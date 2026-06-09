Red Bull ya planeaba un cambio de motor para Verstappen tras Mónaco

Aunque Max Verstappen sorprendió a muchos al clasificarse segundo el sábado, su carrera terminó casi antes de empezar. El piloto holandés ya notó algunas anomalías durante la vuelta de formación y luego tuvo dificultades para situar las revoluciones por minuto en el rango correcto durante el procedimiento previo a la salida. El golpe de gracia llegó cuando perdió por completo la unidad de potencia en cuanto soltó el embrague.

En declaraciones a medios como Motorsport.com, el director del equipo, Laurent Mekies, confirmó que un problema relacionado con el motor fue el causante del drama al inicio del Gran Premio de Mónaco y reveló que Red Bull tenía la intención de sustituir esa unidad de potencia tras el fin de semana de Mónaco de todos modos.

"Hemos identificado cuál es el problema", dijo Mekies, sin entrar en más detalles. "Se produjo en la vuelta de formación y no nos dio ninguna oportunidad, ni a él ni a nosotros. Así que eso es lo que pasó".

"Como sabrán, también era la primera unidad de potencia de Max esta temporada, y estaba previsto cambiarla después de Mónaco", añadió.

Esto último es una táctica habitual entre los equipos. Mónaco no es un circuito en el que la potencia sea determinante debido a su trazado sinuoso, lo que significa que muchos equipos optan por utilizar una unidad de potencia más antigua en Montecarlo antes de cambiar a una nueva de cara al fin de semana de Barcelona.

"No es lo que queríamos", añadió Mekies. "Obviamente, solo podemos pedir disculpas a Max porque el trabajo que había realizado con el equipo para alcanzar ese nivel de ritmo en Mónaco fue excepcional. Probablemente sea pronto para hablar de cuál es la solución, pero creemos que hemos identificado cuál es el problema".

Laurent Mekies afirma que ya estaba previsto un cambio de motor para la próxima carrera Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

¿Será Barcelona la verdadera prueba para Red Bull?

El propio Verstappen dijo que estaba menos desanimado de lo que habría estado si este abandono hubiera afectado a sus opciones de título. Dado que el de Red Bull ocupa actualmente el séptimo puesto en la clasificación, ese no es el caso.

"Si estuviera liderando el campeonato, entonces, por supuesto, sería muy, muy doloroso. Así, es menos doloroso, pero sigue siendo realmente molesto y decepcionante para todos", dijo el cuatro veces campeón del mundo".

"Sabemos, por supuesto, que todos quiere terminar cada carrera, pero sí, solo espero que entendamos rápidamente de qué se trata y que podamos solucionarlo de cara al futuro".

Lo positivo para Red Bull es que el ritmo estaba ahí en Mónaco, en un circuito en el que Verstappen había bromeado inicialmente diciendo que necesitaría una espalda nueva para superar el fin de semana.

"Max estuvo fuerte el viernes, intentamos sacarle un poco más, no lo conseguimos en la FP3, así que tuvimos que encontrar otro punto óptimo", reflexionó Mekies sobre un fin de semana de suerte dispar.

"Los chicos han estado brillantes a la hora de encontrar otro punto óptimo, quizá mejor que el del viernes, al menos para la clasificación. Para la carrera, nunca lo sabremos. Y, sinceramente, tampoco lo sabremos nunca en el caso de Isack[Hadjar debido a la magnitud de los problemas que tuvimos", concluyó.

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Red Bull vio señales alentadoras en Mónaco Foto de: Erik Junius