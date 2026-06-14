Vasseur: "No estábamos mal antes, pero hoy tampoco somos campeones"

Con el rostro relajado, pero concentrado. Con una sonrisa y los ojos entrecerrados, pero con la misma actitud ante lo que ocurre. Ferrari logró la victoria este domingo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 gracias a una impresionante actuación colectiva del equipo y de Lewis Hamilton, pero Frédéric Vasseur ya mira hacia el futuro.

El director de la Scuderia se presentó ante los micrófonos de la televisión italiana 'Sky Sport F1' para comentar el éxito en Montmeló, manteniendo siempre el mismo enfoque: los pies en la tierra y seguir trabajando para mejorar el coche con constancia.

"No sé si este es un día de ensueño, pero es un gran día para el equipo, Lewis y los chicos de la fábrica", dijo el dirigente francés de Ferrari. "Debemos tener en cuenta que están dando el máximo, y esta es la mejor manera de recompensarlos. Sin duda, también es una forma muy buena de arrancar la gira europea. Conseguimos un buen podio en Mónaco y aquí hemos ganado. Ayer, también demostramos tener el ritmo necesario para luchar por la pole".

"Lo más importante no es empezar a decir que somos campeones del mundo. No estuvimos muy bien hace dos carreras, y desde luego no somos los mejores hoy. Tenemos que mantener una buena actitud en las próximas carreras, como hoy, con la máxima concentración en los detalles. Nuestra actitud no va a cambiar solo porque hoy hayamos conseguido llevarnos la victoria. Conozco al equipo que está en casa. Sé lo que están haciendo. A veces el trabajo se ve recompensado, otras veces no. Pero siempre debemos trabajar en equipo. En los días buenos y aún más en los difíciles. Y lo hemos hecho también en los últimos meses, cuando no estábamos tan fuertes como hoy".

Si bien toda la euforia se centra en la victoria de Hamilton, hay que analizar el momento complicado que está viviendo Charles Leclerc. Este domingo, el monegasco se vio obligado a abandonar debido a una avería en la dirección asistida cuando faltaban pocas vueltas para el final. Sin embargo, el aspecto positivo es la conexión que el piloto de 28 años parece haber recuperado con el monoplaza.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"No es agradable no terminar la carrera, pero hoy no ha sido culpa suya. Ha sido un problema de fiabilidad. Lo positivo es que Charles tenía un buen ritmo, tenía mucha más confianza que en clasificación. Pero el sábado también tenía ritmo y creo que habría sido capaz de luchar por la pole. El ritmo que tenía al inicio de la carrera era muy bueno, estaba remontando. Este ha sido un fin de semana muy positivo en comparación con Canadá, donde, por el contrario, tuvo dificultades con el coche. Tenía poca confianza. Esta vez, en cambio, sí que la tenía".

Normalmente se dice que quien consigue ganar en Barcelona tiene luego el mejor monoplaza de la temporada. Vasseur prefirió desmentir este rumor, explicando por qué no es así y qué tendrá que hacer Ferrari para seguir rindiendo bien en lo que queda de curso.

"En los últimos 25 años ha sido cierto que quien ganaba en Barcelona tenía luego el mejor monoplaza de la temporada. Sin embargo, no creo que este año sea el caso. Porque esta temporada el rendimiento vendrá determinado por cómo hayan evolucionado los coches, y creo que la jerarquía seguirá cambiando cada 2-3 carreras. Es mejor tener un buen coche hoy que uno que no funciona, pero lo importante es conseguir mejorar el rendimiento para las próximas carreras".

Para terminar, no podía faltar un comentario sobre las palabras de Toto Wolff, quien al final de la carrera señaló a Ferrari como el rival de Mercedes por el título.

"¿Toto dice que el título será una lucha entre Ferrari y Mercedes? Es porque quiere tener el ADUO... [entre risas]. Estamos cerca, pero es lo típico que debemos evitar. Tenemos que dar a los pilotos el mejor coche sin pensar en las expectativas. Hay que ir carrera a carrera", cerró.