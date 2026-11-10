Fórmula 1

Ralf Schumacher cuestiona el nivel de Hamilton: "¿Hasta qué punto sigue siendo bueno?"

¿Sigue teniendo Lewis Hamilton el nivel necesario para estar en la élite de la Fórmula 1? Ralf Schumacher expresa sus dudas y también cuestiona a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.

Stefan Ehlen

Publicado: 10 nov 2026, 14:38

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El experto de Sky Sports Alemania Ralf Schumacher ha criticado en repetidas ocasiones el comportamiento del piloto de Ferrari Lewis Hamilton. Durante el Gran Premio de Sao Paulo 2026 de Fórmula 1, disputado en Brasil, Schumacher volvió a insistir en sus críticas ante los micrófonos de Sky.

"Creo que Lewis ocupa una posición dentro del equipo que no le corresponde", afirmó Schumacher. Y es que, en su opinión, Hamilton ni siquiera está en condiciones de plantear exigencias a Ferrari.

"El problema es que simplemente no es lo suficientemente rápido en comparación con Charles Leclerc", explicó Schumacher. "Es decir, si fuera claramente mejor que su compañero de equipo, como ocurría con mi hermano en su época, ni siquiera existiría este debate. Es él mismo quien lo provoca".

¿Sigue siendo Lewis Hamilton tan bueno como antes?

Sin embargo, Schumacher plantea todavía más interrogantes, especialmente sobre el nivel de rendimiento de Hamilton a sus 41 años: "A estas alturas, ya no tengo del todo claro quién sigue siendo realmente competitivo y hasta qué punto", afirmó.

"Si observamos cómo estaba Lewis Hamilton en comparación con George Russell y cómo está ahora George Russell respecto a Kimi Antonelli, también podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto sigue siendo bueno Lewis? Y, a la inversa, ¿qué nivel tiene realmente Charles Leclerc? ¿Siguen siendo ambos pilotos con nivel para ser campeones del mundo?".

Lo cierto es que Hamilton y Leclerc están bastante igualados en la mayoría de sus enfrentamientos directos. Leclerc domina por 11-9 en clasificación, mientras que en los grandes premios el marcador está actualmente empatado a 10-10. También hay un empate, 3-3, en las clasificaciones sprint. En cuanto a las carreras sprint, Leclerc ha terminado por delante de Hamilton en cuatro ocasiones, frente a las dos del británico en 2026.

El consejo de Ralf Schumacher a Hamilton

Por tanto, si Hamilton quiere plantear exigencias a Ferrari, primero debe mejorar sus resultados frente a Leclerc, según explicó Schumacher. El alemán le dio un consejo "relativamente sencillo":

"Estate siempre delante. Sé un segundo o medio segundo más rápido que Charles. Gana todas las carreras o termina por delante de él. Así de sencillo".

Al fin y al cabo, Ferrari también saldría beneficiada de contar con un claro número uno en función de su rendimiento: "Por supuesto, siempre es más fácil cuando existe una jerarquía dentro del equipo", señaló Schumacher.

Actualmente, Ferrari cuenta con "dos pilotos fuertes que saben cómo ganar carreras", pero Hamilton y Leclerc se estorban demasiado a menudo en la pista.

En México, un incidente durante las primeras vueltas posiblemente le costó la victoria a Ferrari, lo que desencadenó las críticas de Hamilton. Por ese motivo, Schumacher concluyó: "Tengo curiosidad por ver cómo evoluciona esta situación".

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior La F1 descarta acabar 2026 en Imola y mantiene la intención de ir a Qatar y Abu Dhabi

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Stefan Ehlen





Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quería, pero Red Bull sí



Fórmula 1



Fórmula 1 12 d



Sebastian Vettel revela por qué BMW no lo quería, pero Red Bull sí





La FIA estrena un nuevo centro de control en F1: ¿se acabaron las polémicas?



Fórmula 1



Fórmula 1 19 d



La FIA estrena un nuevo centro de control en F1: ¿se acabaron las polémicas?





Leclerc asegura que las reglas de la F1 2026 penalizan su estilo de pilotaje



Fórmula 1



Fórmula 1 22 d



Leclerc asegura que las reglas de la F1 2026 penalizan su estilo de pilotaje

Más de

Ralf Schumacher





Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"



Fórmula 1



Fórmula 1 1 m



Lanzan un serio aviso a Russell: "Ahora es el número 2 de Mercedes"





El recuerdo de aquel histórico llanto de Michael Schumacher, por su hermano



Fórmula 1



Fórmula 1 2 m



El recuerdo de aquel histórico llanto de Michael Schumacher, por su hermano





Los 20 pilotos de F1 más jóvenes de la historia en subir al podio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP Países Bajos



2 m



Los 20 pilotos de F1 más jóvenes de la historia en subir al podio

Más de

Ferrari





La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?



Fórmula 1



Fórmula 1 2 h



La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?





La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso





¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



19 h



¿Qué pretende Lewis Hamilton tras lo ocurrido últimamente en Ferrari?

Últimas noticias





Ralf Schumacher cuestiona el nivel de Hamilton: "¿Hasta qué punto sigue siendo bueno?"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 6 min



Ralf Schumacher cuestiona el nivel de Hamilton: "¿Hasta qué punto sigue siendo bueno?"





Viñales: "Me voy a hacer todas las pruebas posibles, y si tengo algo roto, me paro"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



59 min



Viñales: "Me voy a hacer todas las pruebas posibles, y si tengo algo roto, me paro"





La F1 descarta acabar 2026 en Imola y mantiene la intención de ir a Qatar y Abu Dhabi



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



La F1 descarta acabar 2026 en Imola y mantiene la intención de ir a Qatar y Abu Dhabi





Tardozzi responde a Rivola: "Para ganar no basta solo con Márquez, hace falta todo el conjunto"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



2 h



Tardozzi responde a Rivola: "Para ganar no basta solo con Márquez, hace falta todo el conjunto"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse