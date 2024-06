Alpine estudia abandonar los motores Renault en la F1 2026

Con su actual unidad de potencia por debajo del rendimiento en comparación con sus contrincantes, y sin la certeza de que harán las cosas bien en la próxima generación de propulsores, se cuestionó si la enorme inversión necesaria para hacer sus propios componentes es esencial.

Parece que ahora están pensando en un plan para que Renault abandono su trabajo como motorista a partir de 2026, con lo que Alpine pasaría a convertirse en una escudería cliente. Las fuentes revelaron que el director del conjunto, Bruno Famin, estuvo reflexionando sobre la situación en las últimas semanas, y habló con varios rivales para ver cuáles podrían ser las alternativas.

El pasado curso, Christian Horner, se refirió a la posibilidad de un acuerdo con un cliente: "Creo que primero debemos consolidarnos, no queremos sobrecargarnos. Pienso que el hecho de suministrar motores a dos equipos en el 2026, quizá esté un poco por encima de lo ideal en el primer año, pero nos da la capacidad para más adelante, así que creo que, en primer lugar, debemos afianzarnos y, a partir de ahí, tendremos la capacidad de hacer más".

Si la ruta de Red Bull no se lleva a cabo, la otra opción más probable sería Mercedes , que tiene un hueco libre gracias a la marcha de Aston Martin con Honda , además de que los alemanes no tienen miedo a suministrar motores a otros rivales o empresas automovilistas.

Si Alpine decide seguir el camino de la unidad de potencia cliente, y no puede llegar a su propio acuerdo con otro fabricante, entonces el reglamento de la Fórmula 1 detalla cómo uno de los actuales proveedores deberá ser quien dé sus componentes. Lo más probable es que se le pida a Honda, ya que es el único que no tiene un segundo equipo.

En declaraciones a Autocar : "No es mi estilo, no venderemos ni una parte, no necesitamos el dinero. Me han hecho ofertas a diestro y siniestro, y luego han hablado de ello en la prensa, pero no nos interesa, sería estúpido, y no lo haré".