Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Aston Martin "no quería correr riesgo" con Alonso: por qué tardaron en parar y dónde perdió 3s

Mike Krack explica por qué Alonso alargó su primera tanda en Brasil y cómo una parada más lenta y las banderas azules complicaron después una carrera que terminó sin puntos.

Pol Hermoso

Publicado: 9 nov 2026, 10:58

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aston Martin vio el riesgo y prefirió esperar. Con Interlagos a medio secar, Fernando Alonso dio una vuelta más con intermedios mientras otros ya probaban los neumáticos de seco. El trompo de George Russell mostró qué querían evitar. Después, entre la lluvia que no terminaba de llegar, una parada más lenta y los doblajes, la carrera se fue enredando.

Alonso terminó 12º en un gran premio que empezó en mojado, pasó por una larga fase de seco y recuperó la lluvia en las últimas vueltas. Hubo momentos para lucirse, como su adelantamiento por el exterior a Lewis Hamilton en la curva 6, pero faltó la recompensa de los puntos.

Una de las decisiones que marcaron su tarde llegó con el primer cambio de neumáticos. Hamilton y Carlos Sainz abrieron el camino hacia los slicks y, cuando sus tiempos confirmaron que había llegado el momento, buena parte de la parrilla reaccionó. Aston Martin optó por aguantar un poco más.

La espera fue deliberada, según explicó Mike Krack tras la carrera. El equipo tenía presentes tanto el estado del carril de salida de boxes como la dificultad de poner en temperatura las gomas de seco.

"Es cierto, y probablemente también habéis visto a uno o dos coches tener problemas nada más montar los slicks. Sabíamos que podía haber dificultades: el carril de boxes es muy largo, tiene zonas en distintas condiciones y es muy complicado", señaló.

"Creo que hubo un Mercedes que hizo un trompo allí y no queríamos correr ese riesgo. Al mismo tiempo, también podíamos anticipar problemas para calentar los slicks, así que fue una decisión deliberada quedarnos fuera un poco más".

El Mercedes era el de Russell, que perdió el control al salir de boxes y quedó atravesado en una zona todavía mojada. Alonso se mantuvo en pista y llegó a aparecer quinto antes de completar su cambio de neumáticos en la siguiente vuelta. Eso sí, Hamilton aprovechó su parada anticipada para ganar la posición tanto al asturiano como a Charles Leclerc.

Aston había elegido asumir ese compromiso. El frío ya había complicado la preparación de los intermedios y no quería encontrarse con otra sorpresa al pasar a las gomas de seco.

"También vimos que al principio de la carrera había muchos problemas para llevar los intermedios a temperatura, incluso en la vuelta a parrilla, porque hoy hacía más frío. No queríamos caer en ninguna trampa, así que decidimos quedarnos fuera una vuelta más", añadió Krack.

La lluvia se hizo esperar y llegaron las banderas azules

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Con los slicks apareció otra pregunta: cuánto podían estirar aquella tanda. Mientras algunos rivales volvían a boxes, Aston Martin valoró seguir hasta el final o aprovechar una parada posterior para tener neumáticos más frescos en el último tramo. La previsión de lluvia impedía resolver la ecuación con tranquilidad.

"Lo estuvimos hablando y tampoco estábamos seguros de la lluvia que iba a llegar, porque también había lluvia pasando cerca en esa fase", explicó Krack.

"Debatíamos entre crear una diferencia de neumáticos respecto a esos pilotos hacia el final, si el grupo se juntaba, o intentar llegar hasta el final. En un momento dado nos dimos cuenta de que no era posible".

Alonso acabó haciendo su segunda parada en la vuelta 48. Ahí se sumó otro contratiempo: según Krack, un segundo perdido durante el cambio de ruedas alteró el punto en el que regresó a pista respecto a Oscar Piastri. Y, con los líderes cerca, unos metros podían acabar costando bastante más.

"La situación con Piastri fue un poco desafortunada, porque deberíamos haber salido por delante de él. Perdimos un segundo en la parada y eso lo trastocó un poco. Probablemente perdimos entre dos y tres segundos con esa situación de Piastri. Después apareció Norris por delante", detalló.

"Creo que eso se puede hacer mejor, pero no puedes anticiparlo. A veces te quedas un poco atrapado".

El último cambio de tiempo añadió otra vuelta de tuerca. Alonso estuvo entre los primeros en regresar a los intermedios, pero acertar con los neumáticos tampoco garantizaba aprovechar toda su ventaja: las banderas azules seguían formando parte de la carrera.

"Al final paras antes para montar intermedios, que es la decisión correcta; ellos paran después, que es la decisión equivocada, y tienes que ir probablemente al mismo ritmo", lamentó Krack.

"Así son las carreras a veces, pero eso no debería impedirte tomar las decisiones correctas. Siempre tienes las banderas azules en mente y después tienes que decidir".

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