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Por qué aún no ha renovado Bearman con Haas; más clave 2028 que 2027

La confirmación de Bearman con Haas para 2027 parecía una formalidad, pero el anuncio sigue retrasándose. Según ha podido saber Motorsport.com hay un factor más.

Roberto Chinchero

Editado: 4 nov 2026, 14:14

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Hay un pequeño caso en el mercado de pilotos de Fórmula 1. No afecta a un asiento de un equipo top, ni a una negociación entre equipos rivales, sino al futuro de Oliver Bearman. La confirmación del inglés de 21 años en Haas F1 para la temporada 2027 parecía una formalidad, hasta el punto de que junto al anuncio del fichaje de Rafael Câmara también se esperaba la oficialización de la renovación de Bearman. Sin embargo, han pasado varias semanas sin novedades, un silencio que ha empezado a alimentar interrogantes sobre una situación aparentemente sin obstáculos.

La cuestión salió a la luz públicamente en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde tanto Bearman como el team principal, Ayao Komatsu, confirmaron la voluntad recíproca de continuar la relación. Ninguno de los dos, sin embargo, quiso aclarar cuáles son los aspectos aún por definir.

"Quiero seguir con Haas, es absolutamente mi objetivo – explicó Bearman – hay algunas cuestiones en las que estamos trabajando entre bastidores, pero mi deseo está muy claro. No sé cuándo llegará el anuncio, no depende realmente de mí. Si fuera por mí, ya se habría hecho hace mucho tiempo. Pero hay algunas cuestiones que afectan a un marco más amplio en las que estamos trabajando".

Precisamente la referencia a un "marco más amplio" representa la clave para comprender una situación que va más allá de la simple renovación con Haas.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El nudo Ferrari y las perspectivas 2028

Bearman entró en la Ferrari Driver Academy en 2021, después de destacar en los campeonatos de Fórmula 4. Su camino hacia la Fórmula 1 tuvo una aceleración repentina en marzo de 2024, cuando en Yeda fue llamado por Ferrari para sustituir a Carlos Sainz, apartado por una apendicitis. Una actuación convincente, seguida ese mismo año por otras dos presencias con Haas, en los Grandes Premios de Azerbaiyán y Brasil, en sustitución de Kevin Magnussen.

En 2025 llegó la promoción a piloto titular del equipo estadounidense, un papel confirmado también para 2026. El camino parecía perfectamente trazado: acumular experiencia en Haas, crecer sin presiones excesivas y prepararse para el eventual salto hacia Maranello.

Después de dos temporadas, sin embargo, es comprensible que las expectativas de Bearman hayan cambiado. Hace doce meses, precisamente en México, ‘Ollie’ rozó el podio logrando un cuarto puesto, resultado que sigue siendo el mejor de su carrera en Fórmula 1. Mientras tanto, ha visto a otros pilotos de su generación, como Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar, llegar a los equipos prinipales.

Es lícito pensar que en los planes de Bearman una tercera temporada en Haas no representa el escenario ideal. La posibilidad de una llegada a Ferrari en 2027, sin embargo, se ha desvanecido con la decisión de Lewis Hamilton de ejercer la opción contractual a su favor.

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Y es ahí donde se concentra la cuestión. Bearman no parece tener objeciones a continuar con Haas, pero querría mayores garantías sobre las perspectivas posteriores. Otra temporada en el equipo estadounidense adquiriría un significado diferente si estuviera acompañada de la certeza de un asiento en Ferrari en 2028. Una garantía que, sin embargo, es difícil imaginar que Maranello pueda conceder con tanta antelación, considerando cuánto podrían cambiar los equilibrios técnicos y deportivos durante la próxima temporada.

Según informaciones recabadas por Motorsport.com, si Ferrari no estuviera en condiciones de garantizarle un asiento para 2028, Bearman podría tener la posibilidad de liberarse de la relación contractual que le vincula a la Scuderia. Una perspectiva que explicaría la necesidad de definir algunos aspectos de su futuro antes de proceder al anuncio de la renovación con Haas.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Komatsu: "Adelante juntos, encontraremos una solución"

Por su parte, Komatsu confirmó que no existen divergencias sobre la voluntad de continuar la colaboración. "No puedo entrar en los detalles de lo que está ralentizando el acuerdo – explicó el team principal – pero está absolutamente claro que ambas partes quieren continuar. Trabajamos muy bien, nos estimulamos mutuamente y, sobre todo, nos gusta trabajar juntos. Ollie aporta mucho al equipo y estamos creciendo juntos. Nuestras intenciones están perfectamente alineadas. Estamos buscando una solución para continuar en 2027 y estoy seguro de que la encontraremos".

El responsable de Haas subrayó después los progresos realizados por Bearman, sobre todo en el plano de la madurez y de la capacidad de guiar al equipo en los momentos difíciles.

"Su velocidad siempre ha sido extraordinaria, desde el primer día. Lo que ha cambiado es la constancia con la que consigue expresarla y sobre todo su capacidad para motivar al equipo. Este año ha atravesado momentos en los que pilotaba mejor que nunca, pero aun así no lograba entrar entre los diez primeros. Tuvo que aprender a gestionar esa frustración y a seguir empujando al equipo. He visto un crecimiento enorme en sus cualidades de líder, y es impresionante teniendo en cuenta que solo tiene 21 años".

Oliver Bearman, Haas F1 Team, con Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas sigue siendo la única posibilidad concreta para 2027

Más allá de las cuestiones contractuales, hay sin embargo un elemento que hace que la posición de Bearman sea bastante delicada. El mercado de pilotos no ofrece actualmente alternativas concretas a Haas para la próxima temporada. Salvo giros de guion que hoy no parecen estar en el horizonte, el equipo estadounidense representa la única oportunidad realista para estar en la parrilla de salida del mundial 2027.

No se trata, por tanto, de una negociación en la que Bearman pueda utilizar el interés de otros equipos como palanca para obtener mejores condiciones. Su exigencia parece más bien la de evitar que una nueva confirmación en Haas acabe por vincularle más allá del periodo necesario, comprometiendo eventuales oportunidades futuras.

También Komatsu parece consciente de las ambiciones de su piloto. "Queremos crecer juntos y remontar en la parrilla – explicó – ante todo debemos poner a su disposición un monoplaza competitivo en 2027. No será sencillo, porque hemos cometido errores en 2026 y estamos pagando las consecuencias también de cara al futuro. Pero nuestro objetivo es maximizar todo lo que podemos controlar y esperamos tener todavía a Ollie con nosotros".

La paradoja es que todas las partes implicadas parecen perseguir objetivos compatibles. Haas quiere retener a Bearman, el piloto quiere seguir corriendo y Ferrari tiene interés en preservar el talento de un joven en el que ha invertido durante años. Lo que complica el panorama es la imposibilidad de garantizar hoy lo que podría ocurrir dentro de dos temporadas.

Para Bearman, por tanto, el problema no es tanto encontrar un asiento para 2027, como evitar que la elección obligada de quedarse en Haas se transforme en un obstáculo para 2028. Es en este equilibrio en el que se está trabajando entre bastidores. Y probablemente es precisamente ahí donde se encuentra la explicación de un anuncio que, hasta hace pocas semanas, parecía solo una formalidad.

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