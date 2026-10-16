Fórmula 1 GP de Singapur

La razón por la que Norris está "agotado y desgastado mentalmente" con el actual McLaren

Lando Norris considera que el actual McLaren MCL40 de la F1 2026 es difícil de pilotar y asegura que le provoca un "desgaste mental" importante.

Haydn Cobb Sönke Brederlow

Editado: 16 oct 2026, 16:54

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri se han quejado este año de que el McLaren es un coche difícil de pilotar. El director del equipo, Andrea Stella, ha admitido que no se puede mejorar su comportamiento sin "cambios fundamentales" y que no llegarán hasta el 2027.

Es cierto que este año todos los pilotos de Fórmula 1 han tenido que adaptarse a la nueva generación de monoplazas y motores para sacar el máximo rendimiento, a menudo con técnicas de conducción antinaturales o poco habituales que nunca habían tenido que emplear en toda su carrera.

Sin embargo, McLaren lleva toda la temporada luchando contra un problema más profundo relacionado con el comportamiento del coche: mientras Norris y Piastri intentan adaptar su estilo de conducción a los V6 turbo con un mayor porcentaje de propulsión eléctrica, la complicación adicional en el manejo frena enormemente el progreso del equipo en comparación con sus rivales.

El problema parece afectar más a Piastri que a Norris, debido a su estilo de conducción, pero el piloto británico asegura que ya está "extremadamente agotado" con el MCL40.

"El coche va al límite en cada una de las curvas", afirma Norris. "Tienes que moverlo con una precisión milimétrica dentro de un margen exacto y forzar el coche en todos los aspectos. No puedes dejarle ningún trabajo al coche. No puedes dejar que ni el eje delantero ni el trasero trabajen por sí solos".

"Hay que conducir de una forma que exige muchísima concentración y habilidad", dice el piloto de McLaren. "Es absolutamente agotador y desgastante mentalmente, porque tienes que trabajar muy duro al volante".

"Es sencillamente demasiado difícil y eso hace imposible encadenar vueltas limpias en la clasificación. Eso solo demuestra lo bien que hicimos nuestro trabajo cuando conseguimos la pole y logramos cosas así, y lo gratificante que fue".

Por el momento, McLaren "no es lo suficientemente rápido", admite Norris. "Es demasiado difícil y no se puede hacer magia. Tienes que forzar el coche y no puedes dejarlo a su aire, porque por sí solo no hace nada. Y eso no es en absoluto lo que se espera de un coche de carreras".

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Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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