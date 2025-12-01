Quién durmió mejor anoche en F1 tras el GP de Qatar: Carlos Sainz

Al ser entrevistado por Sky Sports antes del fin de semana de Las Vegas, Carlos Sainz fue preguntado por su opinión sobre las palabras de John Elkann de que sus pilotos -los de Ferrari- deberían "hablar menos" y centrarse en aquello para lo que han sido contratados: conducir tan rápido como puedan.

"Como antiguo piloto de Ferrari", preguntó Ted Kravitz a Sainz, "¿los pilotos de Ferrari tienen que tener más cuidado al decir cosas en público por el riesgo de molestar a gente de más arriba en la cadena de mando que en cualquier otro equipo como en Williams, donde puedes ser un poco más abierto con las críticas?".

Una pequeña sonrisa, los ojos muy abiertos y esta respuesta: "Ted, eso no es asunto mío", se rió, antes de preguntar a Kravitz a su vez si había visto el meme con la rana Gustavo y la taza de té y añadir: "Ese soy literalmente yo ahora mismo".

El GP de Qatar de Sainz probablemente pasará casi desapercibido en medio del caos de la lucha por el título. Para el español de Williams no hay ningún título a la vista, y después de su podio en Bakú no tenía casi nada que demostrar, pero Qatar no ha hecho más que reforzar la impresión que ya había causado en los últimos meses. Incluso sin un coche puntero, Sainz es capaz de rendir al máximo.

Quizás nadie sepa realmente lo duro que fue el año pasado para él. Recibir la noticia en enero de que iba a perder su asiento en Ferrari debió de ser devastador. Lo afrontó de la forma más profesional posible. Ni una sola palabra de queja, ni un atisbo de sentirse traicionado por sus jefes. Ningún intento de ponerse en contra o de no cooperar con su equipo. En su lugar, entrevistas sobre cómo entendía que estaba dejando paso no a cualquiera, sino a un siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Pero eso no fue lo único con lo que tuvo que lidiar. Poco a poco descubrió que no sólo Ferrari no le quería para 2025, sino que tampoco ninguno de los otros equipos punteros. Mercedes se había comprometido con Andrea Kimi Antonelli y Red Bull solo parecía preocupado por no molestar a Max Verstappen.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Así que Sainz tuvo que aceptar que su elección estaba entre lo que parecían peores opciones. Audi era un nombre atractivo, pero prometía años de sufrimiento antes de ser competitiva. Alpine era tan desastre como lo es hoy. Y Williams, con su infraestructura del siglo pasado.

El podio de Qatar ni siquiera es necesario para confirmar nada: la primera temporada de Sainz con Williams es lo suficientemente sólida como para concluir que tomó la decisión correcta. Él mismo lo confirmó antes del fin de semana, diciendo que si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, habría firmado mucho antes en lugar de retrasar prácticamente toda la Silly Season del año pasado.

Es como demostrarlo. No es que necesite o quiera demostrar nada a su exequipo, pero está demostrando qué tipo de piloto dejaron marchar. Sí, nunca lo dijo oficialmente, pero se le puede perdonar que no haya entendido la lógica de Ferrari. ¿Sustituirlo por Lewis Hamilton, que probablemente ya haya pasado su mejor momento? ¿Renunciar a un piloto que está en su mejor momento por alguien de 40 años? Sí, Hamilton puede ser el mejor de todos los tiempos, pero la "grandeza" no da puntos ni podios.

Sí, es justo decir que Lewis necesita tiempo, todavía se está adaptando a Ferrari después de tantos años con Mercedes. Pero lo irónico es que el hombre al que sustituyó, que también pasó por un periodo de adaptación, ahora está rindiendo a las mil maravillas.

Conseguir un podio en su primer año, frente a ninguno de Hamilton, ya era una declaración de intenciones. Conseguir un segundo sólo pone de relieve lo diferentes que han llegado a ser las trayectorias de sus temporadas.

El podio de Sainz llegó tras una carrera perfectamente ejecutada, sin apenas suerte. Sólo un par de errores de sus rivales y él estaba allí para aprovecharlos. Estuvo tan controlado como en Bakú. Sus dos podios con Williams no se debieron a circunstancias extrañas y eso es lo que los hace aún más valiosos.

Carlos Sainz, Williams Foto de: Peter Fox / Getty Images

Puede que diga que no es asunto suyo, pero tampoco puede ignorar lo que está pasando en Ferrari. Porque no es sólo el progreso de Williams lo que habría empujado a Sainz a firmar antes si hubiera sido consciente de ello: si le hubieran dicho hace un año en qué estado estaría ahora la Scuderia, tampoco sentiría tanto perder su asiento en Maranello.

Qatar fue quizás el punto más bajo de Ferrari esta temporada en términos de rendimiento puro - y Lewis Hamilton nunca pareció tan lejos como ahora de ponerse a los mandos del coche de color rojo. Y es el británico, no Sainz, quien ahora se pregunta si hizo la elección de carrera correcta, tal vez.

¿Y Sainz? Por supuesto, nada de esto garantiza que todo siga por el misma camino. Ferrari sigue siendo uno de los mejores equipos de la Fórmula 1, con una infraestructura fantástica, y el año que viene puede ser muy diferente. Pero el español tiene motivos de sobra para mirar con optimismo al futuro con Williams, sin arrepentirse del pasado.

¿Conoces el meme de la niña delante de la casa en llamas? Eso es literalmente Sainz ahora mismo.