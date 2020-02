Red Bull hace oficial la fecha de presentación del RB16

Es uno de los tres coches que más expectación genera, uno de los favoritos a luchar por victorias y prácticamente la mayor esperanza de quienes esperan ver acabar el reinado de Mercedes.

Red Bull se hizo esperar, pero finalmente ha revelado qué día podremos conocer el RB16, su monoplaza para la temporada 2020. Se había filtrado que sería el 13 de febrero, pero Helmut Marko en una entrevista adelantó lo que ahora han confirmado, que será el día 12, en la misma jornada que Renault.

El equipo austriaco no ha mencionado el lugar de la presentación ni si será online o presencial. Hace dos años, publicaron las primeras imágenes durante un shakedown que hicieron en Silverstone, mientras que en 2019 presentaron el coche camuflado, por lo que no extrañaría que el día 12 y en los test de Barcelona no conozcamos aún los colores definitivos del nuevo Red Bull. El diseño principal no debería cambiar, con su azul oscuro habitual.

Será el segundo coche de los de Milton Keynes con motor Honda y, tras una esperanzadora primera temporada en la que lograron victorias y plantaron cara en muchas carreras a los dos 'grandes', Red Bull y Verstappen van con todo este año.

El holandés formará pareja con Alex Albon, por lo que Red Bull presentará la tercera alineación distinta en tres años (en 2018 estaba Ricciardo y 2019 lo empezó Gasly). Esta será la última temporada de Aston Martin como patrocinador principal de la escudería, ya que el fabricante británico unirá fuerzas con Racing Point a partir de 2021 tras la reciente adquisición de acciones de Lawrence Stroll en la compañía.

Conoce las demás fechas: Presentaciones F1 2020: fechas e información de cada equipo

(Pulsa en 'versión completa' al final del artículo si no te aparecen las imágenes)

Galería Lista 10: Presentación de Benetton en Venecia 1 / 10 Foto de: Benetton Formula Con el nuevo piloto Jenson Button a bordo y un joven y veloz probador llamado Fernando Alonso, Benetton se presentó en Venecia antes de la temporada 2001 para el lanzamiento de su B201. 9: Pilotando el BMW por la fábrica 2008 2 / 10 Foto de: BMW AG BMW perdió poco tiempo para poner en acción su coche 2008, el F1.08, ya que consiguió que Nick Heidfeld lo condujera alrededor de su sede de Munich Welt el día del lanzamiento. 8: Sauber, presentado sobre hielo 3 / 10 Foto de: Sauber Petronas Sauber fue conocido por ser un poco peculiar con sus lanzamientos y, en 2003, lanzó su famoso C22 en el centro de una pista de hielo en Zurich. 7: Jordan, lanzamiento en un hangar 4 / 10 Foto de: LAT Images A Eddie Jordan le gustaba hacer las cosas un poco diferentes, y en 2002 lo logró justo cuando reveló su nuevo EJ12, que viajaba en un avión, en un hangar helado y rodeado de niebla en Bruselas, en una deferencia para patrocinar a DHL. 6: Un McLaren a pedazitos 5 / 10 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images McLaren dejó a los espectadores desconcertados cuando su automóvil apareció en su evento de lanzamiento de 2011 en pedazos. Pero todo fue parte del espectáculo, ya que su nuevo monoplaza se construyó frente a los espectadores de Berlín para ser revelado por primera vez. 5: Renault tomó Palermo 6 / 10 Foto de: LAT Images Flavio Briatore no era ajeno a los lujosos lanzamientos, y en 2004 aseguró que su equipo se lanzara en Palermo, Sicilia, para mostrar el R24, además de algunas demostraciones de coches antiguos para los miles de fanáticos que logró reunir. 4: BAR ve doble 7 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images British American Racing quiso hacer correr sus dos autos con diferentes diseños, pero las reglas de la F1 lo prohíben. Así que para su campaña de lanzamiento en 1999, reveló un esquema de color especial "zip" para sortear las restricciones, mientras que el equipo mostró lo que podría haber sido. 3: Jordan vio la luz en la Plaza Roja 8 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images La Plaza Roja en Moscú es un lugar icónico, y fue Jordan el que se convirtió en el primer equipo en lanzar un coche de Fórmula 1 allí, ya que reveló su coche del 2005. 2: Williams sorprendió con el morro de morsa 9 / 10 Foto de: BMW AG El lanzamiento del Williams 2004 fue un asunto bastante estándar en términos de ubicación, pero cuando se sacaron las lonas en Valencia, se creó un gran punto de debate gracias al exclusivo morro de morsa. 1: McLaren recurre a las Spice Girls 10 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images Tal vez el lanzamiento más comentado se produjo en 1997, cuando McLaren utilizó el Alexandra Palace, con un espectáculo de las Spice Girls y Jamiroquai, para el lanzamiento de su nuevo automóvil.