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Cadillac descarta su motor V6 de F1 en 2029 y retrasa su debut como fabricante

El CEO Dan Towriss confirma que Cadillac seguirá siendo cliente de Ferrari un año más. General Motors ha aplazado el estreno de su propio motor de F1 hasta la llegada de los V8 en 2030.

Ronald Vording

Editado: 20 nov 2026, 6:58

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Cadillac retrasará un año, hasta 2030, el estreno de su propia unidad de potencia en la Fórmula 1.

El plan inicial de la escudería estadounidense era competir por primera vez con un motor propio de General Motors en 2029. Sin embargo, aquella hoja de ruta se había diseñado bajo la premisa de que el actual ciclo reglamentario se mantendría hasta su finalización y de que la siguiente generación de unidades de potencia no llegaría hasta 2031.

Pero la situación ha cambiado. Antes del Gran Premio de Las Vegas, los equipos y fabricantes alcanzaron un principio de acuerdo para adelantar el regreso de los motores V8, tal y como confirmó públicamente el CEO de McLaren, Zak Brown, durante la rueda de prensa de jefes de equipo del jueves.

Todavía falta plasmar el acuerdo por escrito, como añadió el jefe de Alpine, Flavio Briatore, pero ya existe consenso para introducir un motor V8 turboalimentado de 2,1 litros, con un menor protagonismo de la parte eléctrica, a partir de 2030.

Este cambio tiene consecuencias directas para los planes de General Motors. Si el fabricante estadounidense mantuviera su intención de convertir a Cadillac en un equipo oficial ya en 2029, tendría que desarrollar una unidad de potencia adaptada a la normativa actual para utilizarla durante una única temporada. Y eso supondría una inversión considerable.

Preguntado por Motorsport.com sobre si, dadas las circunstancias, tendría más sentido continuar un año más como equipo cliente, el CEO Dan Towriss lo confirmó en Las Vegas:

"Sí, seguiríamos siendo clientes de Ferrari durante 2029 y pondríamos en marcha la unidad de potencia de Cadillac en 2030, con el V8".

Dan Towriss, Cadillac Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Towriss considera que la llegada de los V8 es una evolución positiva para la Fórmula 1 y una decisión que Cadillac respalda plenamente.

"Sí, creo que nos alegra mucho ver cómo todos los implicados en el campeonato se han unido, bajo el liderazgo de la FIA, para marcar ese rumbo hacia los V8 en 2030. Estamos muy contentos con ello", aseguró Towriss.

Además, el máximo responsable de Cadillac explicó que la escudería y General Motors están a punto de alcanzar otro hito importante. En menos de un mes abrirán las puertas de sus nuevas instalaciones dedicadas al desarrollo de unidades de potencia en Charlotte, Carolina del Norte.

"Nuestras nuevas instalaciones de motores abrirán el 18 de diciembre. Así que, como nuevo fabricante que llega a este deporte, tener una dirección tan clara es, evidentemente, de gran ayuda. Estamos ilusionados con el rumbo que se ha tomado y todo el equipo está trabajando duro para estar preparado".

Además de resultar, previsiblemente, más atractivos para los aficionados, los motores V8 también pretenden ser más sencillos y económicos, algo que supone otra buena noticia para un fabricante recién llegado.

Cuando las instalaciones entren en funcionamiento, Cadillac seguirá trabajando inicialmente en los diseños de los motores V6 y V8, aunque ya no será necesario completar el desarrollo de la actual generación de unidades de potencia para 2029.

"Bueno, durante un tiempo estamos trabajando en ambos. Ya tienen una base de V6 sobre la que desarrollar y, al mismo tiempo, estamos avanzando hacia el V8", explicó Towriss.

"Ahora mismo hay varios diseños en marcha, así que contamos con una base muy sólida para lo que queremos construir y para la dirección en la que estamos avanzando".

Todo ello debería desembocar en el estreno de la primera unidad de potencia propia de Cadillac en 2030, momento en el que el nuevo equipo estadounidense se convertiría oficialmente en una escudería de fábrica.

Esa ambición a largo plazo también fue fundamental para conseguir la aprobación de su entrada en la Fórmula 1, ya que los demás equipos consideraban que la llegada de un nuevo fabricante de motores era la principal aportación de valor que Cadillac podía ofrecer al campeonato en su conjunto.

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