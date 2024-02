Renault no negociará con Andretti hasta que no tengan el 'Ok' de la F1

El fabricante francés de motores tenía un precontrato con Andretti para el suministro de unidades de potencia cuando se planteó por primera vez la posibilidad de entrar en la parrilla.

Sin embargo, ese acuerdo expiró el año pasado y actualmente no tienen ningún acuerdo con los americanos mientras reflexionan sobre sus próximos pasos tras el rechazo de sus planes por parte de la FOM la semana pasada.

Se entiende que Renault sigue siendo la opción preferida de Andretti para un acuerdo como futuro equipo cliente si recibe el visto bueno a partir de 2026, antes de que forme un nueva relación de trabajo con Cadillac, como podría suceder ya en 2028.

Sin embargo, Renault ha dejado claro que hasta que Andretti no tenga firmado un contrato oficial, no tendrá sentido discutir ese tema. Ante una pregunta de Motorsport.com sobre la situación del motor con Andretti, el vicepresidente de Alpine, Bruno Famin, dijo durante la presentación del monoplaza para 2024: "Teníamos un precontrato y después no pasó nada".

"Pero estaba relacionado con la [condición] para que Andretti recibiese el visto bueno para esa entrada. Por el momento, no la tienen. Leí, como tú, lo que dijo la FOM de que igual sí en 2028. Veamos cuál será el futuro después de todo eso", añadió.

Ante una pregunta sobre si se habían reanudado las conversaciones después de que la FIA dijese el año pasado que estaba satisfecha de que Andretti pudiera competir en la Fórmula 1, Famin dijo: "No, ya que la FOM ha dado su respuesta. No hemos tenido ninguna conversación".

Mientras que la FOM emitió un comunicado la semana pasada enumerando una serie de razones por las que no creía que Andretti mereciera un puesto en la F1, el de Alpine dice que la propia posición de su estructura sigue siendo la misma.

"Nosotros estábamos muy contentos de tener un undécimo equipo en la parrilla si aportaba un valor añadido real al mundial. Correspondía a la FOM evaluar cuál era el valor que aportaba su proyecto. Ellos hicieron el análisis y ellos dieron una respuesta. Ellos son los que decidieron, y estamos contentos con ello".

"Pero creo que hay que estudiar caso por caso. Si un día llega la F1 dice que un undécimo equipo puede aportar mucho valor al campeonato existente, estaremos muy contentos", concluyó.

