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Oficial: Red Bull blinda a Laurent Mekies hasta 2031 tras resurgir en la F1

Red Bull ha anunciado la renovación de Laurent Mekies como jefe de equipo hasta 2031, premiando su liderazgo y la recuperación de la escudería, que vuelve a luchar por las victorias en F1.

Pol Hermoso

Publicado: 14 oct 2026, 16:29

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Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

De apagar incendios a construir el futuro. En poco más de un año, Laurent Mekies ha pasado de asumir las riendas de un Red Bull sumido en la incertidumbre a convertirse en el hombre elegido para liderar el próximo gran ciclo de la escudería de Milton Keynes. Y ahora tiene cinco años más por delante para demostrar que la apuesta fue acertada.

Red Bull ha anunciado oficialmente este miércoles 14 de octubre la renovación de Laurent Mekies como CEO y jefe de equipo hasta finales de 2031, en una decisión que supone mucho más que una simple ampliación contractual: es un voto de confianza absoluto hacia el francés y hacia el rumbo que ha tomado la estructura desde la salida de Christian Horner.

El anuncio ha llegado de la mano de Mark Mateschitz, accionista de Red Bull, durante una reunión interna celebrada en la fábrica de Milton Keynes, apenas unos días después de que Max Verstappen encadenase dos victorias consecutivas en Malasia y Singapur. Difícil imaginar un momento mejor para escenificar la confianza en el proyecto.

Porque el contexto importa. Red Bull comenzó 2026 lejos de las expectativas, en una temporada especialmente delicada por el estreno de su propia unidad de potencia. Sin embargo, el equipo ha ido recortando distancias hasta convertirse, en este tramo final del campeonato, en la principal amenaza de una Mercedes que había dominado buena parte del curso.

El triunfo de Verstappen en Malasia fue el primero del año, pero lo sucedido una semana después en Singapur, con la pole, la victoria al sprint y el triunfo del domingo, confirmó que la recuperación no era casualidad. El Red Bull vuelve a ser un coche capaz de ganar por méritos propios.

Y aunque sería injusto atribuir todo ese progreso a una sola persona, Mekies ha conseguido algo que parecía especialmente complicado hace apenas un año: devolver la competitividad y, sobre todo, la estabilidad a una estructura que había vivido meses de turbulencias internas.

Red Bull apuesta por Mekies y la estabilidad hasta 2031

El francés llegó al cargo en julio de 2025, cuando Red Bull decidió despedir a Christian Horner después de dos décadas al frente del equipo. Hasta entonces, Mekies había dirigido Racing Bulls, donde había regresado al universo Red Bull en 2024 después de pasar por Ferrari, la FIA y otras estructuras de Fórmula 1.

Su aterrizaje en Milton Keynes estuvo lejos de ser sencillo. El equipo atravesaba una situación deportiva delicada y el cambio de liderazgo suponía cerrar una etapa histórica. Sin embargo, bajo su dirección, Red Bull protagonizó una espectacular remontada durante la segunda mitad de 2025, hasta quedarse a solo dos puntos del título de pilotos.

Ahora, después de superar también las dificultades iniciales de 2026, la cúpula de Red Bull considera que Mekies es la persona adecuada para seguir construyendo el futuro.

"La fortaleza de Red Bull siempre ha estado en su gente y en crear un entorno en el que las personas con talento puedan conseguir cosas extraordinarias juntas", han señalado los accionistas Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz.

"Laurent ha desempeñado un papel crucial guiando al equipo durante un importante periodo de transición, manteniendo al mismo tiempo el espíritu competitivo y los principios de Red Bull que nos definen. Esta ampliación refleja nuestra confianza en su liderazgo y nuestra visión compartida a largo plazo", han añadido.

Oliver Mintzlaff, responsable de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull, también ha destacado la importancia de mantener la continuidad al frente de la organización.

"Laurent ha demostrado un liderazgo extraordinario desde su regreso a la familia Red Bull. Combina conocimientos técnicos, pensamiento estratégico y una profunda comprensión de lo que hace que nuestro equipo tenga éxito. La continuidad en el liderazgo es un ingrediente clave para mantener el éxito a largo plazo", ha explicado.

Verstappen, Hadjar y Mekies: Red Bull asegura las piezas de su futuro

La renovación de Mekies tampoco llega de forma aislada. Red Bull ha confirmado recientemente la continuidad de Max Verstappen e Isack Hadjar, además de asegurar la incorporación y permanencia de personal clave de cara a 2027.

Especialmente significativa ha sido la apuesta por Hadjar, que ha conseguido ofrecer un rendimiento competitivo junto a Verstappen en un segundo asiento que llevaba años convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para la escudería.

Con sus dos pilotos asegurados, Mekies al frente de la estructura y el desarrollo de su propia unidad de potencia bajo la dirección de Ben Hodgkinson, Red Bull pretende sentar las bases de una nueva etapa de éxitos. El trabajo aerodinámico encabezado por Pierre Waché será otra de las piezas fundamentales de ese proyecto.

Por su parte, el propio Mekies se ha mostrado agradecido por la confianza recibida y convencido de que lo mejor todavía está por llegar.

"Estoy increíblemente orgulloso de continuar este camino con Oracle Red Bull Racing y quiero agradecer a Chalerm, Mark y Oliver, a todo el equipo y a todas las personas involucradas la confianza que han depositado en el proyecto", ha declarado.

"Con los equipos de Pierre Waché y Ben Hodgkinson desempeñando un papel central en la construcción de nuestro futuro, tenemos una base sólida para los próximos años y creemos sinceramente que esto es solo el principio".

La declaración de intenciones es clara. Red Bull no quiere que su reciente resurgimiento sea simplemente un buen final de temporada, sino el comienzo de otro ciclo ganador.

Y mientras la escudería vuelve a mirar de frente a Mercedes en la pista, sus dirigentes han decidido que el hombre encargado de liderar esa batalla sea el mismo que ha conseguido devolver la calma a Milton Keynes. Laurent Mekies llegó para gestionar una crisis. Ahora tendrá hasta 2031 para intentar construir una nueva era.

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