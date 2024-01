¿Por qué el Ferrari F1 llevaba el 14 de Alonso con Arthur Leclerc?

Ferrari ha empezado ya a preparar la temporada 2024 con dos jornadas de test en el Circuit de Barcelona-Catalunya este lunes y martes, con monoplazas de otros años, como permite el reglamento. Y en el caso del SF-75, que llevaba Arthur Leclerc, destacaba sobre la cubierta motor (y el morro) el número 14, lo que hizo preguntarse a todo el mundo por qué el pequeño de los Leclerc lucía ese dorsal que pertenece a Fernando Alonso.

Mientras Charles Leclerc y Carlos Sainz pilotaron el SF-23 de la temporada pasada como parte de pruebas de neumáticos Pirelli, Arthur Leclerc, al que recientemente anunciaron como piloto reserva de Ferrari para 2024, lo hizo con el monoplaza de 2022. En ambos casos, ese test entra en el reglamento como Testing of Previous Cars (TPC), es decir, pruebas que se pueden hacer con coches de los tres años anteriores (2023, 2022 y 2021 en este caso), y en esos test no hay la obligación de utilizar el número que te pertenece.

Desde Ferrari han confirmado a Motorsport.com que el de Barcelona es un test TPC y que "es el número de la suerte" de Arthur Leclerc, que ya lució ese dorsal en la Fórmula Regional en 2020 (cuando podía elegir número), y que de hecho lleva en la camiseta del Mónaco, su equipo favorito de fútbol. Arthur Leclerc nació un día 14, concretamente de octubre del año 2000.

Si Arthur Leclerc disputara la pretemporada 2024 en Bahrein (algo que no ocurrirá), no podría recurrir a ese dorsal 14, que efectivamente le pertenece a Fernando Alonso. En redes sociales muchos se preguntaban si es que el asturiano habría cambiado de número para 2024. No, Alonso seguirá con el 14, y de hecho, si lograra permiso para cambiarlo, ese número no lo podría llevar nadie hasta al menos 2026, cuando quedarán libres después de dos años todos los números usados por última vez en 2023 (como el 21 de Nyck de Vries).

Además, si Arthur Leclerc u otro piloto llegan a la F1 durante 2024, sí podrán elegir por ejemplo el 8 que dejó en 2020 Romain Grosjean o el 26 de Daniil Kvyat, ya que ambos dorsales quedaron libres ya para 2023.

Respecto al 14 en el Ferrari, es un número que no lucía -y que no aparece en carrera - desde que precisamente Alonso lo llevó por última vez en 2014, su último año de rojo. Ese, de hecho, fue el primer año con números permanentes, y el asturiano había lucido con Ferrari el 3 en 2013, el 5 en 2012 y 2011 y el 8 en 2010, cuando los dorsales se decidían por posición en el mundial de constructores de la temporada anterior.