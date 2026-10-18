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Red Bull explica cómo la IA está ayudando a sus estrategias de carrera en la F1

Red Bull ha revelado cómo una herramienta de IA está ayudando al muro de boxes del equipo de F1 a tomar decisiones estratégicas durante las carreras.

Redacción Motorsport.com

Editado: 18 oct 2026, 14:28

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Red Bull está utilizando un sistema de inteligencia artificial (IA) que recomienda acciones a seguir al muro de boxes durante los fines de semana, especialmente en carrera.

En una entrevista con la CNBC, Jack Harington, responsable de colaboraciones técnicas y de rendimiento de Red Bull , explicó que el equipo desarrolló una herramienta junto con su patrocinador principal, Oracle.

Lo que comenzó como una herramienta de búsqueda para ayudar a los ingenieros a interpretar el reglamento de la F1 y las decisiones anteriores se ha convertido desde entonces en una IA que recurre a más información y recomienda estrategias durante cada fin de semana de carrera.

"De hecho, está tomando decisiones por nosotros", explicó Harington.

Oracle y Red Bull anunciaron en febrero de 2026 una prórroga plurianual de su contrato como patrocinador principal. La escudería de Milton Keynes explicó en el comunicado de prensa de entonces: "La prolongación de la colaboración se basa en el legado del equipo, con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y Oracle AI como pilares del debut en 2026 de la unidad de potencia híbrida de próxima generación de Red Bull Ford Powertrains, simulaciones avanzadas de estrategia de carrera y un agente estratégico pionero impulsado por IA".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Liam Fabre

Harington utilizó el ejemplo del Gran Premio de Italia de 2025 para mostrar cómo funciona esa IA. En la primera vuelta de la carrera de Monza, Max Verstappen se salió en la primera chicane mientras luchaba por el liderato con el McLaren de Lando Norris. Según Harington, la IA aconsejó a Red Bull que el holandés cediera la posición para evitar una penalización prácticamente asegurada según sus datos.

Aunque esa recomendación iba en contra de la visión que tenía el equipo de la situación, Red Bull siguió la instrucción. Verstappen se libró de la sanción, luego recuperó el liderato y acabó ganando la carrera con una ventaja de 19,2 segundos.

Harington añadió que "la Fórmula 1 es y siempre será un deporte humano", pero explicó que la IA puede ayudar a mejorar un equipo.

Red Bull no es el único equipo que utiliza la IA. Google está colaborando con McLaren para incorporar sus herramientas de IA Gemini, Mercedes se ha asociado con Microsoft y Ferrari está trabajando con IBM en experiencias basadas en la IA para los fans.

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