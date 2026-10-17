Fórmula 1 GP de Singapur

¿Sabía Max Verstappen cuánto mejoraría Red Bull F1 al firmar su nuevo contrato?

Red Bull F1 ha dado un gran paso adelante desde Bakú, pero Verstappen y Laurent Mekies subrayan que la renovación del tetracampeón se basó principalmente en la confianza a largo plazo.

Ronald Vording

Publicado: 17 oct 2026, 10:06

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Aunque Max Verstappen todavía se planteaba en Monza, y seriamente, la posibilidad de terminar la temporada 2026 de la Fórmula 1 sin ganar ni una sola carrera, ahora la situación parece bastante diferente.

El neerlandés estuvo a un paso de la victoria en Bakú antes de acabar imponiéndose en las siguientes carreras del triplete asiático, de Malasia y Singapur. Esto ha supuesto un enorme contraste con el comienzo de año, cuando Red Bull ocupaba un distante cuarto puesto en la clasificación de constructores y, en ocasiones, incluso se veía obligado a luchar contra Haas y Alpine.

Como era de esperar, esto volvió a desatar numerosas especulaciones sobre el futuro de Verstappen, aunque él mismo reveló en Zandvoort que, en realidad, había estado mucho más cerca de retirarse prematuramente de la F1 que de cambiar de equipo.

Antes de la carrera en casa del tetracampeón, por fin se conoció la noticia: el ya prolongado contrato del holandés con Red Bull se había renegociado y ampliado por otros dos años. Ahora que la escudería con sede en Milton Keynes ha dado un gran paso adelante y vuelve a luchar por las victorias, surge la pregunta de si él ya sabía más cuando firmó.

En otras palabras, ¿sabía entonces Verstappen que Red Bull volvería a ser competitivo con su próximo paquete de mejoras? "No, la verdad es que no; se trataba más bien de hablar del futuro y, por supuesto, de las ideas sobre cómo va avanzando el equipo", respondió Verstappen a ello. "Y esas ideas me gustaron. Tampoco es que tuvieran que convencerme ni nada por el estilo; es simplemente la charla general que tienes con el equipo".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Jayce Illman / Getty Images

"Y, para mí, ha sido realmente agradable trabajar con este equipo. Naturalmente, sí, con los progresos que hemos logrado, es una bonita ventaja, porque luchar en las primeras posiciones es mucho más satisfactorio, por supuesto".

Verstappen también añadió que la mejora de Bakú no se limita únicamente al rendimiento puro. Quizá incluso más importante que las mejoras en carga aerodinámica y tiempo por vuelta sea el hecho de que el RB22 ha vuelto a ser considerablemente más predecible.

Y eso es, precisamente, lo que permite al piloto al volante volver a marcar la diferencia, al menos en la medida en que las limitaciones de la normativa actual sobre unidades de potencia se lo permiten.

"Lo más importante que ha cambiado en nuestro coche es que ahora es mucho más predecible y equilibrado, mientras que a principios de año muchas veces no sabía qué iba a pasar al entrar en una curva", explicó Verstappen. "Por aquel entonces, le pasaban muchas cosas raras al coche".

"Por eso nunca podías llevarlo realmente al límite, porque no sabías dónde estaba el límite, o de repente el límite se había desplazado. Ese [cambio de Bakú] ha mejorado mucho las cosas en las últimas carreras, simplemente al saber un poco mejor dónde está el límite y tener un equilibrio más predecible".

El director del equipo, Laurent Mekies, también desmintió la sugerencia de que Red Bull ya hubiera anticipado el enorme progreso en Azerbaiyán y hubiera podido utilizarlo para convencer a Verstappen de que firmara el nuevo contrato.

"La respuesta corta es no. No estábamos esperando una mejora mágica que se suponía que nos iba a dar ese rendimiento", aclaró el dirigente francés, recientemente renovado también como máximo responsable de la estructura de bebidas energéticas.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Sabíamos que se avecinaban mejoras y también sabíamos que Bakú sería la última carrera [con actualizaciones] de este año. Se trataba de continuar con la tendencia de desarrollo del coche y, como dije antes, en aquel momento pensábamos que probablemente nos costaría recortar esas tres décimas finales. Así que, desde luego, no fue un argumento para convencer a Max en el momento de las conversaciones de renovación".

Mekies subrayó que la renovación del contrato de Verstappen se basó, en cambio, en una perspectiva a más largo plazo, y en su confianza en que Red Bull podrá seguir proporcionándole un monoplaza competitivo en el futuro. En ese sentido, la mejora de Bakú no se utilizó tanto para convencerlo, sino que internamente se considera más bien un ejemplo de lo que se puede lograr cuando todas las piezas del rompecabezas encajan.

"Creo que, en términos más generales, sabíamos que la dinámica era muy sólida en el equipo de Pierre [Wache] y en el de Ben [Hodgkinson], en lo que respecta a lo que considerábamos que aún era el potencial del paquete del coche, tanto en cuanto al chasis como a la unidad de potencia", continuó Mekies.

"Y sí, este es el tipo de conversación que mantuvimos con Max. No se trata del paquete de Bakú ni de ningún otro, sino de los factores subyacentes y de dónde creíamos que estaban las oportunidades a largo plazo. Pero no, nada específico sobre las mejoras de Bakú".

En cuanto a esas oportunidades a largo plazo, tanto Mekies como Verstappen siguen insistiendo en que la situación actual aún no es lo suficientemente buena. Red Bull no ha llegado a ese punto y todavía tiene que abordar varias debilidades subyacentes.

Con el chasis actual y las limitaciones del tope presupuestario, eso ya no será posible en 2026, por lo que Verstappen ha subrayado en repetidas ocasiones que serán necesarios más cambios en el monoplaza de 2027 si Red Bull quiere volver a competir de forma constante en las primeras posiciones.

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