos accidentes muy sonados durante 2016. Finalmente, el alemán logró conquistar por un estrecho margen su primer título mundial de Fórmula 1, que también sería el único de su carrera, puesto que anunció su retirada apenas cinco días después.

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