Comparación F1: ¿está Pérez tan por detrás de Verstappen?

Mientras que Max Verstappen puede sumar victorias en la temporada 2024 de Fórmula 1 a pesar de las recientes dificultades con el monoplaza de Red Bull, lo que no permite a Sergio Pérez avanzar. En términos de resultados, su caída de rendimiento llegó a partir del Gran Premio de Miami, a lo que le siguió un octavo puesto en el Gran Premio de Emilia Romagna, dos abandonos en el Gran Premio de Mónaco y Canadá, y otra octava posición en el Gran Premio de España, además de su séptimo lugar en el Gran Premio de Austria.

El mexicano argumentó que no se podían comparar dos años diferentes, ya que en 2023 experimentó mucho con las configuraciones del monoplaza y, por tanto, perdió el rumbo en la puesta a punto, algo que no debería ser un problema ahora. No obstante, en la cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya habló de los ajustes que llevó a cabo en las sesiones de entrenamientos libres, a lo que le siguió la defensa de su director, Christian Horner, ya que afirmó que estaba logrando los mejores resultados que podía.

Conoce todo sobre Sergio Pérez en la Fórmula 1: Fórmula 1 Horner responde si renovó demasiado pronto a Pérez en Red Bull F1

Aunque el paso adelante de rivales como McLaren, Mercedes o Ferrari provoca que en Milton Keynes necesiten dos pilotos competitivos para revalidar el título de constructores, y aunque en la pasada temporada lo podían haber hecho incluso con solo los puntos del neerlandés, en 2024 no es así, y hay que fijarse en el cronómetro para ver todo lo que sucede.

¿Sergio Pérez aún más por detrás de Max Verstappen en F1 2024?

La siguiente tabla es concluyente y muestra dos cosas hasta cuando medimos los datos en el Gran Premio de España. En primer lugar, subraya que Sergio Pérez solo estuvo cerca de Max Verstappen en el primer año de la normativa actual, y no debería ser ninguna sorpresa, ya que el mexicano tuvo entonces un buen comienzo, especialmente en circuitos urbanos, y el neerlandés sufrió un poco con un monoplaza que tenía sobrepeso y, por lo tanto, no se comportaba como le gustaba en la parte delantera.

El segundo punto, y el más importante, es que el déficit de la temporada 2024 del piloto de Guadalajara, que es muy similar al del año pasado, y en la clasificación, hasta la décima cita, está 12 milésimas más cerca de media, mientras que en las carreras la diferencia creció dos centésimas por vuelta.

Año Diferencia media de Pérez respecto a Verstappen en clasificación Diferencia media de Pérez respecto Verstappen en las carreras 2021 0.564s 0.535s 2022 0.290s 0.234s 2023 0.621s 0.451s 2024 (hasta el GP de España) 0.609s 0.471s

¿Cómo se compara Sergio Pérez con los otros compañeros de equipo en la F1 2024?

Por último, centrémonos en cómo se compara Sergio Pérez con respecto a los demás compañeros de equipo en la temporada 2024 de Fórmula 1. La siguiente tabla muestra las diferencias entre todos los equipos, tanto en la clasificación como en las carreras, y en los sábados, parece que el mexicano tiene una diferencia mayor que nadie sobre su compañero de escudería.

De media, le faltan 0,61 segundos en diferencia con Max Verstappen, mientras que para Guanyu Zhou y Logan Sargeant tienen números similares con Valtteri Bottas y Alexander Albon respectivamente. En el otro extremo del espectro, llama especialmente la atención la gran igualdad entre los pilotos de Ferrari y los de Alpine.

En cuanto al ritmo de carrera, se puede ver que 'Checo' también es el que más pierde con respecto a su compañero. Por vuelta, de media, pierde 0,47 segundos en comparación con el triple campeón del mundo, algo más que Logan Sargeant y Alexander Albon, mientras que en Ferrari y Alpine vuelven a destacar los pequeños márgenes, lo mismo con la dupla de Mercedes y Sauber.

Por detrás de su compañero de equipo Diferencia media en clasificación Diferencia media en carrera Pérez con Verstappen 0.61s 0.47s Hamilton con Russell 0.17s 0.04s Sainz con Leclerc 0.09s 0.04s Piastri con Norris 0.13s 0.35s Stroll con Alonso 0.20s 0.29s Ocon con Gasly 0.04s 0.08s Sargeant con Albon 0.56s 0.40s Ricciardo con Tsunoda 0.25s 0.12s Zhou con Bottas 0.51s 0.06s Magnussen con Hulkenberg 0.33s 0.29s

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!