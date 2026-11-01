Fórmula 1 GP de Qatar

¿Qué supone para la F1 el boicot de Yamaha a la carrera de MotoGP en Qatar?

La F1 sigue teniendo la intención de correr en Qatar y Abu Dhabi pese a la sorprendente noticia de que Yamaha no viajará a Losail junto a MotoGP.

Ronald Vording

Editado: 1 nov 2026, 18:30

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Las tensiones respecto al Gran Premio de Qatar de la próxima semana de MotoGP han alcanzado su punto álgido en el paddock. Ya llevaba algún tiempo habiendo malestar entre bastidores, con varios pilotos expresado su preocupación, pero este domingo Yamaha se convirtió en el primer fabricante en confirmar que no viajará a Losail.

Tanto Yamaha como su equipo satélite, Pramac, han decidido boicotear la carrera, lo que ha llevado a MotoGP a emitir un comunicado en el que amenaza con sanciones no solo contractuales, sino también deportivas.

Álex Márquez tampoco estará presente en la carrera de Qatar, ya que tiene programada una intervención quirúrgica tras su grave caída en el GP de Cataluña en el mes de mayo.

Eso pone de manifiesto que no todo el mundo en MotoGP está dispuesto a viajar a Oriente Medio en las circunstancias actuales, aunque el campeonato afirma que el fin de semana de carrera en Losail, del 6 al 8 de noviembre, se celebrará según lo previsto. El director general, Carlos Ezpeleta, viajó personalmente a Qatar el jueves para hablar con las autoridades locales sobre las garantías de seguridad.

La postura de MotoGP también resulta interesante en el contexto de la Fórmula 1, ya que la categoría reina del automovilismo también forma parte ahora del grupo Liberty Media. La F1 ahora mismo tiene previsto ir a Qatar tres semanas más tarde (del 27 al 29 de noviembre) y ha comunicado a Motorsport.com que esos planes no han cambiado a pesar de las noticias procedentes de Yamaha.

Este es también el mensaje transmitido en una carta enviada a todos los equipos durante este fin de semana en México, a la que ha tenido acceso Motorsport.com.

En la carta, la Fórmula 1 reitera que sigue teniendo la intención de concluir la temporada en Qatar y Abu Dhabi. Si bien se informó a los equipos con antelación sobre la noticia de Yamaha, en la carta se señala que los demás fabricantes y MotoGP en su conjunto seguirán viajando a Qatar tal y como estaba previsto.

La F1 no ve motivos para modificar sus propios planes en este momento, y subraya que ni las recomendaciones de viaje ni la situación de los seguros han cambiado desde el pasado mes de mayo, lo que permite que el campeonato siga adelante.

También puedes leer:

Un Boeing 777-300ER de Qatar Airways sobrevuela la parrilla

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

Obviamente, siguen existiendo variables cruciales, siendo las elecciones de mitad de mandato en EE.UU. quizás la más importante de todas. En Oriente Medio se teme que los conflictos puedan agravarse a raíz de dichas elecciones en territorio americano, aunque la F1 sigue contando con un plan B: Imola.

Tal y como informó anteriormente Motorsport.com, los organizadores de Imola recibieron luz verde hace más de seis semanas para comenzar los preparativos, construir las gradas temporales y demás. Esto brinda a la F1 la oportunidad de reaccionar con rapidez si la situación de seguridad en Oriente Medio se deteriora en las próximas semanas.

En caso de que, finalmente, ese plan B no fuera necesario, la F1 se ha comprometido a cubrir todos los costes de los preparativos en Imola, garantizando a los organizadores una total seguridad y evitando así cualquier posible riesgo financiero.

Relacionado:

Por qué los pilotos y los jefes de equipo de F1 son cautelosos

Aunque varios pilotos y equipos de MotoGP han criticado el plan de seguir adelante con las carreras de Oriente Medio, esto ha sido mucho menos habitual en el paddock de la F1.

La carta a la que ha tenido acceso Motorsport.com confirma que se está pidiendo a los equipos y a los pilotos que no se expresen de forma demasiado crítica, tal y como pasó a principios de este año con el reglamento técnico. En el caso de Oriente Medio, se pide a los equipos que confíen en la F1 y en la FIA y que mantengan la misma postura pública que han expresado de forma constante en las últimas semanas.

Esto se ha reflejado en varias ruedas de prensa en las que han participado pilotos y jefes de equipo durante las últimas semanas, incluso en México. Cuando se planteó el tema durante la rueda de prensa del viernes, el director de Red Bull, Laurent Mekies, dijo: "Normalmente, corresponde a la FIA y a la F1 abordar el tema de la forma más exhaustiva posible, con toda la información disponible y marcarnos el rumbo a seguir. Por eso, al no realizar nosotros el mismo esfuerzo que ellos a la hora de evaluar las situaciones, confiamos plenamente en que tomarán la decisión correcta".

"Tengo que decir que la historia ha demostrado que, en el pasado, la mayoría de estas decisiones han sido muy acertadas. En cuanto a los plazos, creo que todos los equipos estamos en el mismo barco… De todos modos, la logística se canaliza en gran medida a través de la F1 y la FIA, así que todos sabemos muy bien cuál es la situación", añadió.

El director del equipo Williams, James Vowles, compartió opiniones similares.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En las últimas semanas, solo dos pilotos se han mostrado ligeramente más críticos en sus declaraciones: Max Verstappen y Carlos Sainz. El primero dijo que, normalmente, le gusta mucho viajar a Oriente Medio, pero que, en este caso, si dependiera exclusivamente de él, quizá preferiría correr en otro lugar.

Sainz afirmó durante la rueda de prensa en Austin que, en su opinión, resulta difícil estar plenamente convencido de la situación de seguridad en este momento, independientemente de lo que le digan la F1 y la FIA.

"Creo que parecen muy convencidos de que la carrera se va a celebrar. En mi opinión, y sin hablar en nombre de la GPDA, me resulta muy complicado estar convencido en este momento. Siguen ocurriendo cosas en Oriente Medio y, además, obviamente, hay unas elecciones que se van a celebrar en EE.UU., que en el ámbito político mundial podrían afectar al próximo mes y medio de forma muy repentina. Por eso, creo que es relativamente temprano para estar tan convencido".

Son comentarios válidos, pero en consonancia con lo anterior, posteriormente se habló con Sainz y, más tarde ese mismo día, este publicó una aclaración en el chat grupal de Williams para subrayar que él también confía en la F1 y en la FIA en este asunto.

El hecho de que la F1 esté aplicando este enfoque es de sobra conocido entre los pilotos. Cuando se sacaron a colación los comentarios de Sainz durante la rueda de prensa para los medios holandeses en México, Verstappen se rió: "¡Probablemente alguien habrá tenido una charla con él después!"

"Por supuesto, en realidad no está permitido decir esas cosas", afirmó.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Hablando más en serio, Verstappen explicó que mucho depende de lo que ocurra en las próximas semanas. Cuando Motorsport.com le preguntó si seguía manteniendo sus comentarios anteriores, respondió: "También depende un poco de lo que puedan garantizar en términos de seguridad y de lo que pase en las próximas semanas".

"Ahora puedes decir que estás dispuesto a ir allí, pero no sabes qué pasará la semana que viene, porque la región, obviamente, todavía no está del todo estable".

En la práctica, la F1 es muy consciente de ello. Dadas las enormes sumas de dinero en juego, nadie quiere dar el primer paso, mientras que, desde una perspectiva más política, es importante no dar ninguna señal en esa dirección.

Sin embargo, en su comunicación con los equipos, la F1 deja muy claro que la seguridad es siempre lo primero. Está siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos —incluidas las elecciones de EE.UU.— y subraya que hará "lo correcto" si la situación cambia. En ese sentido, la F1 dispone de más tiempo que MotoGP.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Las mejores estrategias para el GP de México 2026 de F1: ¿una o dos paradas?

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Ronald Vording





Verstappen se desespera con las salidas de Red Bull: "Sería más rápido corriendo"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Verstappen se desespera con las salidas de Red Bull: "Sería más rápido corriendo"





Lawson, descalificado de la clasificación de México F1: Sainz y Alonso ganan una plaza



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



15 h



Lawson, descalificado de la clasificación de México F1: Sainz y Alonso ganan una plaza





Red Bull descubre un problema en su F1 en México: "Hay una desconexión"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Red Bull descubre un problema en su F1 en México: "Hay una desconexión"

Últimas noticias





¿Qué supone para la F1 el boicot de Yamaha a la carrera de MotoGP en Qatar?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



7 min



¿Qué supone para la F1 el boicot de Yamaha a la carrera de MotoGP en Qatar?





Las mejores estrategias para el GP de México 2026 de F1: ¿una o dos paradas?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



39 min



Las mejores estrategias para el GP de México 2026 de F1: ¿una o dos paradas?





La FIA avisa antes del GP de México: saltarse la curva 1 puede salir caro



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



La FIA avisa antes del GP de México: saltarse la curva 1 puede salir caro





Los cambios que Hamilton cree que explican su pole en el GP de México de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Los cambios que Hamilton cree que explican su pole en el GP de México de F1

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse