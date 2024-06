Qué dicen las reglas de la F1 si Alpine deja el motor Renault para en 2026

La posibilidad de que Alpine cambie su programa y se convierta en un equipo cliente en 2026 abre algunas dinámicas interesantes en torno a las reglas de suministro de motores de la Fórmula 1.

La noticia: Fórmula 1 Alpine estudia abandonar los motores Renault en la F1 2026

Si decide cerrar el proyecto de motor de Renault en la F1, Alpine tendría que asegurarse otro un suministro de unidad de potencia, lo cual a primera vista no parece sencillo porque los equipos ya tienen bastante cerrados sus planes.

Pero, como parte del marco reglamentario bajo el que opera la F1, no hay riesgo de que Alpine se quede sin motor, ya que se le garantizará uno para 2026 si no se llega a un acuerdo antes del 15 de mayo del próximo año 2025.

El reglamento técnico de las unidades de potencia para 2026 establece el número mínimo de equipos a los que un fabricante puede obligar la FIA a suministrar.

Eso se basa en una fórmula que se establece en el reglamento que exige que un fabricante debe estar dispuesto a suministrar el número de equipos igual a "T", según lo definido por una fórmula.

Dicha fórmula se calcula de la siguiente manera

T = (NTOT-A)/(B-C), donde:

T se redondea al entero superior

A = Número total de Competidores (incluidos los Competidores o equipos "oficiales") que tienen un acuerdo de suministro para el año N con un Nuevo Fabricante de PU.

B = Número total de fabricantes de unidades de potencia homologados para el año N.

C = Número total de nuevos fabricantes de unidad de potencia para el año N. -

NTOT = se fija en 11 y está relacionado con el "número total de Competidores inscritos" para el año N, que no se conoce hasta noviembre del año N-1. Ese número puede revisarse si el número de Competidores supera los 12.

En caso de que Renault se retire como proveedor de motores, dejando la F1 con cinco fabricantes (Audi, Ferrari, Mercedes, Honda y RB), la fórmula para calcular "T" es la siguiente: 11 equipos menos tres (Red Bull, RB y Audi) / cinco fabricantes menos dos nuevos participantes (Audi y Red Bull).

El resultado es 2,66, que redondeado al entero superior es tres.

Eso significa que un fabricante de motor de Fórmula 1 tiene que suministrar hasta a tres equipos.

Por el momento, Mercedes es el único que tiene tres equipos para 2026: la escudería oficial, McLaren y Williams.

El reglamento establece que, a la hora de elegir a un fabricante para suministrar a un equipo sin motor, el primero en ser elegido será el que suministre al menor número de escuderías.

Para 2026 - dado que Ferrari suministrará sus unidades de potencia a Haas y Red Bull a RB - eso deja a Audi y Honda como los únicos fabricantes que suministran motores a un solo equipo.

Sin embargo, una cláusula del reglamento establece: "Un nuevo fabricante de unidad de potencia no estará obligado a cumplir con la obligación de suministro establecida anteriormente".

Eso significa que Audi no estaría obligada a cumplir los criterios, por lo que Honda tendría que llegar a un acuerdo con un cliente, además de su actual contrato oficial con Aston Martin.

Pero todo eso depende de que Alpine no consiga un acuerdo por su cuenta, porque ahora existe la posibilidad de que Mercedes suministre a la escudería francesa en 2026 si el fabricante alemán quiere, a pesar de que actualmente está al máximo de su capacidad según el reglamento.

Como parte de las futuras reglas sobre motores, se ha establecido un límite en cuanto al número de equipos a los que se puede suministrar.

El artículo 1.2.3 del Apéndice 5 del Reglamento Técnico de la Unidad de Potencia establece: "Salvo acuerdo en contrario de la FIA, cada uno de los fabricantes de una UP (unidad de potencia) homologada no podrá suministrar directa o indirectamente UP a más de (T+1) equipos, siendo T lo definido en el artículo 1.2.2".

En este momento, con Renault hay seis fabricantes, y la fórmula T es 2 (11-3/6-2), así que Mercedes consigo mismo, McLaren y Williams ya está en T + 1.

Sin embargo, si Renault se retira y reduce los fabricantes participantes a cinco, la fórmula T salta a 3, lo que significa que Mercedes podría suministrar a cuatro equipos (3+1) si quisiera.

Todas las miradas están puestas ahora en Alpine y Renault para ver qué deciden hacer y qué creen que es lo mejor desde el punto de vista financiero y competitivo. ¿Qué harán?