Fórmula 1 GP de Singapur

McLaren no podrá cambiar el comportamiento de su coche de F1 hasta 2027

Tanto Norris como Piastri sufren pilotando el actual McLaren, pero el equipo no podrá resolver el problema hasta que llegue su próximo coche para la F1 2027.

Haydn Cobb Jake Boxall-Legge

Publicado: 13 oct 2026, 18:32

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El director de McLaren, Andrea Stella, admite que no es posible mejorar las complicadas características de manejo de su coche de Fórmula 1 "sin cambios fundamentales", algo que no será posible hasta 2027.

Si bien todos los pilotos de la F1 han tenido que adaptarse a la nueva generación de coches y motores para sacarles el máximo rendimiento, a menudo con técnicas poco naturales o inusuales que nunca habían utilizado en toda su carrera, McLaren ha estado lidiando con este problema de forma más intensa.

Mientras que Lando Norris y Oscar Piastri han intentado adaptar sus estilos a los híbridos V6 turbo con mayor potencia eléctrica a partir de este año, la complicación añadida que supone el manejo del monoplaza ha lastrado el progreso general del equipo papaya en comparación con sus rivales más destacados.

Un problema que, al parecer, ha afectado más a Piastri que a su compañero de equipo debido a sus diferentes estilos de conducción, y que el equipo no podrá resolver por completo hasta que pueda introducir cambios técnicos importantes en 2027.

Andrea Stella explicó: "No espero que los cambios que se hagan en el coche mejoren esto. Creo que necesitamos algo más fundamental que simplemente añadir carga aerodinámica al coche, como ocurrirá en las próximas carreras".

"Sin cambiar de forma fundamental algún otro aspecto que estamos abordando a más largo plazo y, como muy pronto, diría que con el MCL41 para 2027", admitió.

Más sobre McLaren:

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Clive Mason / Getty Images

Tras el Gran Premio de Singapur, Norris entró en detalles sobre el tema y explicó que tiene que "forzar" a su McLaren a hacer lo que él quiere, en lugar de encontrar un equilibrio con el que se sienta cómodo.

"[El coche] está al límite en cada una de las curvas", afirmó. "Tienes que conducirlo dentro de un porcentaje exacto y tienes que forzar el coche en todos los sentidos. No puedes dejar que el coche haga nada por sí solo. No puedes dejar que solo la parte delantera o trasera haga el trabajo. Tienes que forzar la parte delantera y también la trasera".

"Hay que conducirlo de una forma que requiere muchísima concentración y muchísima habilidad. Es muy intenso y agotador mentalmente por lo duro que hay que trabajar al volante. Es demasiado difícil y hace que sea imposible encadenar vueltas en la clasificación, lo que demuestra lo bien que lo hicimos cuando logramos la pole y cosas por el estilo, y lo gratificante que resultaba para nosotros ese resultado".

"Ahora no hemos sido lo suficientemente rápidos; es demasiado difícil y no puedes hacer nada mágico porque, sencillamente, no eres lo bastante rápido. Tienes que forzar el coche y no puedes dejar que haga nada por sí mismo, porque no lo hace de forma autónoma. Y eso no es en absoluto lo que se espera de un coche", dijo.

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Andrea Stella

Esta "intensidad" en la conducción es una característica que, según Andrea Stella, ha formado parte del coche durante toda la temporada, a la que Norris y Piastri han tenido que adaptarse, y algo con lo que al australiano, con su estilo natural más suave y delicado, le ha costado más familiarizarse.

"El hecho de que el coche requiera bastante esfuerzo para lograr un buen tiempo de vuelta y que exija un nivel de intensidad en la conducción muy superior al del curso pasado, es algo que a los pilotos les llevó algún tiempo comprender", explicó.

"Y también es una de las razones por las que Oscar, en algún momento, casi perdió parte de su competitividad en comparación con Lando. Estábamos debatiendo: ¿qué le pasa a Oscar? Y yo siempre dije que se trataba de algo técnico. Oscar solo tenía que entender cómo obligar al coche a hacer ciertas cosas y, en cierto modo, dejar de lado la idea de que conducir rápido no significa necesariamente ser limpio, si es que eso tiene sentido".

"Esa era la seña de identidad de Oscar cuando le veíamos rápido en el pasado. Era como… Conducía limpio, era muy bueno [con los] datos, lo demostraba siendo muy constante y rápido. Con este coche, todas estas cosas juntas no parecen darse muy a menudo, así que supone mucho trabajo para los pilotos", concluyó el director del equipo.

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