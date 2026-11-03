Noticias

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución

La FIA quiere evitar soluciones demasiado radicales que puedan obligar a los fabricantes de la F1 a entrar en una costosa carrera armamentística.

Franco Nugnes

Editado: 3 nov 2026, 10:22

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

No se ha hablado mucho del tema, pero se ha llegado a un acuerdo. El año que viene ya no habrá doble cámara de combustión en el motor Mercedes, ni tampoco su sustituto en la culata del motor de 6 cilindros de Red Bull Powertrains. Un tema que acaparó la atención durante el invierno y que desató acaloradas polémicas que se han ido poco a poco apagando, pero que no ha quedado en el olvido.

De hecho, en 2027, la relación de compresión de los motores de F1 se medirá mediante un sensor y ya no será necesario realizar comprobaciones con soluciones 'alquímicas', después de que se decidiera que la FIA llevara a cabo controles 'en caliente' con el aceite calentado a 130 grados. Al carecer de instrumentos de diagnóstico que les permitieran intervenir sin sufrir quemaduras, los comisarios se veían obligados a esperar a que la culata para examinar se enfriara antes de proceder a las mediciones.

No es de extrañar, por tanto, que no se detectaran valores anómalos, sobre todo teniendo en cuenta que se había aprobado una tolerancia que autorizaba una relación de compresión de 16,7 a 1.

A partir de 2027, en cambio, con la introducción de un sensor en la cámara de combustión, será posible medir la relación de compresión en tiempo real.

¿De qué estamos hablando? De la relación matemática entre el volumen máximo y el volumen mínimo de la cámara de combustión de un motor de combustión interna. Este valor indica cuántas veces se comprime la mezcla de aire y combustible en el interior del cilindro antes de que se produzca la combustión.

La normativa de 2026 impone una relación de 16 a 1, mientras que hasta el año pasado los motores alcanzaban un valor de 18 a 1. Mercedes ha estudiado y desarrollado una solución que, en frío, cumplía con la normativa, pero que, una vez caliente, lograba restablecer la condición anterior, obteniendo así una ventaja competitiva. De hecho, el reglamento técnico establecía que las comprobaciones se realizaban a temperatura ambiente.

Logotipo de la FIA

Foto de: Alessio Morgese

Por lo tanto, algunos calificaron la solución de Mercedes como ingeniosa, mientras que otros la consideraron una idea ilegal que debía prohibirse. La postura de la FIA, aunque con muchas variables, fue que la doble cámara cumplía la normativa.

Sin embargo, para evitar que se produjera una carrera armamentística, se decidió cambiar el sistema de verificación para el próximo año: con la desaparición del sensor, también desaparecerá la doble cámara, al igual que desaparecerá el escape soplado de Ferrari. La Federación Internacional ha decidido limitar el abuso de ciertos conceptos para evitar una escalada de costes y prestaciones.

Quién sabe qué se está gestando en las fábricas de los equipos, siempre tan prolíficos a la hora de interpretar el reglamento en busca de lagunas que aporten rendimiento...

Más sobre 2027:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Franco Nugnes





Por qué es tan importante para Ferrari volver a ganar en México, según Vasseur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Por qué es tan importante para Ferrari volver a ganar en México, según Vasseur





Misterio en Aston Martin F1: cambian el chasis de Stroll sin saber qué falla



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Misterio en Aston Martin F1: cambian el chasis de Stroll sin saber qué falla





Cómo la altitud de México podría jugar a favor de Ferrari: ¿nueva oportunidad de ganar?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 d



Cómo la altitud de México podría jugar a favor de Ferrari: ¿nueva oportunidad de ganar?

Más de

Mercedes





Russell rompe su silencio y habla "con el corazón" tras su espantada en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



13 h



Russell rompe su silencio y habla "con el corazón" tras su espantada en México





Los siete momentos que marcaron el título mundial de Antonelli en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



15 h



Los siete momentos que marcaron el título mundial de Antonelli en la F1 2026





Horarios del GP de Sao Paulo de F1 en Brasil, cómo verlo y más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



16 h



Horarios del GP de Sao Paulo de F1 en Brasil, cómo verlo y más

Últimas noticias





¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 min



¿Adiós a la doble cámara de combustión de Mercedes en la F1 2027? La FIA tiene una solución





Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



43 min



Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"





Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



1 h



Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"





Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027



WRC



WRC WRC 1 h



Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse