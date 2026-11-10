Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso

El británico apenas dedicó una palabra a su duelo con Alonso en Interlagos. Una pequeña sonrisa y una rápida despedida cerraron la escena tras otro domingo complicado para Ferrari.

Pol Hermoso

Publicado: 10 nov 2026, 11:18

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Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En pista hubo bastante más conversación que delante del micrófono. Fernando Alonso y Lewis Hamilton volvieron a encontrarse en Brasil, con lluvia y un adelantamiento por el exterior de esos que invitan a rebobinar. Después, cuando tocó preguntarle al británico por el duelo, la respuesta no dio ni para una repetición.

"Te hemos visto en un lance con Fernando, ¿cómo ha sido?", le planteó el periodista de DAZN España.

"Bien".

Una pequeña sonrisa y hasta ahí. Hamilton se marchó sin desarrollar la respuesta, dejando una de las escenas más breves del poscarrera. Quien esperase una explicación de la maniobra, alguna reflexión sobre su viejo rival o un comentario sobre lo que se disfruta —o se sufre— peleando con Alonso tendría que quedarse con las ganas.

La acción sí había tenido bastante más recorrido. En la vuelta 10, el asturiano aprovechó el asfalto mojado para superar al Ferrari por el exterior de la curva 6. La lluvia recortaba las diferencias y permitía al Aston Martin enseñar una virtud que en seco suele quedar sepultada por sus problemas de velocidad punta: su comportamiento en curva.

"Obviamente, seguimos teniendo mucha falta de velocidad en recta y eso es difícil de compensar. Pero en un momento dado estuvimos peleando con los Ferrari al principio e incluso con los Mercedes al final", explicó Alonso tras la carrera.

Y para el espectador también hay algo especial en estos encuentros. Alonso y Hamilton compartiendo un trozo de asfalto siguen teniendo ese punto de nostalgia: el McLaren de 2007, los años del español en Ferrari frente al británico en Woking, las peleas cuando sus coches les permitían discutir por bastante más que un puñado de puntos. Cambian los colores y los objetivos, pero verlos rueda a rueda conserva el atractivo.

Un domingo poco propicio para alargar la charla

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Eso sí, Hamilton no venía de una tarde que invitase a recrearse. Terminó noveno, por detrás de Charles Leclerc, después de una carrera que había arrancado con una espectacular remontada desde la 20ª posición hasta la novena en una sola vuelta**. El prometedor comienzo acabó diluyéndose entre los problemas de ritmo y un desenlace bajo la lluvia que volvió a torcerse.**

Ferrari le pidió entrar en boxes, pero decidió continuar para intentar superar a Liam Lawson. Según explicó después, le habían comunicado previamente que las condiciones se mantendrían estables. Se quedó fuera, encontró mucha más agua y acabó haciendo un trompo. Había motivos de sobra para terminar frustrado, aunque su escueta respuesta no permite saber qué le pasó por la cabeza al escuchar la pregunta sobre Alonso.

Todo ello, además, en el fin de semana de su gran premio número 400. El jueves, Alonso le había dado la bienvenida al club con bastante más conversación: "Lewis ha tenido una carrera increíble en Fórmula 1, y 400 carreras, todas ellas en una posición muy competitiva. Enhorabuena y ojalá tenga una buena carrera y un buen fin de semana".

El domingo hubo felicitación pendiente de celebrar, otro duelo entre ambos y una respuesta mínima. Para Hamilton, aquella batalla se quedó en un "bien".

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