Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?

Los acontecimientos de las últimas semanas han situado a Hamilton en el ojo del huracán, entre la polémica con Leclerc en México y las declaraciones posteriores, en las que se vieron implicados el director del equipo y el resto de Ferrari.

Giacomo Rauli

Publicado: 9 nov 2026, 19:00

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¿A dónde quiere llegar Lewis Hamilton? ¿Qué papel cree que puede desempeñar dentro de Ferrari? Estas preguntas nos han surgido de forma espontánea en las últimas semanas, cuando el siete veces campeón del mundo —piloto de la Scuderia desde 2025— ha aumentado su 'visibilidad', expresando sus opiniones de una forma mucho más precisa, significativa y contundente que hasta la primera mitad de la presente campaña.

"Sin duda, tenemos pilotos para los que es importante que se concentren en pilotar y hablen menos", dijo John Elkann, presidente de Ferrari, hace precisamente 12 meses. Y el tema en cuestión parece haber vuelto a cobrar una enorme actualidad. Pero vayamos por partes.

El punto de partida de nuestro análisis sigue estando muy reciente en el tiempo. Nos referimos al Gran Premio de México, donde Hamilton y Charles Leclerc se situaron en primera y segunda posición tras unas pocas curvas (y una salida excelente por parte de ambos), lo que podría haber garantizado un doblete muy importante para el 'Cavallino Rampante' en una temporada marcada por altibajos.

En ese momento, Leclerc atacó a Hamilton en varias ocasiones tras la curva 2, pero se salió de pista en la curva 4 y fue posteriormente sancionado por cortar la curva y sacar ventaja sobre su compañero y Max Verstappen. Por su parte, el #44 frenó bruscamente ante Leclerc, saliéndose también de la pista y quedando a merced del ataque de Max, que acabó ganando la carrera. Un 'concurso de culpas' que, casi con toda seguridad, privó a los de Maranello de su tercera victoria del curso.

Al término de la carrera, Leclerc intentó calmar los ánimos, calificando lo ocurrido como "algo que no debería ser motivo de discusión". Hamilton se mostró mucho más duro: "No pasa nada por competir contra tu compañero, siempre y cuando eso no perjudique las posibilidades del equipo de conseguir el mejor resultado. Creo que el interés del equipo debe ser lo primero. Hoy hemos perdido una victoria, puntos para el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Y esto también es una falta de respeto hacia las personas que trabajan en la fábrica. De todos modos, hemos sumado suficientes puntos, pero también debemos pensar en las personas que trabajan duro en Maranello. No ha estado bien".

A continuación, centrando toda su atención en su compañero monegasco, añadió: "Charles tiene 28 años, así que no creo que sea una cuestión de edad. Creo que es una cuestión de mentalidad. Es como decir: 'O gano yo o no gana nadie'. No debería ser así. Deberíamos pensar en conseguir un doblete".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Esta declaración la reiteró más tarde, añadiendo que Leclerc debería haber recibido una penalización superior a 5 segundos, debido a la que se le impuso a él mismo el año anterior: "El año pasado yo recibí una penalización de diez segundos por la misma maniobra que él ha hecho".

La decisión de Hamilton fue, por tanto, seguir echando leña al fuego, en lugar de apagar la ya intensa llama encendida en México. En la publicación que el campeón británico compartió en Instagram tras la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, profundizó aún más en su opinión, reiterando conceptos relacionados con el duelo que tuvo lugar y hablando como piloto, pero también como alguien que tiene la intención de tomar las riendas del equipo y de definir sus estándares.

"Sé muy bien cuánto trabajo hay detrás de cada oportunidad que se nos brinda. Los estándares que el equipo se impone, los que yo mismo me exijo y los que los aficionados esperan de nosotros. Todos merecen vernos dar lo mejor de nosotros mismos y ganar. Todos estamos aquí para correr y queremos ganar. Luchar es necesario, pero cuando esa lucha acaba perjudicando al equipo, debemos ser honestos y aprender de lo ocurrido. Podemos empujarnos mutuamente hasta el límite, sin olvidar la responsabilidad que tenemos para con todas las personas que nos permiten salir a la pista".

La maniobra de los pilotos en México y las declaraciones posteriores ante la prensa no gustaron nada al director del equipo, Fred Vasseur. De hecho, el directivo francés utilizó palabras muy duras hacia Hamilton y Leclerc.

"Aún no he hablado con ellos. Tendremos tiempo para vernos a solas, pero ahora estoy realmente enfadado. No me enfado con nadie en concreto, pero creo que la situación se nos está yendo de las manos. Debemos tener presente que representamos a una marca, a los patrocinadores y que contamos con 2000 personas trabajando a nuestras espaldas. Los pilotos no deben correr por sí mismos, corren por todas estas personas".

Tras la carrera de México, Ferrari tomó medidas rápidamente mediante una reunión interna entre los dos pilotos y el director. El objetivo era limar asperezas y seguir adelante, fijando como meta única anteponer los intereses de la Scuderia a los individuales.

Fred Vasseur, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Se ha acabado todo? Con los micrófonos apagados, sí; pero con ellos encendidos, no exactamente. Durante el jueves y el viernes en Interlagos, Hamilton siguió dando su visión sobre lo que Ferrari debería hacer; después, ofreció su versión de los hechos en lo que respecta a la reunión con Leclerc y Vasseur, aquella en la que los tres hablaron mirándose a los ojos para intentar aclarar y arreglar las cosas.

Sobre Leclerc, el británico dijo: "En las últimas tres carreras hemos sumado más puntos que cualquier otro equipo, pero podríamos haberlo hecho aún mejor. Tenemos que trabajar para asegurarnos de que lo ocurrido no se repita. No es fácil cuando llega a un equipo alguien como yo, porque soy muy directo y no dejo de presionar para conseguir cambios. Y seguiré haciéndolo. Mientras esté aquí, así será".

"Estoy aquí para ganar. Para lograrlo, tenemos que trabajar todos juntos, remar en la misma dirección y con la misma fuerza. Yo tengo que animar a los demás, pero también necesito que los demás me animen a mí. Todos podemos mejorar".

Además, según Hamilton, Vasseur no habría tenido ningún papel en la aclaración con Leclerc: "No fue Fred quien 'aclaró las cosas' entre Charles y yo. Nos sentamos a hablar, superamos el asunto y pasamos página. Seguimos teniendo un gran respeto mutuo. Y ahora seguimos como siempre: me alegro de que hayamos tenido esa conversación".

En definitiva, una postura que parece situarlo como algo mucho más que un piloto titular de Ferrari, como si quisiera desviar el debate de 'Hamilton contra Leclerc' hacia lo que es mejor para el futuro de Ferrari. Y lo ha hecho recurriendo a argumentos difícilmente rebatibles, como el bien del equipo, los empleados, los aficionados y las oportunidades que no hay que desperdiciar.

Y no solo eso, porque es evidente que Hamilton ha intentado tomar las riendas del equipo, sobre todo desde la segunda parte del verano hasta ahora. Lo anima y lo empuja a hacerlo mejor, pero sus palabras parecen ir más allá de su papel, acercándose más a las que se esperan de un director deportivo.

En este sentido, el domingo de Brasil vivimos otro episodio que puede añadirse a esta lista y que parece apuntar precisamente hacia un piloto-director, capaz de decidir qué es lo mejor para él en un momento determinado de la carrera, haciendo caso omiso de las peticiones del equipo.

En la última parte del Gran Premio de São Paulo, se esperaba lluvia intensa, y así fue. Ya en la vuelta 56, el muro de boxes había informado a Hamilton de que esperara la llegada de la lluvia en un plazo de seis vueltas (en la 61, por tanto). En la 60, el muro de boxes le avisó de que les mantuviera informados sobre el estado de la pista para, en su caso, llamarlo a boxes y colocarle los neumáticos intermedios.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Hamilton, en esa misma vuelta, preguntó al muro si la lluvia se intensificaría, pero no obtuvo respuesta. En la vuelta 61, el ingeniero llamó a Lewis a boxes para hacer la parada (doble, junto con Leclerc) y montar los nuevos compuestos. Pero Hamilton no lo hizo, optando por permanecer en pista y perdiendo así la oportunidad de terminar la carrera en una mejor posición.

Lo importante, al analizar la telemetría, es que en la vuelta en la que Hamilton debería haber entrado para montar los neumáticos intermedios perdió 2 segundos en el primer sector con respecto al tiempo registrado en ese mismo tramo en la vuelta anterior. Por si fuera poco, luego perdió 2 segundos en los dos parciales siguientes. Había indicios de lluvia intensa y el equipo le había llamado a boxes precisamente por ese motivo.

Una desobediencia a una orden del equipo que se suma a las declaraciones realizadas en las últimas semanas y a los hechos ocurridos en la pista, en los que también ha hecho valer su condición de siete veces campeón del mundo para asumir ciertas responsabilidades por decisiones tomadas incluso en contraposición a las del equipo. A lo largo de las últimas semanas, tanto Vasseur como Hamilton se han mostrado de acuerdo en que Ferrari debe estar por encima de todo lo demás. Sin embargo, surge espontáneamente la pregunta: ¿hay también consenso a la hora de establecer qué significa concretamente dar prioridad a Ferrari?

Y, además: ¿en qué papel se ve Lewis dentro de Ferrari? ¿'Solo' como piloto, o también como alguien que intenta definir cómo debe gestionarse Ferrari y cómo debería competir? Llegados a este punto, no puede sino volver a cobrar relevancia un concepto que, como hemos dicho, en Maranello llevan tiempo expresando, a saber, que ningún piloto es más importante que Ferrari. En la Fórmula 1 actual nadie puede ganar por sí solo porque, hoy más que nunca, es un deporte de equipo en el que cada uno debe aportar su granito de arena.

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