MotoGP GP de Malasia

Los pilotos de MotoGP redoblan su presión en un último intento para evitar ir a Qatar

Según ha podido saber Motorsport.com, la mayoría de pilotos de MotoGP mandó una carta al promotor del Mundial, en la que volvían a solicitar que sea el campeonato quien se comprometa a hacerse cargo de la cobertura exigida para viajar a Qatar.

Oriol Puigdemont

Editado: 1 nov 2026, 6:57

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La tensión entre el grueso de los corredores y la organización ha alcanzado niveles muy altos este final de semana en el paddock instalado en el circuito de Sepang, ante un inminente desplazamiento a Qatar, donde el domingo que viene está programada la carrera que inicialmente debía celebrarse a mediados de abril, y que se aplazó a raíz de la guerra entre el frente que forman Estados Unidos e Israel, e Irán. A pesar de que la beligerancia del conflicto es menor a la de los primeros meses, la inestabilidad sigue latente en la zona, y la perspectiva de que los ataques cruzados puedan precipitarse en los próximos días no puede descartarse. Mucho menos cuando en uno de los rincones se encuentra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que este martes afronta los comicios de mitad de mandato.

Tras expresar su deseo de no ir a Losail, la mayoría de corredores reforzaron su posición con un documento que hicieron llegar a MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), el titular de los derechos de explotación del certamen, en el transcurso de la prueba anterior, en Australia, la semana pasada. Motorsport.com entiende que la notificación, respaldada y firmada por tres cuartos de la parrilla, constaba de cinco puntos a modo de garantía, que MGPSEG debía asumir para poder contar con ellos. Entre esos puntos destaca la creación de un plan de evacuación para todo el personal de paddock, así como seguros de vida, de repatriación y también médicos, que cubrirían cualquier eventualidad que pudiera darse si la crisis se recrudece. Motorsport.com entiende que este último aspecto es el que, en estos momentos, centra la disputa: mientras MGPSEG asegura que todo lo anterior está garantizado por el gobierno catarí, los corredores solicitan que sea la organización quien se haga responsable de ello.

Con las dos posturas enrocadas, los pilotos están resignados a tener que afrontar la carrera en Losail. Aunque, antes, hicieron un último intento de aumentar su presión. El viernes por la tarde se volvieron a encontrar, en una reunión que tuvo lugar en las oficinas del departamento de comunicación de Yamaha, y allí se comprometieron a redactar otra carta en la que ratificaban su punto de vista, y pedían a MGPSEG asumir el papel de garante, como condición para comprometerse a viajar a Doha. El escrito fue mandado a los representantes de MGPSEG y a los distintos equipos, y, en él, se añadió una hora límite: si a las cuatro de la tarde de este domingo no recibían la notificación de que era el certamen quien se hacía responsable de lo que pueda ocurrir en Qatar, su intención sigue siendo la de no acudir. Ya el domingo, los team managers se reunieron a las 11 de la mañana con Carmelo y Carlos Ezpeleta, CEO y director adjunto de MGPSEG, respectivamente. En ese encuentro, el mensaje que se transmitió a las estructuras redundó en la obligación que tienen con el certamen.

Alex Márquez, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Son las escuderías las que están sujetas al contrato que las vincula al campeonato. Y son ellas las que tienen que encargarse de que sus pilotos participen en los eventos pertinentes. De todas las de MotoGP, la única que este domingo no había confirmado su asistencia a Qatar era Yamaha, cuya política interna incluye una cláusula que impide a sus trabajadores asistir a una zona de conflicto. En las próximas horas, el fabricante de Iwata debe decidir si deroga esa condición para su división de MotoGP, en este caso concreto.

De las veces que se han sentado los corredores alrededor de una mesa se desprende que no están lo suficientemente unidos como para ganar el pulso que mantienen con los gestores del certamen. Al menos, hasta ahora. Motorsport.com interpreta que el grupo de cinco que en Australia se desmarcó de la opinión mayoritaria, contraria a ir a Qatar, ha quedado reducido a solo tres miembros en Malasia. Habrá que ver lo explícitos que son una vez termine el Gran Premio de Malasia, y si deciden hacer pública su postura, sea individual o colectiva, acerca de sus planes respecto de la próxima carrera.

En ese sentido, todos han sido advertidos de las consecuencias, económicas y deportivas, que podría tener su incomparecencia en Losail. A pesar de que el reglamento no contempla un caso así porque no ha habido ningún precedente, Motorsport.com entiende que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) cuenta con un marco que le permitiría implementar un castigo acorde. “Cualquier absencia injustificada puede estar sujeta a la acción de la FIM”, responde un portavoz de MGPEG, a Motorsport.com. Eso abre por completo el abanico de posibles represalias, que en el ámbito deportivo pueden ir desde la pérdida de puntos, a la suspensión de alguno de los eventos restantes.

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