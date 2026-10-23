Crónica de entrenamientos

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc lidera la FP1 de Austin con Verstappen al acecho; Aston sorprende y Sainz sufre

Leclerc lideró los primeros libres del GP de Estados Unidos de F1 2026, aunque Verstappen perdió una vuelta más rápida por límites de pista. Alonso fue 12º y Sainz sufrió con Williams.

Pol Hermoso

Editado: 23 oct 2026, 18:39

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Ferrari ha aterrizado en Austin con novedades y, por una vez, las primeras sensaciones invitan a sonreír. Al menos en el lado del garaje de Charles Leclerc. El monegasco ha sido el más rápido en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 2026, con un 1:36.052 que le ha permitido empezar el fin de semana en lo más alto.

Y no ha sido únicamente cuestión de marcar una buena vuelta: Leclerc se ha mostrado cómodo desde los primeros minutos, con un Ferrari que parecía responder a lo que le pedía. Eso sí, tratándose de Maranello, conviene guardar el entusiasmo para más adelante.

Porque, aunque la clasificación diga que Leclerc ha sido el más rápido, la realidad ha tenido algún matiz importante. Max Verstappen, que llega lanzado tras ganar las dos últimas carreras, llegó a firmar un 1:35.860 que habría sido suficiente para arrebatarle el liderato, pero una infracción de los límites de pista en la curva 19 dejó su intento en nada.

El neerlandés terminó segundo, a solo 84 milésimas del Ferrari, demostrando que Red Bull sigue ahí y que su candidatura a una tercera victoria consecutiva no parece precisamente descabellada. Austin también suele sacar una buena versión de Leclerc, que ya logró aquí la pole de 2023 y la victoria de 2024.

Lando Norris completó las tres primeras posiciones y también dejó señales positivas con las mejoras introducidas por McLaren, aunque no todos los pilotos de los equipos que estrenaban novedades tuvieron las mismas facilidades.

Lewis Hamilton, que sufrió algún susto por sobreviraje, acabó sexto, a más de medio segundo de su compañero, una diferencia poco habitual entre los dos Ferrari esta temporada. Algo parecido sucedió en McLaren, donde Oscar Piastri no pasó de la séptima plaza, a unas siete décimas de la cabeza. Las mejoras parecían funcionar, sí, pero todavía quedaba trabajo por hacer en ambos garajes.

Entre ellos se colaron los dos Mercedes, cuarto y quinto, con George Russell por delante de Andrea Kimi Antonelli. Y quizá fueron los que menos ruido hicieron durante la sesión. Los de Brackley comenzaron trabajando con neumáticos duros, sin necesidad de perseguir tiempos desde el primer momento, y terminaron igualmente entre los cinco primeros.

Una discreción que tampoco debería confundirse con falta de velocidad, especialmente en un equipo que acostumbra a encontrar rendimiento a medida que avanza el fin de semana. Ferrari ya sabe demasiado bien lo que significa brillar un viernes y ver cómo sus rivales le dan la vuelta a la situación al día siguiente.

Para los españoles, en cambio, la primera hora de actividad en Austin dejó dos historias prácticamente opuestas. La más esperanzadora llegó de Aston Martin. Fernando Alonso terminó duodécimo con un 1:37.688, cerca de una zona de puntos que, visto el rendimiento de su monoplaza durante buena parte del año, ya sería un objetivo más que razonable. Pero hubo otro detalle que invitaba al optimismo: Lance Stroll acabó justo detrás, decimotercero y a apenas una décima. No era uno de esos viernes en los que Alonso tenía que sacar petróleo de un coche con el que su compañero apenas podía competir. Los dos Aston Martin parecían encontrarse relativamente cómodos, aunque hablar de Q3 todavía sería demasiado atrevido.

En una zona media donde cada décima puede hacerte ganar o perder varias posiciones, Gabriel Bortoleto sorprendió con el octavo mejor tiempo, mientras que los dos Racing Bulls volvieron a asomarse al top 10. Bastante menos convincente fue el estreno de Alpine, con Pierre Gasly decimoquinto y Franco Colapinto decimoséptimo, después de una sesión en la que el argentino tampoco pudo acumular tantos kilómetros como habría querido. De momento, las diferencias eran pequeñas y la verdadera jerarquía seguía siendo una incógnita.

Y si Aston Martin encontró algunos motivos para sonreír, Williams vivió justo lo contrario. Carlos Sainz ya había avisado el jueves de que el equipo estaba llevando a cabo pruebas extremas pensando en 2027, con la temporada actual prácticamente descartada, pero lo visto en Austin fue difícil de digerir.

Los dos monoplazas de Grove pasaron buena parte de la sesión entrando y saliendo del garaje, sin registrar su primera vuelta cronometrada hasta que apenas quedaban nueve minutos. Y cuando finalmente llegaron los tiempos, tampoco hubo milagros: Sainz fue decimonoveno y Alex Albon vigésimo, únicamente por delante de los Cadillac.

Las imágenes a bordo mostraron un coche tremendamente difícil de conducir y Williams terminó como el equipo que menos rodó. Puede que buena parte del sufrimiento formase parte de los experimentos, pero sacrificar así la única sesión libre de un fin de semana al sprint es una apuesta considerable. Y, desde luego, el primer resultado no fue precisamente alentador.

Resultados de los libres 1 del GP de Estados Unidos de F1 2026

FP1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'36.052

S 206.625 2 M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

0.084 S 206.445 3 L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

0.161 S 206.099 4 G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

0.081 S 205.926 5 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

0.155 S 205.596 6 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

0.022 S 205.549 7 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

0.231 S 205.058 8 G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

0.209 S 204.616 9 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

0.068 S 204.473 10 L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

0.246 S 203.956 Ver resultados

Resumen de los entrenamientos libres 1 del GP de Estados Unidos de F1 2026

La F1 aterrizó en Austin con unas condiciones más propias del verano que del otoño. Con casi 30 grados de temperatura ambiente y 40 en el asfalto, las miradas apuntaban especialmente a Ferrari y McLaren, los dos equipos que habían llegado al Circuito de las Américas con importantes paquetes de mejoras.

Y ambos quisieron hacerse notar desde el principio. Charles Leclerc y Lando Norris marcaron las primeras referencias, antes de que los tiempos comenzaran a caer en picado. Apenas diez minutos después, el monegasco ya lideraba con un 1:36.761, cuatro décimas por delante de Lewis Hamilton y con los McLaren siguiendo de cerca.

Eso sí, la clasificación tenía letra pequeña. Ferrari y McLaren habían comenzado con neumáticos medios, mientras que Verstappen y los Mercedes apostaron por los duros. Entre los españoles, Alonso arrancó sin sobresaltos después de los problemas de Singapur y se colocó inicialmente 15º, mientras que Sainz seguía sin marcar tiempo tras el primer cuarto de hora, al igual que Bortoleto, Colapinto y Colton Herta, sustituto de Sergio Pérez en Cadillac.

Superados los primeros 25 minutos, la película apenas había cambiado. Leclerc seguía al frente, con Hamilton a solo 74 milésimas y Norris tercero. Los Mercedes parecían cómodos entre los ocho primeros pese a rodar con duros, mientras que los Red Bull de Hadjar y Verstappen tampoco habían enseñado todas sus cartas.

Más desconcertante era lo de Williams. Los dos coches de Grove encadenaban entradas y salidas del garaje sin completar una sola vuelta cronometrada, mientras las imágenes onboard mostraban un monoplaza extremadamente difícil de conducir. Una situación que encajaba con lo que Sainz había advertido el jueves: el equipo estaba realizando pruebas cada vez más extremas pensando ya en 2027. Austin se había convertido en un laboratorio sobre ruedas, incluso a costa de sacrificar buena parte de la única sesión libre del fin de semana al sprint.

Con la llegada de los blandos, la sesión empezó a ponerse seria. Leclerc seguía transmitiendo muy buenas sensaciones con su Ferrari, aunque Verstappen no tardó en lanzar un aviso. El neerlandés llegó a marcar un espectacular 1:35.860 que le habría permitido arrebatar el liderato al monegasco, pero los límites de pista en la curva 19 echaron por tierra su vuelta. Así, Leclerc conservó la primera posición con un 1:36.052, apenas 84 milésimas por delante del Red Bull, con Norris tercero.

Por detrás, Russell aparecía como el mejor Mercedes en cuarta posición, justo delante de Antonelli, mientras que Hamilton, que había sufrido un susto por sobreviraje en la primera curva, acabó a más de medio segundo de su compañero. Una diferencia llamativa entre dos Ferrari que acostumbraban a rodar mucho más cerca.

Las sensaciones también mejoraron en Aston Martin, que esperó algo más para montar los blandos. Alonso escaló hasta la duodécima posición con un 1:37.688, mientras que Stroll se colocó justo detrás, decimotercero. Una buena señal para un equipo acostumbrado a ver al asturiano bastante más arriba que su compañero. Ambos se movían en plena zona media y relativamente cerca del top 10, aunque pensar en la Q3 seguía pareciendo demasiado optimista.

En los últimos minutos, los equipos comenzaron a trabajar en las primeras simulaciones de carrera, con tandas más largas y diferentes compuestos. Williams, sin embargo, seguía a lo suyo. No fue hasta el minuto 51, a solo nueve del final, cuando Sainz y Albon marcaron sus primeras vueltas cronometradas. Y tampoco hubo milagros: el madrileño firmó un 1:38.846 que le situó 19º, mientras que su compañero registró un 1:39.375 que acabaría perdiendo por límites de pista, aunque después logró mejorar hasta la vigésima posición. Más allá de los tiempos, preocupaba la imagen de un Williams que parecía no responder a las órdenes de sus pilotos. Las pruebas podían explicar parte del sufrimiento, pero el estreno en Austin dejaba muchas más dudas que respuestas.

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