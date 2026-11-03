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¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución
La FIA quiere evitar soluciones demasiado radicales que puedan obligar a los fabricantes de la F1 a entrar en una costosa carrera armamentística.
Franco Nugnes
Editado: 3 nov 2026, 10:22
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No se ha hablado mucho del tema, pero se ha llegado a un acuerdo. El año que viene ya no habrá doble cámara de combustión en el motor Mercedes, ni tampoco su sustituto en la culata del motor de 6 cilindros de Red Bull Powertrains. Un tema que acaparó la atención durante el invierno y que desató acaloradas polémicas que se han ido poco a poco apagando, pero que no ha quedado en el olvido.
De hecho, en 2027, la relación de compresión de los motores de F1 se medirá mediante un sensor y ya no será necesario realizar comprobaciones con soluciones 'alquímicas', después de que se decidiera que la FIA llevara a cabo controles 'en caliente' con el aceite calentado a 130 grados. Al carecer de instrumentos de diagnóstico que les permitieran intervenir sin sufrir quemaduras, los comisarios se veían obligados a esperar a que la culata para examinar se enfriara antes de proceder a las mediciones.
No es de extrañar, por tanto, que no se detectaran valores anómalos, sobre todo teniendo en cuenta que se había aprobado una tolerancia que autorizaba una relación de compresión de 16,7 a 1.
A partir de 2027, en cambio, con la introducción de un sensor en la cámara de combustión, será posible medir la relación de compresión en tiempo real.
¿De qué estamos hablando? De la relación matemática entre el volumen máximo y el volumen mínimo de la cámara de combustión de un motor de combustión interna. Este valor indica cuántas veces se comprime la mezcla de aire y combustible en el interior del cilindro antes de que se produzca la combustión.
La normativa de 2026 impone una relación de 16 a 1, mientras que hasta el año pasado los motores alcanzaban un valor de 18 a 1. Mercedes ha estudiado y desarrollado una solución que, en frío, cumplía con la normativa, pero que, una vez caliente, lograba restablecer la condición anterior, obteniendo así una ventaja competitiva. De hecho, el reglamento técnico establecía que las comprobaciones se realizaban a temperatura ambiente.
Logotipo de la FIA
Foto de: Alessio Morgese
Por lo tanto, algunos calificaron la solución de Mercedes como ingeniosa, mientras que otros la consideraron una idea ilegal que debía prohibirse. La postura de la FIA, aunque con muchas variables, fue que la doble cámara cumplía la normativa.
Sin embargo, para evitar que se produjera una carrera armamentística, se decidió cambiar el sistema de verificación para el próximo año: con la desaparición del sensor, también desaparecerá la doble cámara, al igual que desaparecerá el escape soplado de Ferrari. La Federación Internacional ha decidido limitar el abuso de ciertos conceptos para evitar una escalada de costes y prestaciones.
Quién sabe qué se está gestando en las fábricas de los equipos, siempre tan prolíficos a la hora de interpretar el reglamento en busca de lagunas que aporten rendimiento...
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